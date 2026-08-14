श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त को उतरेगी कौन सी Playing XI? टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए बड़े संकेत

टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने श्रीलंका के खिलाफ कल यानी 15 अगस्त के दिन से गॉल में शुरू होने वाले पहले टेस्ट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े-बड़े संकेत दे दिए. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2025-27) के तहत भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है. शुभमन गिल के मुताबिक टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले टीम को तैयारी के लिए काफी समय मिलना चाहिए, क्योंकि शनिवार को गॉल में श्रीलंका के खिलाफ उनका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) कैंपेन शुरू हो रहा है.
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2025-27) फाइनल में जगह बनाने के लक्ष्य के साथ, शुभमन गिल ने इस बात पर जोर दिया कि खिलाड़ियों को टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से ढलने के लिए समय की जरूरत होती है, खासकर तब जब वे अलग-अलग फॉर्मेट में खेलते हैं और विदेश में अलग-अलग हालात का सामना करते हैं. शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिल ने कहा, 'मैं कप्तानी की भूमिका में बहुत सहज महसूस कर रहा हूं, हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. हमारा लक्ष्य WTC फाइनल खेलना है. इसके लिए हमें 5-6 टेस्ट मैच जीतने होंगे. अगर मौका मिले, तो सीरीज से पहले एक हफ्ते या दस दिन की तैयारी बहुत मददगार होती है. खिलाड़ियों के लिए तुरंत ढलना आसान नहीं होता, ज्यादातर को समय चाहिए होता है.'
भारत के कप्तान शुभमन गिल ने काफी हद तक संकेत दे दिए हैं कि शनिवार से श्रीलंका के खिलाफ शुरू होने वाले पहले टेस्ट में प्रसिद्ध कृष्णा अनुभवी मोहम्मद सिराज के साथ नई गेंद से गेंदबाजी करेंगे. हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि कर्नाटक के तेज गेंदबाज और नए खिलाड़ी गुरनूर बरार के बीच किसी एक को चुनना 'मुश्किल फैसला' है. जहां भारत तीन बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज दो रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव और मानव सुथार के साथ उतरेगा. वहीं, इस दौरे पर चार भारतीय तेज गेंदबाजों में से मोहम्मद सिराज का खेलना तय है.
आकिब नबी तो दौड़ में भी नहीं हैं. वहीं मुकाबला 6 फुट 5 इंच लंबे गुरनूर बरार और उनसे एक इंच कम कद वाले प्रसिद्ध कृष्णा के बीच है, जो पहले ही सात टेस्ट खेल चुके हैं और 25 विकेट ले चुके हैं. गिल ने पहले टेस्ट से एक दिन पहले कहा, 'गुरनूर बरार पुरानी गेंद से बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि वह अच्छी गति से उछाल हासिल कर सकते हैं, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा हाल के दिनों में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, जैसा कि हमने वार्म-अप मैच में देखा है. इसलिए यह एक मुश्किल फैसला है.'
जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में श्रीलंका के खिलाफ यह सीरीज गुरनूर बरार और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने का मौका है. जसप्रीत बुमराह घुटने की चोट के कारण बाहर हैं. गिल ने आगे कहा, 'जसप्रीत बुमराह यहां नहीं हैं, लेकिन यह किसी के लिए आगे आने का मौका है.' श्रीलंका के खिलाफ गॉल में होने वाले पहले टेस्ट मैच में बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, जबकि सरफराज खान के नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने की उम्मीद है.
शुभमन गिल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, 'दुर्भाग्य से साई सुदर्शन की चोट में उतना सुधार नहीं हुआ, जितना हमें उम्मीद थी, क्योंकि हम टेस्ट में जोखिम नहीं ले सकते. लेकिन हमें अपने 15 खिलाड़ियों पर भरोसा है.' टेस्ट कप्तान के तौर पर एक साल बिताने के बाद, गिल को लगता है कि वे हर मैच के साथ इस रोल में बेहतर हो रहे हैं. यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की उस गाड़ी को पटरी पर लाने के बारे में होगी जो हाल के महीनों में लड़खड़ा गई थी.
शुभमन गिल ने कहा, 'अब मैं कप्तान के तौर पर अपने रोल में सहज महसूस कर रहा हूं. हमारा लक्ष्य वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने की दौड़ में बने रहना है. इसके लिए हमें छह या सात टेस्ट मैच जीतने होंगे. इसलिए हम यहीं से शुरुआत करना चाहते हैं.' श्रीलंका के खिलाफ होने वाला पहला टेस्ट 1932 में अपने डेब्यू के बाद से भारत का ऐतिहासिक 600वां मैच होगा. शुभमन गिल ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, 'अपने देश के लिए 600वें टेस्ट में कप्तानी करना सम्मान की बात है और स्वतंत्रता दिवस पर ऐसा करना और भी बड़े सम्मान की बात है.'