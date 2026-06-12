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भारत के बड़े-बड़े धुरंधर रह गए पीछे, शुभमन गिल ने तोड़ दिया शिखर धवन का प्रचंड रिकॉर्ड, विराट कोहली से भी आगे

Shubman Gill Record: शुभमन गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में इतिहास रच दिया. वह विराट कोहली और शिखर धवन को पछाड़कर 3000 वनडे रन बनाने वाले सबसे तेज भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 14, 2026, 12:19 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 12:19 AM IST
भारत के बड़े-बड़े धुरंधर रह गए पीछे, शुभमन गिल ने तोड़ दिया शिखर धवन का प्रचंड रिकॉर्ड, विराट कोहली से भी आगे
Image Credit: शुभमन गिल, विराट कोहली और शिखर धवन.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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