IND vs SA: शुभमन गिल अस्पताल में एडमिट.. दूसरी पारी में 9 विकेट के साथ खेलेगा भारत? आया बड़ा अपडेट

IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबले में पिच के चलते भारत का प्रदर्शन उतार-चढ़ाव भरा रहा. कोलकाता में दोनों टीमों के गेंदबाजों का डंका बजता नजर आया. भारतीय टीम के लिए मैच के बीच एक बुरी खबर भी देखने को मिली. गर्दन में जकड़न के चलते बीच मैच में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल को मैदान छोड़ना पड़ा. अब उनकी इंजरी पर बड़ा अपडेच आ गया है. 

 

Nov 15, 2025, 10:36 PM IST
Team India

IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबले में पिच के चलते भारत का प्रदर्शन उतार-चढ़ाव भरा रहा. कोलकाता में दोनों टीमों के गेंदबाजों का डंका बजता नजर आया. भारतीय टीम के लिए मैच के बीच एक बुरी खबर भी देखने को मिली. गर्दन में जकड़न के चलते बीच मैच में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल को मैदान छोड़ना पड़ा. अब उनकी इंजरी पर बड़ा अपडेच आ गया है. पहली पारी में गिल रिटायर आउट होने के बाद बैटिंग करने नहीं उतरे. अब दूसरी पारी में भी उनकी बैटिंग पर संशय बताया जा रहा है. 

हॉस्पिटल में एडमिट हुए गिल

गिल को बेहतर उपचार के लिए शाम में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. आईएएनएस को मिली जानकारी के मुताबिक गिल पूरी रात अस्पताल में रहेंगे और डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने कहा कि गिल चिकित्सा निगरानी में हैं और आगे की जांच के आधार पर उनके खेल में भाग लेने पर निर्णय लिया जाएगा. यह अभी तय नहीं है कि गिल बाकी टेस्ट मैच खेल पाएंगे या नहीं.

गिल के कैसे लगी चोट

शुभमन गिल के साथ ये घटना भारतीय पारी के 35वें ओवर की पांचवीं गेंद पर घटी. गिल स्ट्राइक पर थे, उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर की गेंद पर बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से चौका जड़ा. गिल का शॉट आकर्षक था और फैंस उसका आनंद ले रहे थे. वहीं शॉट खेलने के साथ ही गिल की गर्दन में जकड़न आ गई. असहजता के कारण वह अपनी गर्दन पकड़कर सीधे खड़े हो गए.

पहले भी इस समस्या से जूझे गिल

गिल गर्दन को घुमाने में असमर्थ थे और इस वजह से उन्हें रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा. गिल को शनिवार का खेल शुरू होने से पूर्व ही गर्दन में परेशानी थी और उन्होंने इस संबंध में फिजियो से बात भी की थी. भारतीय कप्तान पूर्व में भी इस समस्या से ग्रसित रहे हैं. अक्टूबर 2024 में बेंगलुरु में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के पहले टेस्ट मैच से पहले गिल को गर्दन में अकड़न की समस्या हुई थी. इस वजह से वह मैच से बाहर हो गए थे. इसी समस्या के कारण गिल जुलाई 2024 में पल्लेकेले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में नहीं खेल पाए थे. हालांकि, पहला टेस्ट समाप्ति की ओर है, दूसरे दिन के खेल तक 93 रन पर अफ्रीकी टीम ने अपने 7 विकेट खो दिए हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत को कितना लक्ष्य मिलता है. 

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया.

Shubman Gill

