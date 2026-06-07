उम्र 26 साल और शतक 20... शुभमन गिल ने सचिन-कोहली के क्लब में मारी एंट्री, बाबर आजम की कर ली बराबरी

IND vs AFG: भारत और अफगानिस्तान के बीच मुकाबले को दो दिन पूरे हो चुके हैं. बल्लेबाजी हो या फिर गेंदबाजी शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया का दबदबा बरकरार है. बैटिंग में गिल ने जिम्मेदारी से शतकीय पारी खेली और सेंचुरी से कई स्पेशल रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं. उन्होंने मैच 177 गेंद में 126 रन की पारी खेली, जिसमें 15 चौके और 1 छक्का भी जमाया. गिल की एंट्री सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के खास क्लब में हो चुकी है. इतना ही नहीं, बतौर कप्तान सबसे ज्यादा टेस्ट सेंचुरी ठोकने के मामले में भी गिल तेजी से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं.
शुभमन गिल ने क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और दिग्गज विराट कोहली के खास क्लब में एंट्री मार ली है. पूरी दुनिया में ये दोनों दिग्गज उन बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप-2 पर काबिज हैं, जिसमें 26 साल की उम्र में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सेंचुरी ठोकने वाले बल्लेबाज हैं. गिल इस लिस्ट में पाकिस्तान के नामी बल्लेबाज बाबर आजम के बराबर पहुंचे हैं. उन्होंने 26 की उम्र में अपना 20वां इंटरनेशनल शतक ठोका है. बाबर आजम ने भी इस उम्र में 20 शतकीय पारियां खेली थीं.
सचिन तेंदुलकर के नाम कई ऐसे अजूबे रिकॉर्ड्स दर्ज हैं, जिनके पास पहुंचना भी नामुमकिन नजर आता है. ये रिकॉर्ड भी 100 इंटरनेशनल शतकों जैसा अटूट नजर आता है. सचिन ने 26 साल की उम्र में 47 इंटरनेशनल शतक ठोक दिए थे. एक समय लगा कि विराट कोहली इस रिकॉर्ड को ध्वस्त कर सकते हैं, लेकिन कोहली 26 की उम्र में 34 इंटरनेशनल शतक ठोकने में कामयाब हुए थे और दूसरे स्थान पर कब्जा जमा लिया था.
शुभमन गिल को पिछले साल रोहित शर्मा के संन्यास के बाद टेस्ट टीम की कमान मिली थी. बतौर कप्तान गिल ने अभी तक पिछली 15 पारियों में 9 शतक ठोक दिए हैं. नंबर-1 पर विराट कोहली हैं, जिन्होंने 113 पारियों में 20 शतकीय पारियां खेली थीं. विराट ने दिग्गज सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड ध्वस्त किया था, जिन्होंने 74 पारियों में 11 शतक लगाए थे. इस लिस्ट में गिल 5वें स्थान पर हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि गिल, विराट के महारिकॉर्ड को ध्वस्त करने में कामयाब हो पाते हैं.
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|रैंक
|बल्लेबाज का नाम
|अंतरराष्ट्रीय शतक (Centuries)
|1
|सचिन तेंदुलकर
|47
|2
|विराट कोहली
|34
|3
|केन विलियमसन
|26
|4
|जो रूट
|23
|5
|एलेस्टर कुक
|21
|6
|एबी डिविलियर्स
|21
|7
|शुभमन गिल
|20
|8
|बाबर आजम
|20