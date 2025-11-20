गुवाहाटी टेस्ट से पहले फैंस को मिले डरावने संकेत, क्या शुभमन गिल दूसरे टेस्ट से हुए बाहर?

Advertisement
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला शनिवार 22 नवंबर को गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. कोलकाता में पहला टेस्ट मैच 30 रन से जीतकर साउथ अफ्रीका ने दो मैचों की इस टेस्ट सीरीज में 1-0 से बढ़त बना रखी है. भारत को यह सीरीज बचाने के लिए गुवाहाटी में होने वाला दूसरा टेस्ट मैच हर हाल में जीतना होगा.

Nov 20, 2025, 01:49 PM IST
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला शनिवार 22 नवंबर को गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. कोलकाता में पहला टेस्ट मैच 30 रन से जीतकर साउथ अफ्रीका ने दो मैचों की इस टेस्ट सीरीज में 1-0 से बढ़त बना रखी है. भारत को यह सीरीज बचाने के लिए गुवाहाटी में होने वाला दूसरा टेस्ट मैच हर हाल में जीतना होगा. दूसरे टेस्ट से पहले गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में तैयारियां चल रही हैं.

गुवाहाटी टेस्ट से पहले फैंस को मिले डरावने संकेत

गुवाहाटी टेस्ट के लिए इस्तेमाल होने वाली पिच की ताजा फोटोज सामने आई हैं. पिच पर थोड़ी हरियाली है. यह देखना बाकी है कि मैच से पहले उस घास में से कितनी घास हटाई जाएगी. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शुभमन गिल के गुरुवार को भारत के प्रैक्टिस सेशन में आने की उम्मीद कम है. हालांकि हो सकता है कि वह शुक्रवार को ट्रेनिंग में शामिल हो जाएं. शुभमन गिल को कोलकाता में पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में चोट लगी थी, जिससे उन्हें भारत की पहली पारी में रिटायर हर्ट होना पड़ा था. वह दूसरी पारी में बैटिंग करने नहीं आए और तब से मेडिकल टीम की देखरेख में हैं.

शुभमन गिल दूसरे टेस्ट मैच में खेलेंगे या नहीं?

शुभमन गिल का गुरुवार को टीम इंडिया के ट्रेनिंग सेशन में नहीं होना फैंस की चिंताएं बढ़ा रहा है. लोगों के मन में सवाल है कि आखिरी शुभमन गिल दूसरे टेस्ट मैच में खेलेंगे या नहीं? रिपोर्ट्स से पता चला है कि गुवाहाटी टेस्ट के लिए जो पिच तैयार की जा रही है, वह लाल मिट्टी की है. लाल मिट्टी की पिच तेज गेंदबाजों को एक्स्ट्रा बाउंस और कैरी देती है. यह इस जगह पर होस्ट किया गया पहला टेस्ट होगा, जो BCCI के चीफ क्यूरेटर आशीष भौमिक का होम बेस भी है.

गुवाहाटी की पिच पर BCCI की करीबी नजर

कोलकाता की पिच की अपने इनकंसिस्टेंट बाउंस के लिए आलोचना हो रही है, इसलिए BCCI इसे दोहराने से बचना चाहता है क्योंकि वे गुवाहाटी के तौर पर एक नया टेस्ट सेंटर ला रहे हैं. BCCI के एक अधिकारी के मुताबिक आइडिया पिच से टर्न दिलाने का है, लेकिन ऐसा टर्न जो पेस और भरोसेमंद बाउंस के साथ आए, न कि सीरीज के पहले मैच की पिच की तरह बर्ताव करे. BCCI सेक्रेटरी दवजीत सैकिया भी गुवाहाटी से हैं, इसलिए गुवाहाटी की पिच की तैयारी पर फोकस और बढ़ गया है. आने वाले दिनों में घास, नमी के लेवल और रोलिंग पैटर्न पर करीब से नजर रखी जाएगी, क्योंकि भारत सीरीज को बराबर करना चाहता है.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं.

Shubman Gill

