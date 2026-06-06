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IND vs AFG: 15 पारी और 6 शतक... रोहित को पछाड़ शुभमन गिल बने नंबर-1, अगला टारगेट कौन?

Test Records: भारत और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मैच का पहला दिन टीम इंडिया के नाम रहा. टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था जो सही साबित हुआ. गिल ने जिम्मेदारी से शानदार शतकीय पारी खेली और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 06, 2026, 07:41 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:57 PM IST
IND vs AFG: 15 पारी और 6 शतक... रोहित को पछाड़ शुभमन गिल बने नंबर-1, अगला टारगेट कौन?
Image Credit: Shubman Gill (BCCI)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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