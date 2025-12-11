Advertisement
trendingNow13037105
Hindi Newsक्रिकेटगंभीर-अगरकर की बड़ी गलती! हीरे जैसे खिलाड़ी को किया बाहर, अब टीम के लिए मुसीबत बना ये फ्लॉप बल्लेबाज

गंभीर-अगरकर की बड़ी गलती! हीरे जैसे खिलाड़ी को किया बाहर, अब टीम के लिए मुसीबत बना ये फ्लॉप बल्लेबाज

हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर का एक फैसला टीम इंडिया पर बैकफायर कर गया है. चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर ने मिलकर शुभमन गिल को भारत का टी20 उपकप्तान बनाया, लेकिन इस फॉर्मेट में वह टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में जगह पाने के हकदार नजर नहीं आ रहे हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 11, 2025, 02:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गंभीर-अगरकर की बड़ी गलती! हीरे जैसे खिलाड़ी को किया बाहर, अब टीम के लिए मुसीबत बना ये फ्लॉप बल्लेबाज

हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर का एक फैसला टीम इंडिया पर बैकफायर कर गया है. चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर ने मिलकर शुभमन गिल को भारत का टी20 उपकप्तान बनाया, लेकिन इस फॉर्मेट में वह टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में जगह पाने के हकदार नजर नहीं आ रहे हैं. शुभमन गिल को न सिर्फ भारत का टी20 उपकप्तान बनाया गया, बल्कि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी को तोड़कर उन्हें ओपनिंग पोजीशन में फिक्स कर दिया गया. शुभमन गिल को जगह देने के चक्कर में संजू सैमसन का अब टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन से ही पत्ता कट गया है.

गंभीर-अगरकर की बड़ी गलती!

शुभमन गिल को अब भारतीय टी20 टीम की प्लेइंग इलेवन में जगह मिलने पर भी बड़े-बड़े सवाल उठ रहे हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ मंगलवार को कटक में खेले गए पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में शुभमन गिल 4 रन बनाकर आउट हो गए. पिछले डेढ़ साल से शुभमन गिल के बल्ले से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक भी अर्धशतक नहीं निकला है. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में शुभमन गिल ने अपनी आखिरी 16 पारियों में 13, 34, 39, 20*, 10, 5, 47, 29, 4, 12, 37*, 5, 15, 46, 29* और 4 रन के स्कोर ही बनाए हैं. इस खराब प्रदर्शन के सहारे शुभमन गिल ज्यादा लंबे समय तक भारत की टी20 टीम में नहीं टिक पाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

हीरे जैसे खिलाड़ी को किया बाहर

शुभमन गिल ने भारत के लिए अभी तक 34 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलते हुए 140.63 की स्ट्राइक रेट से 841 रन बनाए हैं. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने इसके अलावा अभी तक 118 IPL मैचों में 138.72 की स्ट्राइक रेट से 3866 रन बनाए हैं. टी20 फॉर्मेट में शुभमन गिल स्ट्राइक रेट के मामले में संजू सैमसन के सामने मार खा जाते हैं. ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि संजू सैमसन जैसे हीरे क्रिकेटर को प्लेइंग इलेवन से बाहर करना टीम इंडिया के लिए घाटे का सौदा साबित हुआ है.

705 विकेट और 9967 रन, IPL 2026 के ऑक्शन में हिस्सा लेगा ये सबसे उम्रदराज क्रिकेटर, टीम इंडिया में कभी नहीं मिला मौका

टीम के लिए मुसीबत बना ये फ्लॉप बल्लेबाज

शुभमन गिल भारत की टी20 टीम में जगह डिजर्व नहीं करते हैं. वहीं, संजू सैमसन की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए अभी तक 51 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलते हुए 147.40 की स्ट्राइक रेट से 995 रन बनाए हैं. संजू सैमसन ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 शतक और 3 अर्धशतक ठोके हैं. दाएं हाथ के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने इसके अलावा अभी तक 177 IPL मैचों में 139.04 की स्ट्राइक रेट से 4704 रन बनाए हैं.

टीम मैनेजमेंट से हारा हुआ खिलाड़ी

सबसे पहले शुभमन गिल को भारतीय टी20 टीम की प्लेइंग इलेवन में मौका देने के चक्कर में संजू सैमसन को ओपनिंग पोजीशन से हटाया गया. इसके बाद लोअर ऑर्डर में भी संजू सैमसन की बैटिंग पोजीशन में लगातार बदलाव किए गए. इस बदलाव की वजह से संजू सैमसन की फॉर्म में गिरावट आई और उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया. संजू सैमसन की जगह अब जितेश शर्मा को बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज भारतीय टी20 टीम की प्लेइंग इलेवन में मौका मिलता है.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Shubman Gill

Trending news

शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में कौन सांसद पी रहे थे ई-सिगरेट? किसने देखा तो मचा बवाल!
Aanurag Thakur
शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में कौन सांसद पी रहे थे ई-सिगरेट? किसने देखा तो मचा बवाल!
कश्मीर में पकड़ा गया चीनी नागरिक ब्लैकलिस्ट, मोबाइल में मिला कुछ ऐसा तुरंत वापस भेजा
Blacklisted
कश्मीर में पकड़ा गया चीनी नागरिक ब्लैकलिस्ट, मोबाइल में मिला कुछ ऐसा तुरंत वापस भेजा
NIA ने अचानक मांगा एक महीना, सुप्रीम कोर्ट में शब्बीर शाह की जमानत पर सुनवाई टली
Supreme Court
NIA ने अचानक मांगा एक महीना, सुप्रीम कोर्ट में शब्बीर शाह की जमानत पर सुनवाई टली
तिरुपति मंदिर में 54 करोड़ का घोटाला! 10 साल तक भक्तों को दिया गया नकली शॉल
Tirupati Tirumala Temple
तिरुपति मंदिर में 54 करोड़ का घोटाला! 10 साल तक भक्तों को दिया गया नकली शॉल
'खाकी' नहीं, 'सफेद वर्दी' पहनती है इस जगह की पुलिस, अंग्रेजों से जुड़ा है इसका कारण
kolkata police white uniform reason
'खाकी' नहीं, 'सफेद वर्दी' पहनती है इस जगह की पुलिस, अंग्रेजों से जुड़ा है इसका कारण
राहुल गांधी ने संसद में दिए गए Amit Shah के भाषण पर साधा निशाना, देखें वीडियो
#Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने संसद में दिए गए Amit Shah के भाषण पर साधा निशाना, देखें वीडियो
ना तो ठंड बढ़ी, ना कोहरा... दिसंबर में भी कैसे 'इंडिगो की फ्लाइट' बन गई सर्दी?
India Weather news
ना तो ठंड बढ़ी, ना कोहरा... दिसंबर में भी कैसे 'इंडिगो की फ्लाइट' बन गई सर्दी?
दिन के उजाले में भारत का वो 'धुरंधर' दांव, देखते ही पाकिस्तान के हौसले धुआं हो गए
1971 india pakistan war
दिन के उजाले में भारत का वो 'धुरंधर' दांव, देखते ही पाकिस्तान के हौसले धुआं हो गए
हमें डिटेन नहीं किया गया है...लूथरा ब्रदर्स ने जी न्यूज से बातचीत में क्या-क्या कहा?
Goa Night Club Fire
हमें डिटेन नहीं किया गया है...लूथरा ब्रदर्स ने जी न्यूज से बातचीत में क्या-क्या कहा?
हिंदू मुन्नानी: मंदिर-दरगाह विवाद में उतरा दो तलवारों वाला संगठन, जड़ें RSS में हैं
tamilnadu news
हिंदू मुन्नानी: मंदिर-दरगाह विवाद में उतरा दो तलवारों वाला संगठन, जड़ें RSS में हैं