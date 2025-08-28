शुभमन गिल की जगह कप्तान बना ये क्रिकेटर! अर्शदीप सिंह ने कर दिया बड़ा खुलासा
भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को आगामी दलीप ट्रॉफी के लिए नोर्थ जोन का कप्तान चुना गया है. हालांकि, इस टूर्नामेंट में उनकी उपलब्धता फिलहाल अनिश्चित बनी हुई है. एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम में शामिल होने से पहले ईस्ट जोन के खिलाफ शुरुआती मैच में शुभमन गिल के खेलने की उम्मीद थी. हालांकि, खबर है कि 25 साल के शुभमन गिल फिलहाल बीमार हैं और वह ईस्ट जोन के खिलाफ मैच में नहीं खेल पाएंगे.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Aug 28, 2025, 08:20 AM IST
भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को आगामी दलीप ट्रॉफी के लिए नोर्थ जोन का कप्तान चुना गया है. हालांकि, इस टूर्नामेंट में उनकी उपलब्धता फिलहाल अनिश्चित बनी हुई है. एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम में शामिल होने से पहले ईस्ट जोन के खिलाफ शुरुआती मैच में शुभमन गिल के खेलने की उम्मीद थी. हालांकि, खबर है कि 25 साल के शुभमन गिल फिलहाल बीमार हैं और वह ईस्ट जोन के खिलाफ मैच में नहीं खेल पाएंगे.

सिर पर बड़ा टूर्नामेंट

बता दें कि भारतीय घरेलू क्रिकेट सीजन (2025-26) की शुरुआत दलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट के साथ होगी, जो 28 अगस्त से 15 सितंबर तक चलेगा. दलीप ट्रॉफी 2025 टूर्नामेंट की शुरुआत नोर्थ जोन और ईस्ट जोन के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबले के साथ होगी. नोर्थ जोन और ईस्ट जोन के बीच पहला क्वार्टर फाइनल मैच 28 अगस्त से 31 अगस्त तक बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सलेंस मैदान पर खेला जाएगा.

अर्शदीप सिंह ने कर दिया बड़ा खुलासा

गौरतलब है कि शुभमन गिल अभी तक बेंगलुरु में दलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए नोर्थ जोन टीम में शामिल नहीं हुए हैं और उनका अब सीधे एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया से जुड़ने की उम्मीद है. नोर्थ जोन के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने एक वीडियो में अंकित कुमार को दलीप ट्रॉफी में अपनी टीम नोर्थ जोन का नया कप्तान बताया है. अर्शदीप सिंह की इस बात से संकेत मिलता है कि शुभमन गिल वास्तव में इस टूर्नामेंट से बाहर रहेंगे, क्योंकि उन्होंने पुष्टि की है कि अंकित कुमार टीम का नेतृत्व करेंगे. अर्शदीप सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैपचैट पर इसकी पुष्टि की.

अंकित कुमार कौन हैं?

अंकित कुमार को नोर्थ जोन का उप-कप्तान बनाया गया था और गिल की अनुपस्थिति में टीम की कमान संभालने की उम्मीद थी, जो सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने पर निर्भर थी. 27 वर्षीय अंकित हरियाणा के रहने वाले हैं और अपने करियर में अब तक 36 फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके हैं. उन्होंने 37.08 की औसत से 2151 रन बनाए हैं और लाल गेंद से क्रिकेट में उनके नाम पांच शतक हैं. अंकित कुमार पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर भी हैं.

