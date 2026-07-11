काला चश्मा... सूट-बूट और टाई, विंबलडन में बन-ठनकर पहुंचे भारतीय कप्तान, सचिन और फेडरर संग लूट ली महफिल

काला चश्मा... सूट-बूट और टाई पहनकर भारत के ODI और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल विंबलडन टूर्नामेंट देखने पहुंचे हैं. शुभमन गिल इन दिनों टीम इंडिया के साथ इंग्लैंड दौरे पर हैं. बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच 14 जुलाई से 19 जुलाई तक तीन मैचों की ODI सीरीज खेली जाएगी. शुभमन गिल ODI सीरीज में भारत की कप्तानी करेंगे. शुभमन गिल को इंग्लैंड दौरे के दौरान मशहूर 'रॉयल बॉक्स' से विंबलडन 2026 चैंपियनशिप देखने का न्योता मिला है.
शुभमन गिल इसी के साथ ही सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों की लिस्ट में शामिल होकर, इस खास जगह पर मेहमान बनने वाले चौथे भारतीय क्रिकेट कप्तान बन गए हैं. खेल, मनोरंजन, राजनीति और सार्वजनिक जीवन की जानी-मानी हस्तियों के लिए आरक्षित 'रॉयल बॉक्स', ऑल इंग्लैंड क्लब में बैठने की सबसे खास जगहों में से एक है और इसे विंबलडन में आने वाली हस्तियों के लिए सबसे बड़े सम्मानों में से एक माना जाता है.
शुभमन गिल के इस दौरे ने सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा बटोरी है. भारतीय कप्तान का टेनिस के दिग्गज रोजर फेडरर के साथ बातचीत करते हुए एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें फैंस चैंपियनशिप में दो खेल दिग्गजों को एक साथ देखकर खुश हैं. 26 साल के शुभमन गिल को सचिन तेंदुलकर और उनकी पत्नी अंजलि तेंदुलकर के साथ मैच देखते हुए भी देखा गया, जिससे उनके विंबलडन दौरे में एक और हाई-प्रोफाइल पल जुड़ गया.
शुभमन गिल अभी इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज से पहले भारतीय टीम के साथ इंग्लैंड में हैं. व्यस्त इंटरनेशनल शेड्यूल के बावजूद, वह इस दौरे के दौरान ब्रिटेन के दो सबसे बड़े खेल आयोजनों में शामिल होने में कामयाब रहे हैं. इस हफ्ते की शुरुआत में, शुभमन गिल ने सिल्वरस्टोन में VIP मेहमान के तौर पर ब्रिटिश ग्रां प्री में शामिल होकर अपनी पहली फॉर्मूला 1 रेस का अनुभव किया.
भारतीय कप्तान ने रेस वीकेंड के दौरान पर्दे के पीछे की गतिविधियों का आनंद लिया, पैडॉक का दौरा किया, फॉर्मूला 1 से जुड़े लोगों से बातचीत की और उन जगहों को करीब से देखा जो आमतौर पर टीमों, ड्राइवरों और खास मेहमानों के लिए आरक्षित होती हैं. बता दें कि शुभमन गिल जून में अफगानिस्तान के खिलाफ पिछली ODI सीरीज के दौरान शानदार फॉर्म में रहे थे.
शुभमन गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहले ODI मैच में नाबाद 84 रन बनाए. वहीं, दूसरे ODI मैच में उन्होंने शानदार 154 रन बनाए. तीसरे और आखिरी मैच में, ओपनर शुभमन गिल ने खुद को बैटिंग ऑर्डर में नीचे कर लिया और भारत ने आसानी से अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर जीत हासिल की. भारत अब 14 जुलाई से 19 जुलाई तक तीन मैचों की वनडे सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा.