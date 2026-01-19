Advertisement
trendingNow13079811
Hindi Newsक्रिकेटस्कूल जाओ कप्तानी सीखो, न्यूजीलैंड से हार के बाद गिल की घनघोर बेइज्जती, इस खिलाड़ी ने जमकर लताड़ा

'स्कूल जाओ कप्तानी सीखो', न्यूजीलैंड से हार के बाद गिल की घनघोर बेइज्जती, इस खिलाड़ी ने जमकर लताड़ा

भारतीय कोच गौतम गंभीर के कोचिंग में  टीम इंडिया ने क्रिकेट इतिहास का दूसरा शर्मनाक रिकॉर्ड स्थापित किया है. पहले साल 2024 में 3-0 से व्हाइटवॉश और अब 2-1 से न्यूजीलैंड के खिलाफ 37 सालों में मिली घर पर पहली हार है.आलम ये है कि भारतीय टीम अब ना सिर्फ भारतीय क्रिकेटरों से बल्कि पाकिस्तानी क्रिकेटरों से भी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Jan 19, 2026, 08:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shubman Gill
Shubman Gill

भारतीय कोच गौतम गंभीर के कोचिंग में  टीम इंडिया ने क्रिकेट इतिहास का दूसरा शर्मनाक रिकॉर्ड स्थापित किया है. पहले साल 2024 में 3-0 से व्हाइटवॉश और अब 2-1 से न्यूजीलैंड के खिलाफ 37 सालों में मिली घर पर पहली हार है. टीम इंडिया को क्रिकेट जगत में जमकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. आलम ये है कि भारतीय टीम अब ना सिर्फ भारतीय क्रिकेटरों से बल्कि पाकिस्तानी क्रिकेटरों से भी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है. बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी कामरान अकमल और बासित अली ने भारतीय कप्तान शुभमन गिल की जमकर आलोचना की. अकमल और बासित ने तो हद ही पार कर दी. दोनों खिलाड़ियों ने कप्तान गिल को स्कूल जाने तक की नसीहत दे डाली. दोनों ही खिलाड़ियों ने गिल को लेकर ये चर्चा अपने यूट्यूब चैनल पर की, जो कि अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुका है. 

शान मसूद से तुलना

बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान रहे शान मसूद को पाकिस्तान क्रिकेट इतिहास में बेहद खराब फैसले लेने के लिए जाना जाता है. इसी बीच अकमल और बासित ने भारतीय कप्तान शुभमन गिल की तुलना शान मसूद से की है.दोनों खिलाड़ियों ने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए 'द गेम प्लान' में कहा, ये तो शान मसूद वाली कप्तानी की है गिल ने. बता दें कि बासित ने ये तुलना कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा की जगह नीतीश कुमार रेड्डी को प्रेफरेंस देने पर कही है. दोनों ने गिल की लिडरशिप  को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कप्तानी में कच्चे हैं गिल

कामरान अकमल ने गिल की कप्तानी पर सवाल उठाते हुए कहा,' एक कप्तान को खेल पर नियंत्रण रखना चाहिए. जब आपने शुरुआत में जल्दी विकेट निकाल लिए हैं, तो आपको मुख्य गेंदबाज को अटैक में लगाना चाहिए और जल्द से जल्द विकेट निकालना चाहिए. अगर गिल ने उस समय 1-2 विकेट और निकाल लिए होते, तो न्यूजीलैंड 250 से ज्यादा ना बना पाती. शायद गिल कप्तानी में कच्चा खा जा रहे हैं.' अकमल ने राणा के इतने रन लुटाने के बावजूद भी कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा को 6-6 ओवर के बाद गेंदबाजी ना देने पर भी कई सारे सवाल दागे.  बासित अली ने तो यहां तक कह दिया कि यह जडेजा का आखिरी वनडे मुकाबला भी हो सकता है.

गिल की बाबर से तुलना

अकमल यहीं नहीं रुके उन्होंने शुभमन गिल को कप्तानी देने में जल्दबाजी का उदाहरण देते हुए बाबर आजम से तुलना कर डाली. अकमल ने कहा,'ठीक ऐसी ही गलती साल 2018 में पाकिस्तान क्रिकेट ने बाबर आजम को टीम की कप्तानी सौंपकर किया था. गिल को कम से कम साल 2027 वर्ल्ड कप तक कप्तानी ना देकर रोहित शर्मा को टीम का कप्तान बनाए रखना था और उन्हें सीखने देना था, लेकिन भारतीय मैनेजमेंट ने जल्दबाजी कर दी.' 

ये भी पढ़ें: रोहित और विराट कब खेलेंगे अगला ODI मैच? जानें कब मैदान पर दिखेगी क्रिकेट जगत की सबसे हिट जोड़ी

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Shubman GillGill faced captaincy humiliation

Trending news

'AAP ही गुजरात में BJP को हरा सकती...', केजरीवाल का कांग्रेस और बीजेपी पर हमला
aap
'AAP ही गुजरात में BJP को हरा सकती...', केजरीवाल का कांग्रेस और बीजेपी पर हमला
समझिए 1.25 करोड़ लोग कितने तनाव में हैं... बंगाल में SIR के नोटिस पर SC का बड़ा आदेश
Sir
समझिए 1.25 करोड़ लोग कितने तनाव में हैं... बंगाल में SIR के नोटिस पर SC का बड़ा आदेश
हवा में गरजेंगे विमान, IAF दिखाएगी करतब, हैदराबाद में होगा एशिया का सबसे बड़ा एयर शो
Wings Of India
हवा में गरजेंगे विमान, IAF दिखाएगी करतब, हैदराबाद में होगा एशिया का सबसे बड़ा एयर शो
एक मंच के बाद भी दिखी लंबी दूरी, राहुल ने थरूर को क्यों नहीं दिया भाव?
Rahul Gandhi
एक मंच के बाद भी दिखी लंबी दूरी, राहुल ने थरूर को क्यों नहीं दिया भाव?
नितिन नबीन के जरिए जेन जी को लुभा रही BJP? बनाया सबसे कम उम्र वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष
nitin Nabin
नितिन नबीन के जरिए जेन जी को लुभा रही BJP? बनाया सबसे कम उम्र वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष
15 बीघा की जमीन और 100 करोड़ का खर्च, बाबरी मस्जिद के बाद बंगाल में बनेगा राम मंदिर
West Bengal
15 बीघा की जमीन और 100 करोड़ का खर्च, बाबरी मस्जिद के बाद बंगाल में बनेगा राम मंदिर
ये नेता कौन हैं जिन्हें शाह और राजनाथ कागज सौंप रहे? नितिन नबीन के नामांकन का नजारा
BJP president election
ये नेता कौन हैं जिन्हें शाह और राजनाथ कागज सौंप रहे? नितिन नबीन के नामांकन का नजारा
‘अपने पड़ोस में दहशत की पाठशाला मंजूर नहीं', आतंकवाद पर जयशंकर की पोलैंड को दो टूक
S Jaishankar
‘अपने पड़ोस में दहशत की पाठशाला मंजूर नहीं', आतंकवाद पर जयशंकर की पोलैंड को दो टूक
'महान देश खामोशी से नहीं बनते...', राहुल गांधी का सरकार और सिस्टम पर तीखा हमला
Rahul Gandhi
'महान देश खामोशी से नहीं बनते...', राहुल गांधी का सरकार और सिस्टम पर तीखा हमला
गुजरात से आम आदमी पार्टी के लिए आई खुशखबरी, कांग्रेस को होगी टेंशन
Gujarat Politics
गुजरात से आम आदमी पार्टी के लिए आई खुशखबरी, कांग्रेस को होगी टेंशन