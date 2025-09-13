शुभमन गिल को अचानक क्या हुआ? IND vs PAK महाजंग से 24 घंटे पहले भारतीय फैंस की अटकी सांसें

Shubman Gill: भारत और पाकिस्तान की एशिया कप महाजंग में 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है. एक तरफ इस मुकाबले का भारत में जमकर विरोध हो रहा है और फैंस से लेकर पूर्व क्रिकेटर्स तक पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से बहिष्कार करने की मांग कर रहे हैं. दूसरी तरफ टीम इंडिया के खेमे से एक ऐसी खबर आई जिसने फैंस की सांसें अटका दीं. दरअसल, यह खबर उपकप्तान और स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल को लेकर है. बता दें कि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच यह मैच 14 सितंबर को होगा.

गिल को अचानक क्या हुआ? अटक गई फैंस की सांसें

पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले हाईवोल्टेज मैच से पहले भारतीय खिलाड़ी जमकर प्रैक्टिस कर रहे हैं. इसी दौरान फैंस की तब सांसें अटक गईं, जब पता चला कि स्टार बल्लेबाज और टीम के उप-कप्तान शुभमन गिल को ट्रेनिंग के दौरान हाथ में चोट लग गई. शानदार फॉर्म में चल रहे गिल चोट लगने के बाद असहज महसूस कर रहे थे. हालांकि, टीम के फिजियो तुरंत उन्हें देखने दौड़े, लेकिन गिल को मैदान से बाहर जाना पड़ा.

क्या पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे गिल?

चोट लगने के बाद गिल को अपने चोटिल हाथ को पकड़े हुए आइस बॉक्स पर बैठ हुए देखा गया. इस घटना के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर को गिल से बात करते हुए भी देखा गया, जबकि उनके साथी ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा भी उनके साथ नजर आए. इस सेशन के दौरान फिजियो ने गिल पर नजर बनाए रखी. हालांकि, कुछ ही मिनटों बाद गिल नेट्स पर वापस आ गए और अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार हो गए. इससे यह पता चलता है कि उनकी चोट ज्यादा गंभीर नहीं है और पूरी संभावना है कि पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले में वह खेलेंगे.

गिल ने की शानदार बैटिंग

शुभमन गिल एशिया कप में अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग कर रहे हैं. उन्होंने यूएई के खिलाफ टीम के पहले मुकाबले में शानदार बैटिंग करते हुए भारत की मिली आसान जीत में 20 रन की नाबाद पारी खेली. गिल ने 200 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से 9 गेंदों में यह रन बनाए. उन्होंने दो चौके और एक छक्का उड़ाया. यूएई को 57 रन पर ढेर करने के बाद गिल और अभिषेक शर्मा (30) की तूफानी बैटिंग से भारत ने यह मैच सिर्फ 27 गेंदों में ही 9 विकेट से जीत लिया और एशिया कप का धमाकेदार आगाज किया. फैंस को गिल से पाकिस्तान के खिलाफ भी इसी विस्फोटक अंदाज में बैटिंग की उम्मीद होगी.