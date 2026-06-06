IND vs AFG: 15 पारी और 6 शतक... रोहित को पछाड़ शुभमन गिल बने नंबर-1, अगला टारगेट कौन?

Test Records: भारत और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मैच का पहला दिन टीम इंडिया के नाम रहा. टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था जो सही साबित हुआ. टीम इंडिया की शानदार शुरुआत रही. केएल राहुल ने पहले सेंचुरी ठोकी और फिर कप्तान गिल ने जिम्मेदारी से शानदार शतक ठोक टीम के स्कोर को 368 के स्कोर तक पहुंचा दिया. शुभमन गिल ने इस शतक के साथ एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर ली है, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं.