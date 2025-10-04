'वर्ल्ड कप के लिए..' कप्तानी मिलने के बाद शुभमन गिल का पहला रिएक्शन, BCCI ने शेयर किया वीडियो

Shubman Gill: टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम बदलाव से गुजर रही थी, लेकिन भारतीय वनडे क्रिकेट में भी बड़ा मोड़ देखने को मिल गया है. लीडर रोहित शर्मा का युग खत्म हुआ और नया वनडे कप्तान शुभमन गिल को चुना गया. इस खबर से खलबली मची हुई थी, इस बीच नए कप्तान गिल का भी पहला रिएक्शन आ चुका है. बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है.

विराट-रोहित का स्क्वाड में नाम

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले वनडे स्क्वाड में कई नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं. इस लिस्ट में विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम देखकर फैंस खुश हुए ही थे, लेकिन रोहित की जगह गिल के आगे कप्तानी के टैग ने कई दिल टूटे. अब शुभमन गिल के कप्तान बनने के बाद बीसीसीआई ने शुभमन गिल का एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें उनका टेस्ट और वनडे दोनों कप्तान बनने पर रिएक्शन रिकॉर्ड किया गया है.

क्या बोले शुभमन गिल?

गिल के वीडियो की शुरुआत 24 मई, 2025 की यादों से होती है, जब गिल को भारत का टेस्ट कप्तान बनाया गया था. उस दौरान उन्होंने कहा था, 'यह निश्चित रूप से थोड़ा अभिभूत करने वाला है. एक युवा खिलाड़ी के रूप में, जब कोई भी क्रिकेट खेलना शुरू करता है तो वह भारत के लिए खेलना चाहता है. सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि लंबे समय तक टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता है.'

ODI की कप्तानी मिलने पर क्या बोले गिल?

वनडे कप्तान बनने पर गिल ने कहा, 'एकदिवसीय क्रिकेट में अपने देश का नेतृत्व करना और इतना अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीम का नेतृत्व करना सबसे बड़ा सम्मान है. यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छा कर पाऊंगा. अब हम जो भी खेल रहे हैं हर खिलाड़ी जिसे हम आजमा रहे हैं यह सुनिश्चित करने के लिए है कि हम विश्व कप जीतने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.'