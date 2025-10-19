Advertisement
वनडे कप्तानी के डेब्यू मैच में ही फ्लॉप हुए गिल, पर्थ की तेज पिच पर खुल गई टैलेंट की पोल

IND vs AUS 1st ODI Match: वनडे कप्तानी के डेब्यू मैच में ही शुभमन गिल बल्लेबाजी के दौरान बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं. पर्थ की तेज पिच पर शुभमन गिल के टैलेंट की पोल खुलकर रह गई है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच के दौरान पर्थ की तेज पिच पर ICC रैंकिंग में दुनिया के नंबर-1 वनडे बल्लेबाज शुभमन गिल सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 19, 2025, 11:12 AM IST
IND vs AUS 1st ODI Match: वनडे कप्तानी के डेब्यू मैच में ही शुभमन गिल बल्लेबाजी के दौरान बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं. पर्थ की तेज पिच पर शुभमन गिल के टैलेंट की पोल खुलकर रह गई है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच के दौरान पर्थ की तेज पिच पर ICC रैंकिंग में दुनिया के नंबर-1 वनडे बल्लेबाज शुभमन गिल सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए. हाल ही में रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को भारत का नया वनडे कप्तान बनाया गया था.

वनडे कप्तानी के डेब्यू मैच में ही फ्लॉप हुए गिल

शुभमन गिल से फैंस को उम्मीदें थी कि वह वनडे कप्तानी के अपने डेब्यू मैच में बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. भारतीय पारी के 9वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज नाथन एलिस गेंदबाजी के लिए आए. नाथन एलिस ने आते ही इस ओवर में अपनी पहली ही गेंद पर भारतीय कप्तान शुभमन गिल को अपना शिकार बना लिया. नाथन एलिस ने शुभमन गिल को विकेट के पीछे जोश फिलिप्स के हाथों कैच आउट करा दिया.

पर्थ की तेज पिच पर खुल गई टैलेंट की पोल

शुभमन गिल 18 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो गए. शुभमन गिल ने अपनी पारी में सिर्फ दो चौके लगाए. बता दें कि शुभमन गिल के अलावा विराट कोहली और रोहित शर्मा अपना प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे, जिससे भारत ने रविवार को यहां आस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में बारिश के व्यवधान तक 37 रन पर 3 विकेट गंवा दिए. कोहली 8 गेंदों का सामना करने के बाद बिना खाता खोले मिचेल स्टार्क की गेंद पर आउट हो गए, जबकि रोहित (08) को जोश हेजलवुड ने आउट किया.

शुभमन गिल के रिकॉर्ड्स

भारत के लिए शुभमन गिल ने अभी तक 56 वनडे मैचों की 56 पारियों में 58.02 की औसत से 2785 रन बनाए हैं. शुभमन गिल ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक 8 शतक और 15 अर्धशतक ठोके हैं. इस दौरान उनका हाईएस्ट स्कोर 208 रन है. बता दें कि इंटरनेशनल क्रिकेट में शुभमन गिल 19 शतक जड़ चुके हैं. शुभमन गिल के नाम टेस्ट क्रिकेट में 10 शतक, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 8 शतक और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1 शतक हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

