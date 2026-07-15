वर्ल्ड कप 2027 के लिए एक्सपेरिमेंट, शुभमन गिल ने बैटिंग ऑर्डर में क्यों किए बदलाव? इंग्लैंड के खिलाफ जीत के बाद किया खुलासा

टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम में खेले गए पहले ODI मैच में 6 विकेट की जीत के बाद बड़ा खुलासा किया है. शुभमन गिल ने साफ किया कि लोअर ऑर्डर में बदलाव ICC ODI वर्ल्ड कप 2027 के लिए एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा है. बर्मिंघम में मंगलवार को खेले गए पहले ODI मैच में इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 47.5 ओवर में 258 रन पर ऑल आउट हो गई. जवाब में भारत ने 45.2 ओवर में 4 विकेट पर 262 रन बनाते हुए 28 गेंद बाकी रहते 6 विकेट से मैच जीत लिया.
इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच में रनचेज के दौरान कप्तान शुभमन गिल (80 रन) के अलावा लोअर ऑर्डर में वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल का अहम रोल रहा. वॉशिंगटन सुंदर को केएल राहुल की जगह नंबर-5 पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया और उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए 63 गेंद पर नाबाद 52 रन ठोक दिए. वॉशिंगटन सुंदर ने इस दौरान 4 चौके और 1 छक्का लगाया. वहीं, अक्षर पटेल को शिवम दुबे से पहले नंबर-7 पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया और उन्होंने 52 गेंद पर नाबाद 57 रन बनाए.अक्षर पटेल ने अपनी पारी के दौरान 5 चौके और 1 छक्का लगाया.
अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर ने मिलकर पांचवें विकेट के लिए 102 रनों की नाबाद पार्टनरशिप की. मैच के बाद टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने खुलासा किया कि लोअर ऑर्डर में बदलाव ICC ODI वर्ल्ड कप 2027 के लिए एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा है. जीत के बाद भारत के कप्तान शुभमन गिल ने लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों (अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर) की तारीफ की, जिनकी वजह से टीम इंडिया आसानी से जीत सकी. शुभमन गिल ने कहा कि इससे बहुत आत्मविश्वास मिलता है और टीम को लक्ष्य का पीछा करते समय अपनी बल्लेबाजी पर भरोसा रहता है.
शुभमन गिल ने मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, 'जब आप लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों को इस तरह मैच फिनिश करते हुए देखते हैं, तो इससे बहुत आत्मविश्वास मिलता है. पहले गेंदबाजी करने का फैसला हमारे कॉम्बिनेशन पर आधारित था. हमें लक्ष्य का पीछा करने के लिए अपने बल्लेबाजी ऑर्डर पर भरोसा है.' आगे बात करते हुए शुभमन गिल ने कहा कि बीच के ओवरों में भारत की गेंदबाजी ठीक-ठाक रही, लेकिन डेथ ओवरों में टीम ने जोरदार वापसी की. टीम मैनेजमेंट लाइनअप में सबसे अच्छी गहराई (डेप्थ) पाने के लिए दूसरे कॉम्बिनेशन भी आजमाएगी.
शुभमन गिल ने कहा, 'बीच के ओवरों में हमारी गेंदबाजी ठीक-ठाक रही. हम दबाव में थे, लेकिन 5 विकेट लेकर हमने वापसी की. हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे अच्छी गहराई देता है. यहां के हालात साउथ अफ्रीका जैसे होंगे. गेंद उछल रही थी. अगर हम अलग-अलग कॉम्बिनेशन आजमा सकें, तो यह हमारे लिए बहुत अच्छा होगा.'