ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हारने पर भड़के शुभमन गिल, 3 स्टार खिलाड़ियों पर फोड़ा हार का ठीकरा

India vs Australia: अनुभवी रोहित शर्मा की जगह वनडे में कप्तान बनाए गए शुभमन गिल के लिए शुरुआत अच्छी नहीं रही. वह बतौर कप्तान अपनी पहली वनडे सीरीज में हार गए. इससे 2027 वर्ल्ड कप की तैयारियों को झटका लगा है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 23, 2025, 06:04 PM IST
India vs Australia: भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज हार गई है. गुरुवार (23 अक्टूबर) को उसे एडिलेड में खेले गए दूसरे मुकाबले में कंगारू टीम ने 2 विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ ही मेजबान टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली. अनुभवी रोहित शर्मा की जगह वनडे में कप्तान बनाए गए शुभमन गिल के लिए शुरुआत अच्छी नहीं रही. वह बतौर कप्तान अपनी पहली वनडे सीरीज में हार गए. इससे 2027 वर्ल्ड कप की तैयारियों को झटका लगा है.

रोहित-अय्यर का अर्धशतक बेकार

रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर के शानदार अर्धशतकों की मदद से टीम इंडिया ने 50 ओवरों में 9 विकेट पर 264 रन बनाए. रोहित ने 97 गेंद पर 73 और अय्यर ने 77 गेंद पर 61 रन की पारी खेली. इसके बाद कंगारू टीम ने 265 रन के स्कोर को लड़खड़ाते हुए हासिल कर लिया. उसने 46.2 ओवरों में 8 विकेट पर 265 रन बनाकर मैच और सीरीज को जीत लिया. कंगारू टीम के लिए मैथ्यू शॉर्ट ने 74 और कूपर कोनोली ने नाबाद 61 रन बनाए. भारत के लिए हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर और अर्शदीप सिंह ने 2-2 विकेट लिए.

हार के बाद फूटा गिल का गुस्सा

सीरीज में हार के बाद गिल ने कैच छोड़ने वाले फील्डरों पर अपना गुस्सा निकाला. उन्होंने कहा कि इस तरह के स्कोर के बाद कैच छोड़ने पर जीतना आसान नहीं होता है. बता दें कि अर्शदीप सिंह की गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने चौथे ओवर में ट्रेविस हेड का कैच छोड़ दिया. इसके बाद नीतीश की गेंद पर 16वें ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर पटेल ने मैथ्यू शॉर्ट का कैच छोड़ दिया. 29वें ओवर में बची हुई कसर मोहम्मद सिराज ने पूरी कर दी. उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर की पांचवीं गेंद पर शॉर्ट का ही कैच छोड़ा. शॉर्ट ने कंगारू टीम के लिए सबसे ज्यादा 74 रन बनाए. उन्होंने 78 गेंद की पारी में 4 चौके और 2 छक्के लगाे. हेड ने 40 गेंद पर 28 रनों की पारी खेली.

गिल ने क्या कहा?

गिल ने कहा, ''हमारे पास बस पर्याप्त रन थे. जब आप इस तरह के स्कोर का बचाव करने के कुछ मौके (कैच) गंवा देते हैं तो यह कभी आसान नहीं होता. पहले मैच में बारिश के कारण टॉस ज्यादा अहम था, लेकिन इस मैच में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि दोनों टीमों ने लगभग 50 ओवर खेले. शुरुआत में विकेट थोड़ा ज्यादा मददगार था. मुझे लगता है कि 15-20 ओवर के बाद विकेट अच्छी तरह जम गया.

गिल ने की रोहित की तारीफ

रोहित शर्मा के बारे में पूछे जाने पर गिल ने कहा, ''लंबे समय के बाद वापसी करना और प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेलना कभी आसान नहीं होता. लेकिन शुरुआती दौर काफी चुनौतीपूर्ण था. जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, उससे मैं बहुत खुश हूं. शुरुआती दौर में उन्होंने डटकर मुकाबला किया. मैं कहूंगा कि वह एक बड़ी पारी खेलने से चूक गए.''

