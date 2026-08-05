महान कप्तानों की लिस्ट में छलांग लगाने का मौका, 2-0 से जीत और इतिहास रच देंगे शुभमन गिल, टूट जाएगा बिशन सिंह बेदी का महारिकॉर्ड

श्रीलंका दौरे से पहले भारत के धुरंधर कप्तान शुभमन गिल की बहुत चर्चा हो रही है. शुभमन गिल से उम्मीद की जा रही है कि वह भारत को श्रीलंका जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उसकी ही धरती पर दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से जीत दिलाएंगे. शुभमन गिल के पास श्रीलंका के खिलाफ इस दो मैचों की हाईप्रोफाइल टेस्ट सीरीज में कप्तानी का एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका है. बता दें कि भारत को 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ गॉल में पहला टेस्ट मुकाबला खेलना है. इस मुकाबले के बाद अगली लड़ाई कोलंबो में होगी. 23 अगस्त से दोनों ही टीमें दूसरे टेस्ट मैच में एक-दूसरे का आमना-सामना करेंगी.
श्रीलंका के खिलाफ इस दो मैचों की टेस्ट सीरीज में शुभमन गिल के पास भारत के महान कप्तानों की एलीट लिस्ट में बड़ा मुकाम हासिल करने का मौका होगा. शुभमन गिल की कप्तानी में अगर टीम इंडिया दो मैचों की टेस्ट सीरीज में श्रीलंका का 2-0 से व्हाइट वॉश कर देती है, तो वह (शुभमन गिल) महारिकॉर्ड बना देंगे. भारत को सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जिताने वाले कप्तानों की लिस्ट में शुभमन गिल इसी के साथ ही पूर्व भारतीय कप्तान बिशन सिंह बेदी से आगे निकल जाएंगे.
शुभमन गिल ने अपनी कप्तानी में अभी तक भारत को 9 टेस्ट मैचों में से 5 मैचों में जीत दिलाई है. शुभमन गिल के कप्तान रहते भारत को 3 टेस्ट मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. इस दौरान भारत ने एक टेस्ट मैच ड्रॉ भी करवाया है. शुभमन गिल के कप्तान रहते भारत ने श्रीलंका दौरे पर मेजबान टीम को अगर 2-0 से हरा दिया तो उनके (शुभमन गिल) खाते में बतौर कप्तान 7 टेस्ट मैच जिताने का रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा. शुभमन गिल इसी के साथ ही बिशन सिंह बेदी से आगे निकल जाएंगे.
बिशन सिंह बेदी ने 1976-1978 के बीच अपनी कप्तानी में भारत को 22 टेस्ट मैचों में से 6 मैचों में जीत दिलाई थी. बिशन सिंह बेदी के कप्तान रहते भारत को 11 टेस्ट मैचों में हार का सामना करना पड़ा था. इसके अलावा 5 टेस्ट मैच भारत ने ड्रॉ करवाए थे. बता दें कि मैदानी कप्तानी के अलावा बल्लेबाज कप्तान के तौर पर भी शुभमन गिल ने टीम इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है.
शुभमन गिल ने टेस्ट कप्तानी संभालते ही टीम इंडिया के लिए अभी तक 9 टेस्ट मैच खेले हैं. इस दौरान वह 15 पारियों में भारत के लिए बैटिंग करने उतरे. शुभमन गिल ने 82.77 की औसत से अभी तक 1076 रन बटोरे हैं, जिसमें 6 शतक और एक अर्धशतक शामिल हैं. वहीं, एक बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल ने 41 टेस्ट मैचों 44.31 की औसत के साथ 2969 रन बनाए हैं. शुभमन गिल ने 11 शतक और 8 अर्धशतक जमाए हैं. टेस्ट क्रिकेट में दाएं हाथ के इस बल्लेबाज का हाईएस्ट स्कोर 269 रन है, जो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ साल 2025 में खेले गए बर्मिंघम टेस्ट मैच के दौरान बनाया था.