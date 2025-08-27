गिल नहीं खेल पाएंगे ये मैच, क्या एशिया कप में होंगे शामिल? शुभमन की हेल्थ पर आया लेटेस्ट अपडेट

टीम इंडिया आगामी एशिया कप 2025 के लिए आने वाले कुछ दिनों में यूएई के लिए उड़ान भर सकती है. 9 सितंबर से शुरू हो रहे इस टूर्नामेंट के लिए BCCI ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव इस टूर्नामेंट में टीम की कमान संभालेंगे, क्योंकि 2026 टी20 वर्ल्ड कप के चलते एशिया कप इसी फॉर्मेट में खेला जाएगा. शुभमन गिल को सूर्यकुमार यादव का डिप्टी नियुक्त किया गया है. हाल ही में खबरें आईं कि गिल वायरल फ्लू की चपेट में आ गए हैं. अब उनकी हेल्थ को लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आया है.

गिल को लेकर लेटेस्ट हेल्थ अपडेट

दरअसल, शुभमन गिल की हेल्थ से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आई है कि वह पूरी तरह से ठीक हो रहे हैं और इस हफ्ते उनके बेंगलुरु स्थित भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में जाने की उम्मीद है. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि गिल की ब्लड रिपोर्ट में कोई चिंताजनक बात नहीं पाई गई है. उनके वायरल फ्लू से उबरने के बाद जल्द ही पूरी तरह से ट्रेनिंग पर लौटने की उम्मीद है, जो अभी मोहाली में अपने घर पर मौजूद हैं.

नहीं खेल पाएंगे ये मैच

बीमारी होने के कारण 25 साल के गिल 28 अगस्त से शुरू हुए दलीप ट्रॉफी के शुरुआती दौर में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. उनकी अनुपस्थिति में हरियाणा के अंकित कुमार, जो टीम के उप-कप्तान भी हैं, वह नॉर्थ जोन vs ईस्ट जोन मैच में टीम की कप्तानी करेंगे. बता दें कि पिछले कुछ हफ्तों से सीओई में काफी चहल-पहल है, क्योंकि कई कॉन्ट्रैक्ट में शामिल क्रिकेटर अपनी नियमित फिटनेस जांच के लिए यहां आते-जाते रहे हैं.

गिल को बनाया गया उपकप्तान

एशिया कप 2025 के लिए गिल को भारतीय टी20 टीम का उपकप्तान बनाया गया है. गिल को 2024 में भारत का सीमित ओवरों का उपकप्तान नियुक्त किया गया था. वह 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा के डिप्टी थे, जहां भारत ने खिताबी जीत दर्ज की. गिल ने जुलाई 2024 के बाद से कोई टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है. वह हमेशा से सेलेक्टर्स की योजना में थे और वापसी पर उन्होंने उपकप्तान की सहायता की. गिल, जो अब टेस्ट टीम की कमान संभाल रहे हैं, अगले कुछ साल में भारत के सभी फॉर्मेट के कप्तान बन सकते हैं.