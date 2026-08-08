Shubman Gill Injury: कभी हैमस्ट्रिंग तो कभी गर्दन, पिछले 2 सालों में कितनी बार चोट के चंगुल में फंसे शुभमन?

Shubman Gill Injury History: भारतीय क्रिकेट टीम फिलहाल आगामी टेस्ट सीरीज की तैयारियों में जुटी है. श्रीलंका इलेवन के खिलाफ जारी प्रैक्टिस मैच से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा. कप्तान शुभमन गिल उंगली में चोट लगने के चलते पहले दिन मैदान पर नहीं उतरे. बीसीसीआई ने अपडेट देते हुए कहा कि मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर नजर रखे हुए है. उम्मीद है कि वो 15 अगस्त से शुरू होने वाले टेस्ट से पहले फिट हो जाएंगे. लेकिन फैंस इसलिए ज्यादा चिंतित हैं कि 26 साल के शुभमन गिल पिछले दो सालों में कई बार चोट के चंगुल में फंस चुके हैं, जिसकी वजह से टीम इंडिया का भारी नुकसान हुआ है.