Shubman Gill Record: टीम इंडिया के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल शनिवार (13 जून) को वनडे क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले सबसे तेज भारतीय पुरुष क्रिकेटर बन गए. उन्होंने धर्मशाला में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मैच के दौरान अपनी 62वीं पारी में यह शानदार उपलब्धि हासिल की. वह सबसे तेज 3000 रन बनाने वालेदुनिया के दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं. अब केवल दक्षिण अफ्रीका के हाशिम अमला (57 पारी) उनसे आगे हैं.
भारत के लिए गिल ने अपने आदर्शों में से एक विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया. शिखर धवन ने 72 पारियों में और कोहली ने 75 पारियों में 3,000 रन पूरे किए थे, वहीं गिल ने इसे महज 62 पारियों में कर दिखाया. गिल दुनिया के उन चुनिंदा सात खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने 70 से कम पारियों में यह मुकाम हासिल किया है.
इस मैच से पहले गिल को इस उपलब्धि तक पहुंचने के लिए 47 रनों की दरकार थी. बारिश के कारण मैच को 25 ओवर का कर दिया गया था और भारत को 195 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य मिला था भारी दबाव के बावजूद गिल आईपीएल की तरह ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आए और उन्होंने बिना किसी घबराहट के बल्लेबाजी जारी रखी. उन्होंने मैच में 66 गेंद पर नाबाद 84 रनों की पारी खेली. इस दौरान गिल ने 11 चौके और 2 छक्के लगाए. भारत ने 22.5 ओवर में 3 विकेट पर 195 रन बनाकर मैच को जीत लिया.
गिल ने मोहम्मद नबी के एक ही ओवर में छक्का और चौका लगाकर शानदार बल्लेबाजी की और महज 35 गेंदों में 47 रन पूरे कर लिए. जिस शॉट से उन्होंने 3000 रन का आंकड़ा छुआ, वह उनकी क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन था. उन्होंने स्पिनर की फुल बॉल पर आगे बढ़कर शानदार ड्राइव लगाया जिसने बाउंड्री के पास खड़े फील्डर्स को भी चकमा दे दिया. इसके दो गेंद बाद ही उन्होंने मात्र 37 गेंदों में अपना 18वां वनडे अर्धशतक पूरा किया.
3000 रनों के इस आंकड़े को पार करने के बाद गिल अब एक ओपनर के तौर पर तीसरे सबसे तेज 3,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बनने की राह पर हैं. उन्होंने अपनी 62वीं पारी में 2700 रन का आंकड़ा पार कर लिया है और यदि वह अगले तीन पारियों में लगभग 250 रन और बना लेते हैं, तो वह सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा (64 पारी) जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ देंगे.