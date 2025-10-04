Advertisement
trendingNow12948139
Hindi Newsक्रिकेट

'वर्ल्ड कप के लिए..' कप्तानी मिलने के बाद शुभमन गिल का पहला रिएक्शन, BCCI ने शेयर किया वीडियो

Shubman Gill: टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम बदलाव से गुजर रही थी, लेकिन भारतीय वनडे क्रिकेट में भी बड़ा मोड़ देखने को मिल गया है. लीडर रोहित शर्मा का युग खत्म हुआ और नया वनडे कप्तान शुभमन गिल को चुना गया. इस खबर से खलबली मची हुई थी, इस बीच नए कप्तान गिल का भी पहला रिएक्शन आ चुका है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 04, 2025, 10:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shubman Gill
Shubman Gill

Shubman Gill: टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम बदलाव से गुजर रही थी, लेकिन भारतीय वनडे क्रिकेट में भी बड़ा मोड़ देखने को मिल गया है. लीडर रोहित शर्मा का युग खत्म हुआ और नया वनडे कप्तान शुभमन गिल को चुना गया. इस खबर से खलबली मची हुई थी, इस बीच नए कप्तान गिल का भी पहला रिएक्शन आ चुका है. बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. 

विराट-रोहित का स्क्वाड में नाम

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले वनडे स्क्वाड में कई नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं. इस लिस्ट में विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम देखकर फैंस खुश हुए ही थे, लेकिन रोहित की जगह गिल के आगे कप्तानी के टैग ने कई दिल टूटे. अब शुभमन गिल के कप्तान बनने के बाद बीसीसीआई ने शुभमन गिल का एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें उनका टेस्ट और वनडे दोनों कप्तान बनने पर रिएक्शन रिकॉर्ड किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले शुभमन गिल?

गिल के वीडियो की शुरुआत 24 मई, 2025 की यादों से होती है, जब गिल को भारत का टेस्ट कप्तान बनाया गया था. उस दौरान उन्होंने कहा था, 'यह निश्चित रूप से थोड़ा अभिभूत करने वाला है. एक युवा खिलाड़ी के रूप में, जब कोई भी क्रिकेट खेलना शुरू करता है तो वह भारत के लिए खेलना चाहता है. सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि लंबे समय तक टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता है.'

ये भी पढे़ं.. 400 विकेट और 5000 रन.. कपिल देव के इस रिकॉर्ड को ध्वस्त कर पाएंगे रवींद्र जडेजा? मैच के बाद लगाया गणित

ODI की कप्तानी मिलने पर क्या बोले गिल?

वनडे कप्तान बनने पर गिल ने कहा, 'एकदिवसीय क्रिकेट में अपने देश का नेतृत्व करना और इतना अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीम का नेतृत्व करना सबसे बड़ा सम्मान है. यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छा कर पाऊंगा. अब हम जो भी खेल रहे हैं हर खिलाड़ी जिसे हम आजमा रहे हैं यह सुनिश्चित करने के लिए है कि हम विश्व कप जीतने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Shubman Gill

Trending news

ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
Jairam ramesh
ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
Navi Mumbai Airport
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
diwali 2025
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
Medical News in Hindi
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
हर मिनट दनादन 3000 राउंड फायरिंग, धुआं-धुआं होंगे दुश्मन, सेना खरीदेगी 'सुपर किलर'
India Air Defence System
हर मिनट दनादन 3000 राउंड फायरिंग, धुआं-धुआं होंगे दुश्मन, सेना खरीदेगी 'सुपर किलर'
ओडिशा-बंगाल समेत कई राज्यों में 5 अक्टूबर को भारी बारिश!, IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
ओडिशा-बंगाल समेत कई राज्यों में 5 अक्टूबर को भारी बारिश!, IMD ने जारी किया अलर्ट
इस राज्य के ऑटो ड्राइवर्स की मौजा ही मौजा, सरकार देगी पैसा, आएगा ओला-ऊबर जैसा ऐप
Auto
इस राज्य के ऑटो ड्राइवर्स की मौजा ही मौजा, सरकार देगी पैसा, आएगा ओला-ऊबर जैसा ऐप
बालासाहेब की विरासत पर गहराई सियासत, रामदास कदम के आरोप से मचा भूचाल
Maharashtra news
बालासाहेब की विरासत पर गहराई सियासत, रामदास कदम के आरोप से मचा भूचाल
Shakti: कराची से भारत की तरफ आ रहा है साइक्लोन 'शक्ति', इन राज्यों में मचाएगा तबाही
cyclone shakti 2025
Shakti: कराची से भारत की तरफ आ रहा है साइक्लोन 'शक्ति', इन राज्यों में मचाएगा तबाही
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन, पुलिस ने इस आतंकी के घर को किया कुर्क
Terrorism
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन, पुलिस ने इस आतंकी के घर को किया कुर्क
;