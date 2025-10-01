Advertisement
अभी तक नहीं हुआ फैसला, क्या वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला टेस्ट खेलेंगे बुमराह? गिल के बयान ने मचाई खलबली

भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज की शुरुआत गुरुवार यानी 2 अक्टूबर से होगी. यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है. इसी बीच कप्तान शुभमन गिल ने भारतीय तेज गेंदबाजी के नीव जसप्रीत बुमराह को लेकर बड़ा इशारा किया है. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 01, 2025, 05:23 PM IST
Jasprit Bumrah

भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज की शुरुआत गुरुवार यानी 2 अक्टूबर से होगी. यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है.  रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद नए कप्तान शुभमन गिल ने टीम की बागडोर संभाली थी. उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने इंग्लैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन किया था. भारतीय टीम अपने प्रदर्शन को जारी रखना चाहेगी. इसी बीच कप्तान शुभमन गिल ने भारतीय तेज गेंदबाजी के नीव जसप्रीत बुमराह को लेकर बड़ा इशारा किया है. 

बुमराह का वर्कलोड
जसप्रीत बुमराह को वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय स्क्वॉड में शामिल किया गया है, लेकिन बुमराह की बैक इंजरी के चलते उनके वर्कलोड पर आए दिन चर्चा बनी रहती है. एशिया कप को खत्म हुए अभी कुछ ही दिन बीते हैं, ऐसे में बुमराह के तुरंत खेलने पर कई सवाल खड़े हो गए हैं. एशिया कप के दौरान बुमराह ने लगभग सभी मैचों में गेंदबाजी की. कप्तान गिल ने प्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुमराह के पहले मैच के खेलने पर काफी कुछ कहा है. 

'अभी कुछ तय नहीं है'
गिल ने कहा, ' हम मैच के हिसाब से देखेंगे खेल कितना लंबा चलेगा और फिर तय करेंगे गेंदबाज कितने ओवर डाल सकता है. कुछ पहले से कन्फर्म नहीं है.  एशिया कप के दौरान उन्होंने 7 में से 5 मैच खेले और कुल 7 विकेट हासिल किए. पावरप्ले के दौरान उन्होंने 3 ओवर फेंक कर अपनी फिटनेस को साबित किया. असिस्टेंट कोच रायन डोशेट ने भी कहा था एशिया कप में बुमराह की वेस्टइंडीज टेस्ट के लिए अच्छी प्रैक्टिस हो जा रही है.'

ये भी पढ़ें:वेस्टइंडीज या भारत किसका पलड़ा है ज्यादा भारी? जानें क्या कहता है हेड टू हेड रिकॉर्ड, आंकड़े उड़ा देंगे होश

क्लीन स्वीप करना चाहेगी भारत
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए यह सीरीज काफी अहम होने वाली है. यह नए WTC राउंड से पहले टीम इंडिया की पहली घरेलू सीरीज होने वाली है.  इससे पहले भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई घरेलू टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया की 3-0 से शर्मनाक हार हुई थी. इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा था. ऐसे में कप्तान गिल के पास 2-0 से क्लीन स्वीप कर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में टीम इंडिया की दावेदारी मजबूत करने का बड़ा अवसर होगा. 

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

Shubman GillJasprit Bumrah

