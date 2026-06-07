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उम्र 26 साल और शतक 20... शुभमन गिल ने सचिन-कोहली के क्लब में मारी एंट्री, बाबर आजम की कर ली बराबरी

IND vs AFG: भारत और अफगानिस्तान के बीच मुकाबले को दो दिन पूरे हो चुके हैं. बल्लेबाजी हो या फिर गेंदबाजी शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया का दबदबा बरकरार है. बैटिंग में गिल ने जिम्मेदारी से शतकीय पारी खेली और सेंचुरी से कई स्पेशल रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 07, 2026, 07:05 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 07:05 PM IST
उम्र 26 साल और शतक 20... शुभमन गिल ने सचिन-कोहली के क्लब में मारी एंट्री, बाबर आजम की कर ली बराबरी
Image Credit: Shubman Gill (BCCI)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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