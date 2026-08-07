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श्रीलंका में टीम इंडिया पर संकट! शुभमन गिल को आखिर हुआ क्या? केएल राहुल संभाल रहे कमान

श्रीलंका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया संकट में है. पहले जसप्रीत बुमराह चोट की वजह से बाहर हो गए और अब शुभमन गिल भी प्रैक्टिस मैच में नहीं खेल रहे हैं. बीसीसीआई ने बड़ा अपडेट दिया कि केएल राहुल कप्तानी कर रहे हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 07, 2026, 11:13 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 11:25 AM IST
श्रीलंका में टीम इंडिया पर संकट! शुभमन गिल को आखिर हुआ क्या? केएल राहुल संभाल रहे कमान
Image Credit: Why Shubman Gill Not Playing (BCCI/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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