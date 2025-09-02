'हम उठ खड़े होंगे...', एशिया कप से पहले टूटा शुभमन गिल का दिल, सोशल मीडिया पर छलका दर्द
Advertisement
trendingNow12905986
Hindi Newsक्रिकेट

'हम उठ खड़े होंगे...', एशिया कप से पहले टूटा शुभमन गिल का दिल, सोशल मीडिया पर छलका दर्द

Shubman Gill Asia Cup 2025: भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने सोशल मीडिया पर पंजाब में आई हाल के इतिहास की सबसे खतरनाक बाढ़ पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं. उन्होंने अपने गृह राज्य के लोगों के लिए एक भावुक संदेश लिखा.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 02, 2025, 01:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'हम उठ खड़े होंगे...', एशिया कप से पहले टूटा शुभमन गिल का दिल, सोशल मीडिया पर छलका दर्द

Shubman Gill Asia Cup 2025: भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने सोशल मीडिया पर पंजाब में आई हाल के इतिहास की सबसे खतरनाक बाढ़ पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं. उन्होंने अपने गृह राज्य के लोगों के लिए एक भावुक संदेश लिखा. एशिया कप के लिए गिल जल्द ही टीम इंडिया के साथ यूएई के लिए रवाना होने वाले हैं. उससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना दुख जाहिर किया. 

शुभमन ने क्या लिखा?

शुभमन गिल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ''अपने पंजाब को बाढ़ से तबाह देखकर दिल टूट गया. पंजाब किसी भी आपदा से हमेशा ज्यादा मजबूत रहा है और हम इससे उबर जाएंगे. मेरी प्रार्थनाएं सभी प्रभावित परिवारों के साथ हैं. मैं अपने लोगों के साथ मजबूती से खड़ा हूं.''

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

बाढ़ से पंजाब में भारी तबाही

पंजाब में आई बाढ़ ने अब तक कम से कम 29 लोगों की जान ले ली है, जबकि हजारों लोग बेघर हो गए हैं. भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण पंजाब के 10 से ज्यादा जिले पानी में डूब गए हैं. सतलुज, ब्यास और रावी नदियां हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में अपने जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद उफान पर हैं. कुछ जगहों पर रावी नदी अपनी सामान्य चौड़ाई से दस गुना ज्यादा फैल गई है, जिससे घर डूब गए हैं, फसलें बर्बाद हो गई हैं और हजारों परिवार अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं.

ये भी पढ़ें: ​गौतम गंभीर के 9 मोस्ट फेवरेट...सचिन-कोहली से लेकर राहुल द्रविड़ तक का लिया नाम, धोनी को कर दिया इग्नोर

ये जिले हुए सबसे ज्यादा प्रभावित

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सोमवार, 1 सितंबर तक पंजाब के 1300 से ज्यादा गांव पानी में डूबे हुए थे और 6,582 लोगों को 122 राहत शिविरों में पहुंचाया गया था, पठानकोट, गुरदासपुर, फाजिल्का, कपूरथला, तरन तारन, फिरोजपुर, होशियारपुर और अमृतसर जैसे जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तानी क्रिकेटर ने अचानक लिया संन्यास, एशिया कप में नहीं हुआ था सेलेक्शन, ऐसा रहा करियर

सेलेब्स ने भी बढ़ाया मदद का हाथ

गिल के साथ पंजाबी फिल्म स्टार जैसे दिलजीत दोसांझ, एमी विर्क और सोनम बाजवा भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं. दिलजीत दोसांझ ने एनजीओ और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर गुरदासपुर और अमृतसर के दस गांवों को गोद लिया है, जहां उनकी टीम भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता जैसी जरूरी चीजें पहुंचा रही है.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Shubman GillAsia Cup 2025

Trending news

जम्मू-कश्मीर में बारिश का तांडव, अमित शाह के पास मदद मांगने पहुंचे विपक्षी नेता
Jammu-Kashmir Rainfall
जम्मू-कश्मीर में बारिश का तांडव, अमित शाह के पास मदद मांगने पहुंचे विपक्षी नेता
इस राज्‍य में होने जा रहे चुनाव, राजनीति क्‍या न करा दे! बाप ही लेगा बेटे पर एक्शन
Tamilnadu
इस राज्‍य में होने जा रहे चुनाव, राजनीति क्‍या न करा दे! बाप ही लेगा बेटे पर एक्शन
बेंगलुरु पहुंचे जर्मनी के विदेश मंत्री, भारत को बताया प्रमुख साझेदार
World News
बेंगलुरु पहुंचे जर्मनी के विदेश मंत्री, भारत को बताया प्रमुख साझेदार
राहुल गांधी को मूर्ख मत समझिए.. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्यों कहा ऐसा?
Kiren Rijiju
राहुल गांधी को मूर्ख मत समझिए.. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्यों कहा ऐसा?
नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट से टकराया पक्षी, पायलट ने दिखायी फुर्ती
IndiGo flight news
नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट से टकराया पक्षी, पायलट ने दिखायी फुर्ती
जिद पर अड़े मनोज जरांगे, नहीं खाली करेंगे आजाद मैदान, मुख्यमंत्री को दे डाली चेतावनी
Manoj Jarange
जिद पर अड़े मनोज जरांगे, नहीं खाली करेंगे आजाद मैदान, मुख्यमंत्री को दे डाली चेतावनी
'मैं कल रात ही...', चुटीले अंदाज में बोले PM आप लोग ताली किस बात पर बजा रहे हैं?
PM Modi
'मैं कल रात ही...', चुटीले अंदाज में बोले PM आप लोग ताली किस बात पर बजा रहे हैं?
मनोज जरांगे के आंदोलन पर छगन भुजबल का जवाब, कहा- OBC कोटे में घुसपैठ नहीं होने देंगे
Maharashtra
मनोज जरांगे के आंदोलन पर छगन भुजबल का जवाब, कहा- OBC कोटे में घुसपैठ नहीं होने देंगे
इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी
sabrimala
इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी
Semicon India 2025: पीएम मोदी करेंगे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन
PM Modi
Semicon India 2025: पीएम मोदी करेंगे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन
;