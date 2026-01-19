'स्कूल जाओ कप्तानी सीखो', न्यूजीलैंड से हार के बाद गिल की घनघोर बेइज्जती, इस खिलाड़ी ने जमकर लताड़ा

भारतीय कोच गौतम गंभीर के कोचिंग में टीम इंडिया ने क्रिकेट इतिहास का दूसरा शर्मनाक रिकॉर्ड स्थापित किया है. पहले साल 2024 में 3-0 से व्हाइटवॉश और अब 2-1 से न्यूजीलैंड के खिलाफ 37 सालों में मिली घर पर पहली हार है. टीम इंडिया को क्रिकेट जगत में जमकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. आलम ये है कि भारतीय टीम अब ना सिर्फ भारतीय क्रिकेटरों से बल्कि पाकिस्तानी क्रिकेटरों से भी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है. बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी कामरान अकमल और बासित अली ने भारतीय कप्तान शुभमन गिल की जमकर आलोचना की. अकमल और बासित ने तो हद ही पार कर दी. दोनों खिलाड़ियों ने कप्तान गिल को स्कूल जाने तक की नसीहत दे डाली. दोनों ही खिलाड़ियों ने गिल को लेकर ये चर्चा अपने यूट्यूब चैनल पर की, जो कि अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुका है.

शान मसूद से तुलना

बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान रहे शान मसूद को पाकिस्तान क्रिकेट इतिहास में बेहद खराब फैसले लेने के लिए जाना जाता है. इसी बीच अकमल और बासित ने भारतीय कप्तान शुभमन गिल की तुलना शान मसूद से की है.दोनों खिलाड़ियों ने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए 'द गेम प्लान' में कहा, ये तो शान मसूद वाली कप्तानी की है गिल ने. बता दें कि बासित ने ये तुलना कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा की जगह नीतीश कुमार रेड्डी को प्रेफरेंस देने पर कही है. दोनों ने गिल की लिडरशिप को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं.

कप्तानी में कच्चे हैं गिल

कामरान अकमल ने गिल की कप्तानी पर सवाल उठाते हुए कहा,' एक कप्तान को खेल पर नियंत्रण रखना चाहिए. जब आपने शुरुआत में जल्दी विकेट निकाल लिए हैं, तो आपको मुख्य गेंदबाज को अटैक में लगाना चाहिए और जल्द से जल्द विकेट निकालना चाहिए. अगर गिल ने उस समय 1-2 विकेट और निकाल लिए होते, तो न्यूजीलैंड 250 से ज्यादा ना बना पाती. शायद गिल कप्तानी में कच्चा खा जा रहे हैं.' अकमल ने राणा के इतने रन लुटाने के बावजूद भी कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा को 6-6 ओवर के बाद गेंदबाजी ना देने पर भी कई सारे सवाल दागे. बासित अली ने तो यहां तक कह दिया कि यह जडेजा का आखिरी वनडे मुकाबला भी हो सकता है.

गिल की बाबर से तुलना

अकमल यहीं नहीं रुके उन्होंने शुभमन गिल को कप्तानी देने में जल्दबाजी का उदाहरण देते हुए बाबर आजम से तुलना कर डाली. अकमल ने कहा,'ठीक ऐसी ही गलती साल 2018 में पाकिस्तान क्रिकेट ने बाबर आजम को टीम की कप्तानी सौंपकर किया था. गिल को कम से कम साल 2027 वर्ल्ड कप तक कप्तानी ना देकर रोहित शर्मा को टीम का कप्तान बनाए रखना था और उन्हें सीखने देना था, लेकिन भारतीय मैनेजमेंट ने जल्दबाजी कर दी.'

