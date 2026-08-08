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Shubman Gill Injury: कभी हैमस्ट्रिंग तो कभी गर्दन, पिछले 2 सालों में कितनी बार चोट के चंगुल में फंसे शुभमन?

Shubman Gill Injury History: कभी हैमस्ट्रिंग, कभी अंगूठा तो कभी गर्दन. भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल पिछले दो सालों से चोट के चंगुल में फंसे हुए हैं. 26 साल की उम्र में वो जिस तरह से बार-बार चोटिल हो रहे हैं, उसने फैंस की सिरदर्दी बढ़ा दी है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 08, 2026, 08:13 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 08:13 AM IST
Shubman Gill Injury: कभी हैमस्ट्रिंग तो कभी गर्दन, पिछले 2 सालों में कितनी बार चोट के चंगुल में फंसे शुभमन?
Image Credit: पिछले 2 सालों में कितनी बार चोट के चंगुल में फंसे शुभमन? (X Image)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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