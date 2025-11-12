Advertisement
कोलकाता टेस्ट में 21 रन बनाते ही इस खास मुकाम को हासिल कर लेंगे शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल पिछले साल कर चुके हैं करिश्मा

टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से शुभमन गिल के लिए साल 2025 बेहद शानदार रहा है, बस वो एक खास मुकाम को पा लेंगे, जिसे अब तक महज 13 भारतीयों ने हासिल किया है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 12, 2025, 02:34 AM IST
Shubman Gill: इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन शुभमन गिल साउथ अफ्रीका के खिलाफ 14 नवंबर को शुरू हो रहे टेस्ट मैच में एक खास मुकाम अपने नाम कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें सिर्फ 21 रन की जरुरत है. इंग्लैंड टूर से ठीक पहले टीम के कप्तान बनाए गए शुभमन गिल इस साल टेस्ट फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. गिल ने 2025 में खेले 8 टेस्ट मैचों की 15 पारियों में 979 रन बनाए हैं. 

बस 21 रन दूर
शुभमन इस साल टेस्ट फॉर्मेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. कोलकाता टेस्ट में अगर वो 21 रन बना लेते हैं, तो एक कैलेंडर ईयर में टेस्ट में 1000 रन बनाने वाले भारत के 14वें बल्लेबाज बन जाएंगे. गिल के लिए ये काम इतना मुश्किल लग नहीं रहा है.

13 भारतीय छू चुके हैं ऐसा आंकड़ा
गिल से पहले एक कैलेंडर ईयर में टेस्ट में 1,000 रन बनाने का करिश्मा सचिन तेंदुलकर, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, विराट कोहली, मोहिंदर अमरनाथ, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, गौतम गंभीर, चेतेश्वर पुजारा, वीरेंद्र सहवाग, गुडप्पा विश्वनाथ और यशस्वी जायसवाल कर चुके हैं.

इस साल में सबसे ज्यादा रन
भारत की तरफ से एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है. तेंदुलकर ने 2010 में 14 टेस्ट मैचों की 23 पारियों में 78.10 के औसत से 1562 रन बनाए थे. इस साल उनके बल्ले से 7 शतक और 5 अर्धशतक आए थे. दूसरे नंबर पर यशस्वी जायसवाल हैं. बाएं हाथ के इस युवा सलामी बल्लेबाज ने 2024 में 1,478 रन बनाए थे.

गिल के 4 इंडियन प्लेयर
साल 2025 में टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप के पांच बल्लेबाजों में 4 भारतीय हैं. शुभमन गिल ने 979, केएल राहुल (KL Rahul) ने 745, यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) ने 662, रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने 659 और जिम्बाब्वे के सीन विलियम्स ने 648 रन बनाए हैं.

रेस में नहीं हैं सीन विलियम्स
जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड (Zimbabwe Cricket Board) ने सीन विलियम्स (Sean Williams) को फ्यूचर में मौका न देने का फैसला किया है. लेकिन, भारत के सभी 4 बल्लेबाजों के पास दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अगले 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में एक कैलेंडर ईयर में 1,000 रन पूरे करने का मौका है.

(इनपुट-आईएएनएस)

Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर.

Shubman GillInd vs SAKolkata TestYashasvi Jaiswal

