श्रीलंका में टीम इंडिया पर संकट! शुभमन गिल को आखिर हुआ क्या? केएल राहुल संभाल रहे कमान

टीम इंडिया के कप्तान और सबसे प्रमुख बल्लेबाज शुभमन गिल को प्रैक्टिस सेशन के दौरान कैच लेते समय चोट लगी थी. उस समय वो काफी दर्द में दिखे थे. बीसीसीआई के अनुसार, गिल के दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में चोट लगी है. मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और उम्मीद है कि उनकी चोट ज्यादा गंभीर नहीं होगी. श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट 15 अगस्त से खेला जाएगा. गिल के पास रिकवरी करने के लिए अभी एक सप्ताह का समय है. उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएंगे और पहले टेस्ट के लिए उपलब्ध रहेंगे.