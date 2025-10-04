रोहित की बादशाहत खत्म? ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले बड़ी खबर, भारत के वनडे कप्तान को लेकर सामने आया नया नाम

Shubman Gill Likely To Be Appointed As India ODI Captain: वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाना है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से 8 नवंबर तक तीन मैचों की वनडे सीरीज के अलावा पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी. टीम इंडिया को लेकर उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है. शुभमन गिल को भारत का नया वनडे कप्तान बनाया जा सकता है. अजीत अगरकर की अगुवाई वाली भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान करेगी, उससे पहले ही ये बड़ी खबर सामने आ रही है.

भारत के वनडे कप्तान को लेकर सामने आया नया नाम

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 26 साल के शुभमन गिल को टेस्ट क्रिकेट में कामयाबी के बाद भारत की वनडे कप्तानी भी तोहफे में मिलेगी. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए रोहित शर्मा नहीं, बल्कि शुभमन गिल को कमान मिलने की संभावना है. हालांकि रोहित शर्मा और विराट कोहली इस वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का हिस्सा होंगे. शुभमन गिल को भारतीय क्रिकेट में अगले सुपरस्टार की तरह देखा जा रहा है.

शुभमन गिल वनडे कप्तानी के लिए फेवरेट

2027 वर्ल्ड कप तक रोहित की उम्र 40 साल से अधिक हो चुकी होगी. शुभमन गिल को रोहित के बाद वनडे कप्तानी के लिए फेवरेट माना जा रहा है. बता दें कि रोहित शर्मा दिसंबर 2022 से भारत के फुल टाइम वनडे कप्तान हैं और उन्होंने 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कप्तानी की थी, जहां फाइनल में हिटमैन की सेना ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी. हालांकि उससे पहले भारतीय टीम ने लगातार 10 मैच जीते थे. इस साल की शुरुआत में, रोहित शर्मा ने भारत को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब दिलाया था, जिसमें भारतीय टीम अजेय रही. भारत ने 2024 का टी20 वर्ल्ड कप भी बिना एक भी मैच हारे जीता था.

सेलेक्टर्स चाहते हैं कि शुभमन गिल वर्ल्ड कप 2027 में संभालें कप्तानी

रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम इंडिया के सेलेक्टर्स चाहते हैं कि शुभमन गिल वनडे वर्ल्ड कप 2027 में टीम इंडिया की कप्तानी संभाले. सेलेक्टर्स ने वनडे क्रिकेट में कप्तानी के बदलाव को लेकर हेड कोच गौतम गंभीर, रोहित शर्मा और शुभमन गिल से चर्चा की है. यदि 38 वर्षीय रोहित शर्मा से 10 साल से भी अधिक छोटे शुभमन गिल को कप्तानी सौंपी जाती है, तो यह एक बड़ा बदलाव होगा. समझा जा रहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अभी वनडे टीम में बने रहेंगे.