IND vs AUS: रोहित, कोहली, धोनी और अब गिल... 29 साल का सूखा बरकरार, सिर्फ सचिन के नाम ये महारिकॉर्ड

IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वनडे में दोनों टीमों के बीच शुरू में ही रोमांचक टक्कर देखने को मिली. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी चुनी. नए कप्तान शुभमन गिल के पास एक बड़ा मुकाम हासिल करने का गोल्डन चांस था, लेकिन वो इसमें फेल नजर आए. बतौर कप्तान गिल के पास दिग्गज सचिन तेंदुलकर की बराबरी करने का पहला और आखिरी मौका था. 29 साल का सूखा आज भी बरकरार है, जिसे रोहित शर्मा, विराट कोहली और एमएस धोनी जैसे कप्तान भी नहीं छू पाए.

भारत की खराब शुरुआत

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब देखने को मिली. रोहित शर्मा 8 रन के स्कोर पर आउट हो गए जबकि विराट कोहली का खाता भी नहीं खुला. जब बारी आई शुभमन गिल की तो वह कैप्टेंसी डेब्यू में दहाई का आंकड़ा भी पार करने में कामयाब नहीं हो सके. उन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी करने का मौका भी अपने विकेट के साथ गंवा दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

सचिन तेंदुलकर इकलौते कप्तान

टीम इंडिया के महान दिग्गज सचिन तेंदुलकर ऐसे इकलौते भारतीय कप्तान हैं जिन्होंने कप्तानी के डेब्यू में शतक बनाया. इसके बाद एमएस धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे दिग्गज कप्तान बने लेकिन ये कारनामा दोहराने में कामयाब नहीं हुए थे. सचिन तेंदुलकर ने साल 1996 में श्रीलंका के खिलाफ पहली बार वनडे में कैप्टेंसी डेब्यू किया था. उन्होंने इस मैच में ही 110 रन की पारी खेली थी.

ये भी पढे़ं.. IND vs AUS: शुभमन के कप्तान बनने पर भी नहीं बदली तकदीर, 2 साल से नहीं जीता टॉस, बन रहा अटूट रिकॉर्ड

फिफ्टी की लिस्ट में धवन

सचिन ने अजीत वाडेकर के रिकॉर्ड को तोड़ा था उनका कैप्टेंसी डेब्यू में टॉप स्कोर 67 रन था. कैप्टेंसी डेब्यू में शतक ठोकने वाले सचिन तेंदुलकर इकलौते भारतीय कप्तान हैं, लेकिन फिफ्टी की बात करें तो वाडेकर के अलावा 3 और खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे कैप्टेंसी डेब्यू में फिफ्टी ठोकी. इस लिस्ट में रवि शास्त्री, शिखर धवन और अजय जडेजा हैं और इस लिस्ट में भी रोहित, विराट, धोनी और गिल जैसे स्टार्स का नाम नहीं है.