जिसका डर था वही हो रहा! रोहित शर्मा की कप्तानी पर 'ग्रहण', ODI में भी कमान संभालेंगे गिल? इस रिपोर्ट ने फैंस के उड़ाए होश
भारतीय टेस्ट टीम के नए नवेले कप्तान शुभमन गिल आगामी एशिया कप में उपकप्तान बन सकते हैं. इतना ही नहीं, उन्हें जल्द ही वनडे फॉर्मेट में भी टीम इंडिया का कप्तान बनाया जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 2027 वनडे वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा नहीं, बल्कि शुभमन गिल भारत की कप्तानी करने की संभावना है. इस खबर ने भारतीय फैंस के होश उड़ा दिए हैं.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 10, 2025, 05:10 PM IST
टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेने के बाद रोहित शर्मा टीम इंडिया के वनडे फॉर्मेट में कप्तान हैं. उनके टेस्ट से संन्यास के बाद शुभमन गिल को इस फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया है. अब एक चौंकाने वाली रिपोर्ट्स सामने आई है, जिसने फैंस के होश उड़ा दिए हैं. दरअसल, भारतीय टेस्ट टीम के नए नवेले कप्तान शुभमन गिल आगामी एशिया कप में उपकप्तान बन सकते हैं. इतना ही नहीं, उन्हें जल्द ही वनडे फॉर्मेट में भी टीम इंडिया का कप्तान बनाया जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 2027 वनडे वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा नहीं, बल्कि शुभमन गिल भारत की कप्तानी करने की संभावना है.

एशिया कप में गिल बनेंगे उपकप्तान!

भारत के टेस्ट कप्तान के रूप में इंग्लैंड के सफल दौरे के बाद शुभमन गिल को आगामी एशिया कप 2025 के लिए भारत का टी20 टीम का उपकप्तान बनाया जा सकता है. बता दें कि एशिया कप 9 सितंबर से यूएई में शुरू हो रहा है, जिसमें भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से करेगी. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सूर्यकुमार यादव टी20 फॉर्मेट में खेले जाने वाले एशिया कप के लिए फिट हो जाएंगे और कमान संभालेंगे. वहीं, गिल को उनके डिप्टी बनाए जाने की संभावना है.

ये भी पढ़ें: 22 बार कॉल... क्रिकेट के सामने पिता बन रहे थे रोड़ा, कोच की जिद ने बना दिया सुपरस्टार

आखिरी बार 2024 में खेले थे गिल

गिल आखिरी बार जुलाई 2024 में भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल मैच खेलते नजर आए थे. गिल इंग्लैंड के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में भी काफी सक्रिय रहे थे, इसलिए टेस्ट क्रिकेट को प्राथमिकता देने के लिए उन्हें टी20 इंटरनेशनल टीम में नहीं चुना गया. हालांकि, अब वह टी20 इंटरनेशनल टीम में जगह बनाने के लिए तैयार हैं. देखना दिलचस्प होगा कि उनकी टी20 टीम में वापसी होती है तो वह किस नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे. पिछले कुछ समय से भारत के लिए टी20 में ओपनिंग का जिम्मा अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन संभाल रहे हैं. ऐसे में गिल ओपनिंग करेंगे या तीन नंबर पर आएंगे, ये देखना मजेदार रहेगा.

अगले वनडे कप्तान बनने की रेस में भी गिल

रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि गिल, आने वाले समय में भारत के वनडे कप्तान बनेंगे. इतना ही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि वह दक्षिण अफ्रीका में होने वाले 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में टीम की कमान संभालेंगे. बता दें कि गिल अभी वनडे भारत के उप-कप्तान भी हैं. मौजूदा वनडे कप्तान रोहित शर्मा हैं, जो सिर्फ एक ही फॉर्मेट और आईपीएल में खेलते हैं. हालांकि, यह देखना बाकी है कि गिल को लेकर यह बदलाव तुरंत होगा या नहीं. आईपीएल के बाद रोहित शर्मा पहली बार अक्टूबर-नवंबर में भारत के ऑस्ट्रेलिया के लिमिटेड ओवर दौरे पर एक्शन में नजर आएंगे, जहां वह वनडे सीरीज में टीम की कप्तानी करेंगे.

शिवम उपाध्याय

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

Shubman GillRohit SharmaODI world recordAsia Cup 2025

