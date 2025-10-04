Advertisement
trendingNow12947470
Hindi Newsक्रिकेट

रोहित की बादशाहत खत्म? ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले बड़ी खबर, भारत के वनडे कप्तान को लेकर सामने आया नया नाम

Shubman Gill Likely To Be Appointed As India ODI Captain: वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाना है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से 8 नवंबर तक तीन मैचों की वनडे सीरीज के अलावा पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी. टीम इंडिया को लेकर उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है. शुभमन गिल को भारत का नया वनडे कप्तान बनाया जा सकता है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 04, 2025, 02:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रोहित की बादशाहत खत्म? ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले बड़ी खबर, भारत के वनडे कप्तान को लेकर सामने आया नया नाम

Shubman Gill Likely To Be Appointed As India ODI Captain: वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाना है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से 8 नवंबर तक तीन मैचों की वनडे सीरीज के अलावा पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी. टीम इंडिया को लेकर उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है. शुभमन गिल को भारत का नया वनडे कप्तान बनाया जा सकता है. अजीत अगरकर की अगुवाई वाली भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान करेगी, उससे पहले ही ये बड़ी खबर सामने आ रही है.

भारत के वनडे कप्तान को लेकर सामने आया नया नाम

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 26 साल के शुभमन गिल को टेस्ट क्रिकेट में कामयाबी के बाद भारत की वनडे कप्तानी भी तोहफे में मिलेगी. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए रोहित शर्मा नहीं, बल्कि शुभमन गिल को कमान मिलने की संभावना है. हालांकि रोहित शर्मा और विराट कोहली इस वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का हिस्सा होंगे. शुभमन गिल को भारतीय क्रिकेट में अगले सुपरस्टार की तरह देखा जा रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

शुभमन गिल वनडे कप्तानी के लिए फेवरेट

2027 वर्ल्ड कप तक रोहित की उम्र 40 साल से अधिक हो चुकी होगी. शुभमन गिल को रोहित के बाद वनडे कप्तानी के लिए फेवरेट माना जा रहा है. बता दें कि रोहित शर्मा दिसंबर 2022 से भारत के फुल टाइम वनडे कप्तान हैं और उन्होंने 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कप्तानी की थी, जहां फाइनल में हिटमैन की सेना ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी. हालांकि उससे पहले भारतीय टीम ने लगातार 10 मैच जीते थे. इस साल की शुरुआत में, रोहित शर्मा ने भारत को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब दिलाया था, जिसमें भारतीय टीम अजेय रही. भारत ने 2024 का टी20 वर्ल्ड कप भी बिना एक भी मैच हारे जीता था.

सेलेक्टर्स चाहते हैं कि शुभमन गिल वर्ल्ड कप 2027 में संभालें कप्तानी

रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम इंडिया के सेलेक्टर्स चाहते हैं कि शुभमन गिल वनडे वर्ल्ड कप 2027 में टीम इंडिया की कप्तानी संभाले. सेलेक्टर्स ने वनडे क्रिकेट में कप्तानी के बदलाव को लेकर हेड कोच गौतम गंभीर, रोहित शर्मा और शुभमन गिल से चर्चा की है. यदि 38 वर्षीय रोहित शर्मा से 10 साल से भी अधिक छोटे शुभमन गिल को कप्तानी सौंपी जाती है, तो यह एक बड़ा बदलाव होगा. समझा जा रहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अभी वनडे टीम में बने रहेंगे.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Shubman Gill

Trending news

जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन, पुलिस ने इस आतंकी के घर को किया कुर्क
Terrorism
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन, पुलिस ने इस आतंकी के घर को किया कुर्क
पेट में बच्चा लेकर पैदा हुआ शिशु, डॉक्टरों का चकराया सिर, सामने आया अनोखा मामला
karnataka
पेट में बच्चा लेकर पैदा हुआ शिशु, डॉक्टरों का चकराया सिर, सामने आया अनोखा मामला
कानून से चलेगी व्यवस्था, बुलडोजर से नहीं; चीफ जस्टिस ने याद दिलाया संविधान का रास्ता
bulldozer action
कानून से चलेगी व्यवस्था, बुलडोजर से नहीं; चीफ जस्टिस ने याद दिलाया संविधान का रास्ता
'कोई पछतावा नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं...,' करूर भगदड़ पर एक्टर विजय को HC की फटकार
Tamil Nadu Stampede
'कोई पछतावा नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं...,' करूर भगदड़ पर एक्टर विजय को HC की फटकार
PM मोदी ने ITI टॉपर्स को किया सम्मानित; बिहार समेत पूरे देश के लिए कई नई योजनाओं...
PM Modi ITI Toppers
PM मोदी ने ITI टॉपर्स को किया सम्मानित; बिहार समेत पूरे देश के लिए कई नई योजनाओं...
टूरिस्ट स्पॉट पर मचा हाहाकार! नागपुर के कपल की इटली में दर्दनाक मौत, बेटी जख्मी...
Nagpur couple dies Italy accident
टूरिस्ट स्पॉट पर मचा हाहाकार! नागपुर के कपल की इटली में दर्दनाक मौत, बेटी जख्मी...
चंडीगढ़ से बाहर चलेगा पंजाब का विधानसभा सत्र, क्यों चुना गया श्री आनंदपुर साहिब?
Punjab news
चंडीगढ़ से बाहर चलेगा पंजाब का विधानसभा सत्र, क्यों चुना गया श्री आनंदपुर साहिब?
अगले 3 दिनों तक वैष्णो देवी में नो एंट्री, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद रुकी यात्रा
vaishno devi yatra
अगले 3 दिनों तक वैष्णो देवी में नो एंट्री, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद रुकी यात्रा
फर्राटे से भारत में दौड़ने वाली है बुलेट ट्रेन, जापानी मंत्री संग साइट का किया दौरा
Bullet train project
फर्राटे से भारत में दौड़ने वाली है बुलेट ट्रेन, जापानी मंत्री संग साइट का किया दौरा
तेज बारिश और फिर कड़ाके की ठंड...जल्द निकालने पड़ेंगे रजाई और कंबल; क्या बोला IMD?
Weather
तेज बारिश और फिर कड़ाके की ठंड...जल्द निकालने पड़ेंगे रजाई और कंबल; क्या बोला IMD?
;