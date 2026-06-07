उम्र 26 साल और शतक 20... शुभमन गिल ने सचिन-कोहली के क्लब में मारी एंट्री, बाबर आजम की कर ली बराबरी

IND vs AFG: भारत और अफगानिस्तान के बीच मुकाबले को दो दिन पूरे हो चुके हैं. बल्लेबाजी हो या फिर गेंदबाजी शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया का दबदबा बरकरार है. बैटिंग में गिल ने जिम्मेदारी से शतकीय पारी खेली और सेंचुरी से कई स्पेशल रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं. उन्होंने मैच 177 गेंद में 126 रन की पारी खेली, जिसमें 15 चौके और 1 छक्का भी जमाया. गिल की एंट्री सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के खास क्लब में हो चुकी है. इतना ही नहीं, बतौर कप्तान सबसे ज्यादा टेस्ट सेंचुरी ठोकने के मामले में भी गिल तेजी से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं.