श्रीलंका में टीम इंडिया पर संकट! शुभमन गिल को आखिर हुआ क्या? केएल राहुल संभाल रहे कमान

Shubman Gill Injury: श्रीलंका के खिलाफ अभी टेस्ट सीरीज की शुरुआत भी नहीं हुई है और टीम इंडिया भारी संकट में फंस गई है. पहले चोट के कारण स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बाहर हो गए और अब कप्तान शुभमन गिल भी चोटिल हो गए हैं. टेस्ट सीरीज की तैयारियों में जुटी टीम इंडिया आज (7 अगस्त) से श्रीलंका XI के खिलाफ तीन दिवसीय वॉर्म अप मैच खेल रही है. कोलंबो के नॉनडिस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब ग्राउंड पर खेले जा रहे प्रैक्टिस मैच में श्रीलंका इलेवन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है.
बीसीसीआई ने सोशल मीडिया के जरिए बड़ा अपडेट देते हुआ बताया कि गुरुवार को भारत के प्रैक्टिस सेशन के दौरान कप्तान शुभमन गिल के दाहिने हाथ की अनामिका उंगली (ring finger) में चोट लग गई. एहतियात के तौर पर, वो SLC XI के खिलाफ वार्म-अप मैच के पहले दिन मैदान पर नहीं उतरेंगे. BCCI की मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर नजर रखे हुए है.
श्रीलंका XI के खिलाफ चल रहे वॉर्म अप मैच के पहले दिन केएल राहुल टीम इंडिया का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की जगह उपकप्तान बनाया गया था. अब रेगुलर कप्तान शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में राहुल टीम की कमान संभाल रहे हैं.
टीम इंडिया के कप्तान और सबसे प्रमुख बल्लेबाज शुभमन गिल को प्रैक्टिस सेशन के दौरान कैच लेते समय चोट लगी थी. उस समय वो काफी दर्द में दिखे थे. बीसीसीआई के अनुसार, गिल के दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में चोट लगी है. मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और उम्मीद है कि उनकी चोट ज्यादा गंभीर नहीं होगी. श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट 15 अगस्त से खेला जाएगा. गिल के पास रिकवरी करने के लिए अभी एक सप्ताह का समय है. उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएंगे और पहले टेस्ट के लिए उपलब्ध रहेंगे.
प्रैक्टिस मैच में श्रीलंका इलेवन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. इस टीम की कमान सोनल दिनुशा संभाल रहे हैं. श्रीलंका ए की शुरुआत अच्छी हुई है और उन्होंने बिना विकेट गंवाए 50 रनों का आंकड़ा पार कर लिया है.
श्रीलंका XI: निशान मदुश्का, पसिंदु सोरियाबंदरा, पवन रथनायके, अहान विक्रमसिंघे, सोनल दिनुशा (कप्तान), अंजला बंडारा (विकेटकीपर), निपुण धनंजय, लाहिरू कुमारा, विश्व फर्नांडो, असंका मनोज, इसिथा विजेसुंदरा, रमेश मेंडिस, दिलुम सुदीरा, केशरा नुवांथा, रविंदु रसांथा
भारतीय टीम: शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, केएल राहुल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, मानव सुथार, सारांश जैन, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकिब नबी, गुरनूर बराड़.