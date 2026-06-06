IND vs AFG: 15 पारी और 6 शतक... रोहित को पछाड़ शुभमन गिल बने नंबर-1, अगला टारगेट कौन?

Test Records: भारत और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मैच का पहला दिन टीम इंडिया के नाम रहा. टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था जो सही साबित हुआ. टीम इंडिया की शानदार शुरुआत रही. केएल राहुल ने पहले सेंचुरी ठोकी और फिर कप्तान गिल ने जिम्मेदारी से शानदार शतक ठोक टीम के स्कोर को 368 के स्कोर तक पहुंचा दिया. शुभमन गिल ने इस शतक के साथ एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर ली है, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं.
शुभमन गिल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा शतक ठोकने वाले भारतीय बल्लेबाज बन चुके हैं. उन्होंने WTC में अभी तक 40 मैच खेले हैं और 73 पारियों में 10 शतक ठोक दिए हैं. गिल के नाम 8 अर्धशतक भी दर्ज हैं. इससे पहले गिल और रोहित शर्मा बराबरी पर थे, लेकिन अब शतकों के मामले में रोहित पिछड़ चुके हैं. गिल अफगानिस्तान के खिलाफ 103 रन पर नाबाद खेल रहे हैं.
अब सवाल है कि गिल का अगला टारगेट कौन है. WTC में अभी तक गिल दुनिया में सबसे ज्यादा शतक ठोकने के मामले में नंबर-6 पर पहुंचे हैं. अभी ऐसे तीन बल्लेबाज हैं जो 11 शतक ठोककर संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं. इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लाबुशेन, ट्रेविस हेड और केन विलियम्सन का नाम है. अब देखना दिलचस्प होगा कि गिल इस साल इस रिकॉर्ड पर कितनी चढ़ाई करने में कामयाब होते हैं. बतौर कप्तान गिल पिछली 15 पारियों में 9 शतकीय पारियां खेल चुके हैं.
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बात करें अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले की तो टीम इंडिया की तरफ से साई सुदर्शन (81) और ऋषभ पंत (50*) ने फिफ्टी ठोकी. वहीं, केएल राहुल ने 100 रन पर अपना विकेट गंवाया जबकि गिल नाबाद हैं. आईपीएल में फ्लॉप शो के बाद यशस्वी जायसवाल का बल्ला टेस्ट में भी नहीं चला और 24 रन के स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे. पहले दिन स्टंप्स तक भारतीय टीम ने बोर्ड पर 368 रन टांग दिए हैं. अफगानिस्तान की टीम मुश्किल में नजर आ रही है.