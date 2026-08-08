Shubman Gill Injury: कभी हैमस्ट्रिंग तो कभी गर्दन, पिछले 2 सालों में कितनी बार चोट के चंगुल में फंसे शुभमन?

Shubman Gill Injury History: भारतीय क्रिकेट टीम फिलहाल आगामी टेस्ट सीरीज की तैयारियों में जुटी है. श्रीलंका इलेवन के खिलाफ जारी प्रैक्टिस मैच से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा. कप्तान शुभमन गिल उंगली में चोट लगने के चलते पहले दिन मैदान पर नहीं उतरे. बीसीसीआई ने अपडेट देते हुए कहा कि मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर नजर रखे हुए है. उम्मीद है कि वो 15 अगस्त से शुरू होने वाले टेस्ट से पहले फिट हो जाएंगे. लेकिन फैंस इसलिए ज्यादा चिंतित हैं कि 26 साल के शुभमन गिल पिछले दो सालों में कई बार चोट के चंगुल में फंस चुके हैं, जिसकी वजह से टीम इंडिया का भारी नुकसान हुआ है.
भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल की फिटनेस पर अब अचानक सवाल उठने लगे हैं. इसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि पिछले दो सालों में अहम सीरीज से ठीक पहले वो चोट से परेशान रहे हैं. अब इसे बदकिस्मती कह लीजिए या कुछ और... लेकिन सच यही है कि शुभमन ना सिर्फ कप्तान हैं, बल्कि टीम इंडिया की बैटिंग क्रम के जान भी हैं. ऐसे में उनका बार-बार चोटिल होना फैंस को परेशान कर रहा है.
अगर आप सोच रहे हैं कि शुभमन गिल की लेटेस्ट इंजरी के कारण उनकी फिटनेस पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. दिक्कत की बात ये है कि वो बार-बार अहम सीरीज से पहले चोटिल हो जा रहे हैं. आइए आपको बताते हैं कि शुभमन गिल पिछले दो सालों में कितनी बार चोट के चंगुल में फंसे हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाहर होना पड़ा है.
अक्टूबर 2024 - गर्दन में अकड़न (न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट नहीं खेल पाए).
नवंबर 2024 - अंगूठे में चोट (बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मिस किया).
नवंबर 2025 - गर्दन में ऐंठन (साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट और वनडे सीरीज नहीं खेल पाए).
दिसंबर 2025 - पैर में चोट (साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5वां T20 नहीं खेल पाए).
अप्रैल 2026 - गर्दन में ऐंठन ( एक IPL मैच नहीं खेल पाए).
जुलाई 2026 - हैमस्ट्रिंग की चोट (इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में 80 रन बनाकर रिटायर्ड आउट हुए).
अगस्त 2026 - दाहिने अंगूठे में चोट (श्रीलंका इलेवन के खिलाफ प्रैक्टिस मैच के पहले दिन नहीं उतरे).
बता दें कि शुभमन गिल 26 साल के हैं और अभी उन्हें लंबे समय तक खेलना है. वो शानदार बल्लेबाज हैं और आगे चलकर ना जाने कितने रिकॉर्ड्स बनाएंगे. लेकिन गिल को चोट से सावधान रहने की जरूरत है और उन्हें अपनी फिटनेस पर ध्यान देना होगा. वो अपने आदर्श विराट कोहली से प्रेरणा ले सकते हैं, जो पिछले 18 सालों से इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल में एक्टिव हैं, लेकिन बहुत कम बार चोट की वजह से मैच या पूरी सीरीज से बाहर हुए हैं.