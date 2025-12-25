Advertisement
trendingNow13053503
Hindi Newsक्रिकेटरूट-स्मिथ भी छूटे पीछे.., इस खिलाड़ी ने 2025 में मचाया टेस्ट क्रिकेट में तहलका, नाम सुन नहीं होगा भरोसा

रूट-स्मिथ भी छूटे पीछे.., इस खिलाड़ी ने 2025 में मचाया टेस्ट क्रिकेट में तहलका, नाम सुन नहीं होगा भरोसा

साल 2025 में भारतीय खिलाड़ियों के लिहाज से काफी शानदार रहा. भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भी अपने नाम किया और एशिया कप का भी खिताब अपने नाम किया.टी20 क्रिकेट को छोड़ दें तो गिल ने टेस्ट क्रिकेट में साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं.उन्होंने जो रूट जैसे दिग्गज को पीछे छोड़ दिया है.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Dec 25, 2025, 07:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shubman Gill
Shubman Gill

साल 2025 में भारतीय खिलाड़ियों के लिहाज से काफी शानदार रहा. भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भी अपने नाम किया और एशिया कप का भी खिताब अपने नाम किया. गौरतलब है ये साल एक खिलाड़ी के लिए भी बेहद खास रहा है. आपको लग रहा होगा हम रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में बात कर रहे हैं. दरअसल, हम बात कर रहे हैं भारतीय टीम के बीते 6 महीने के सबसे बड़े चेहरे के बारे में. जी हां आप अब तक समझ ही गए होंगे ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि टीम इंडिया के मौजूदा टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल हैं. हाल ही में टी20 विश्व कप के लिए टीम इंडिया के स्क्वॉड का ऐलान हुआ गिल को टीम में जगह नहीं दी गई, लेकिन टी20 क्रिकेट को छोड़ दें तो गिल ने टेस्ट क्रिकेट में साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं.उन्होंने जो रूट जैसे दिग्गज को पीछे छोड़ दिया है.

शुभमन गिल
साल 2025 में भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल टेस्ट जगत में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. उन्होंने इस साल खेले महज 9 मैचों की 16 पारियों में 70.91 के धमाकेदार औसत से 983 रन ठोक दिए हैं. इस दौरान गिल ने 5 शतक और 1 अर्धशतक लगाने का काम किया है. गिल ने साल 2025 में अपने टेस्ट करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेलते हुए 269 रन बना डाले. साथ ही वह 2 बार नॉटआउट भी रहे हैं.

लोकेश राहुल
लिस्ट में दूसरे पायदान पर भारत के विस्फोटक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज केएल राहुल  का नाम है. राहुल ने इस साल खेले 10 मैचों की 19 पारियों में 48.90 की औसत से 813 रन बनाने का कारनामा किया है. इस दौरान उन्होंने 3 शतक और 3 अर्धशतक भी लगाने का काम किया है. वहीं, उनका उच्चतम स्कोर 137 रनों का रहा है. वहीं, राहुल एक बार नाबाद रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

जो रूट
सबसे ज्यादा रन बनाने की फेहरिस्त में तीसरे पायदान पर इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट का नाम है. रूट ने इस साल खेले 9 मैचों की 16 पारियों में 56.78 के बेहतरीन औसत से 790 रन बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है. वहीं, उनका उच्चतम स्कोर 150 रनों का रहा है. रूट ने इस साल 4 शतक और 1 अर्धशतक लगाने का कारनामा किया है. जो रूट इंग्लैंड ही नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट जगत में टेस्ट क्रिकेट के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं. हालांकि, मौजूदा एशेज सीरीज में 1 शतक जड़ने के बाद वह लगातार फ्लॉप रहे हैं. देखना दिलचस्प होगा बचे हुए दोनों टेस्ट मैचों में रूट कुछ खास कर पाते हैं या नहीं.

ये भी पढ़ेंएशेज में ऑस्ट्रेलिया का गेम प्लान..., लियोन की जगह ये गेंदबाज ढाएगा कहर, जानें पूरा मामला

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Shubman GillKL RahulJoe Root

Trending news

विजय हजारे ट्रॉफी से अचानक बाहर हुए वैभव सूर्यवंशी, 1 ही मैच के बाद क्यों हुए बाहर?
National News
विजय हजारे ट्रॉफी से अचानक बाहर हुए वैभव सूर्यवंशी, 1 ही मैच के बाद क्यों हुए बाहर?
क्या बांग्लादेश सच में ‘चिकन नेक’ छीन सकता है? आंकड़े बताते हैं पूरी सच्चाई
India Bangladesh News in Hindi
क्या बांग्लादेश सच में ‘चिकन नेक’ छीन सकता है? आंकड़े बताते हैं पूरी सच्चाई
BMC चुनाव से पहले मुंबई में घमासान, CM फडणवीस के जिहादी वाले बयान पर भड़की कांग्रेस
Maharashtra politics
BMC चुनाव से पहले मुंबई में घमासान, CM फडणवीस के जिहादी वाले बयान पर भड़की कांग्रेस
दीपू की हत्या का सोशल मीडिया पर जश्न मना रहे यूजर्स पर असम सरकार का चाबुक. 1 अरेस्ट
bangladesh news in hindi
दीपू की हत्या का सोशल मीडिया पर जश्न मना रहे यूजर्स पर असम सरकार का चाबुक. 1 अरेस्ट
'जिहादी मानसिकता को कुचल देंगे...' फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स पर साधा निशाना
BMC elections
'जिहादी मानसिकता को कुचल देंगे...' फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स पर साधा निशाना
'बंगाल को बांग्लादेश न बनने दें...', मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर मचा सियासी घमासान
Mithun Chakraborty
'बंगाल को बांग्लादेश न बनने दें...', मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर मचा सियासी घमासान
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई कमर्शियल उड़ानें, देखें- Video
Navi Mumbai International Airport
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई कमर्शियल उड़ानें, देखें- Video
बंगाल में BLO गायब, मचा हड़कंप? 33 वोटरों को दिया था नोटिस, परिवार बोला-प्रेशर था
BLO
बंगाल में BLO गायब, मचा हड़कंप? 33 वोटरों को दिया था नोटिस, परिवार बोला-प्रेशर था
'शिवसेना-UBT और MNS 2 खाली डिब्बे...' गठबंधन पर BJP ने साधा निशाना
BMC Election
'शिवसेना-UBT और MNS 2 खाली डिब्बे...' गठबंधन पर BJP ने साधा निशाना
नेहरू की वो पॉलिसी जिसका वाजपेयी ने खुलकर किया समर्थन, 30 साल पुराना इंटरव्यू
zee archive
नेहरू की वो पॉलिसी जिसका वाजपेयी ने खुलकर किया समर्थन, 30 साल पुराना इंटरव्यू