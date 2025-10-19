Advertisement
trendingNow12967876
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs AUS: रोहित, कोहली, धोनी और अब गिल... 29 साल का सूखा बरकरार, सिर्फ सचिन के नाम ये महारिकॉर्ड

IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वनडे में दोनों टीमों के बीच शुरू में ही रोमांचक टक्कर देखने को मिली. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी चुनी. नए कप्तान शुभमन गिल के पास एक बड़ा मुकाम हासिल करने का गोल्डन चांस था, लेकिन वो इसमें फेल नजर आए. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 19, 2025, 12:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shubman Gill
Shubman Gill

IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वनडे में दोनों टीमों के बीच शुरू में ही रोमांचक टक्कर देखने को मिली. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी चुनी. नए कप्तान शुभमन गिल के पास एक बड़ा मुकाम हासिल करने का गोल्डन चांस था, लेकिन वो इसमें फेल नजर आए. बतौर कप्तान गिल के पास दिग्गज सचिन तेंदुलकर की बराबरी करने का पहला और आखिरी मौका था. 29 साल का सूखा आज भी बरकरार है, जिसे रोहित शर्मा, विराट कोहली और एमएस धोनी जैसे कप्तान भी नहीं छू पाए. 

भारत की खराब शुरुआत

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब देखने को मिली. रोहित शर्मा 8 रन के स्कोर पर आउट हो गए जबकि विराट कोहली का खाता भी नहीं खुला. जब बारी आई शुभमन गिल की तो वह कैप्टेंसी डेब्यू में दहाई का आंकड़ा भी पार करने में कामयाब नहीं हो सके. उन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी करने का मौका भी अपने विकेट के साथ गंवा दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

सचिन तेंदुलकर इकलौते कप्तान

टीम इंडिया के महान दिग्गज सचिन तेंदुलकर ऐसे इकलौते भारतीय कप्तान हैं जिन्होंने कप्तानी के डेब्यू में शतक बनाया. इसके बाद एमएस धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे दिग्गज कप्तान बने लेकिन ये कारनामा दोहराने में कामयाब नहीं हुए थे. सचिन तेंदुलकर ने साल 1996 में श्रीलंका के खिलाफ पहली बार वनडे में कैप्टेंसी डेब्यू किया था. उन्होंने इस मैच में ही 110 रन की पारी खेली थी. 

ये भी पढे़ं.. IND vs AUS: शुभमन के कप्तान बनने पर भी नहीं बदली तकदीर, 2 साल से नहीं जीता टॉस, बन रहा अटूट रिकॉर्ड

फिफ्टी की लिस्ट में धवन

सचिन ने अजीत वाडेकर के रिकॉर्ड को तोड़ा था उनका कैप्टेंसी डेब्यू में टॉप स्कोर 67 रन था. कैप्टेंसी डेब्यू में शतक ठोकने वाले सचिन तेंदुलकर इकलौते भारतीय कप्तान हैं, लेकिन फिफ्टी की बात करें तो वाडेकर के अलावा 3 और खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे कैप्टेंसी डेब्यू में फिफ्टी ठोकी. इस लिस्ट में रवि शास्त्री, शिखर धवन और अजय जडेजा हैं और इस लिस्ट में भी रोहित, विराट, धोनी और गिल जैसे स्टार्स का नाम नहीं है. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Ind Vs Aus

Trending news

AQI: दीवाली से पहले निकला हवा का 'दिवाला', आईसीयू में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स?
AQI
AQI: दीवाली से पहले निकला हवा का 'दिवाला', आईसीयू में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स?
बिहार चुनाव से पहले शाह की वो एक लाइन.... नीतीश को राहत, चिराग के मन में लड्डू फूटा
bihar vidhan sabha chunav
बिहार चुनाव से पहले शाह की वो एक लाइन.... नीतीश को राहत, चिराग के मन में लड्डू फूटा
सेना के बाद ऐक्शन में पब्लिक! पाक के हमदर्द तुर्किए और अजरबैजान से ले रही बदला
India Pakistan Tension
सेना के बाद ऐक्शन में पब्लिक! पाक के हमदर्द तुर्किए और अजरबैजान से ले रही बदला
भूख से बेबस नजर आया तेंदुआ, कूड़े में ढूंढना पड़ा खाना
leopard
भूख से बेबस नजर आया तेंदुआ, कूड़े में ढूंढना पड़ा खाना
दिवाली पर जेल में बंद गरीब कैदियों के लिए गुड न्यूज, SC का ऐतिहासिक फैसला
Supreme Court News
दिवाली पर जेल में बंद गरीब कैदियों के लिए गुड न्यूज, SC का ऐतिहासिक फैसला
दिवाली पर तूफानी रहेगा मौसम, बारिश खराब न कर दे त्योहार का मजा; IMD की चेतावनी जारी
Weather
दिवाली पर तूफानी रहेगा मौसम, बारिश खराब न कर दे त्योहार का मजा; IMD की चेतावनी जारी
ममता के बंगाल में बीजेपी सांसद के काफिले पर हमला, इस बात का जताया जा रहा शक
West Bengal
ममता के बंगाल में बीजेपी सांसद के काफिले पर हमला, इस बात का जताया जा रहा शक
'ब्रह्मोस NG' में ऐसा क्या है खास? जिससे PAK-चीन दोनों में बढ़ गई है दहशत
DNA
'ब्रह्मोस NG' में ऐसा क्या है खास? जिससे PAK-चीन दोनों में बढ़ गई है दहशत
54 साल बाद क्यों खुला बांके बिहारी का खजाना? जानिए खजाने में क्या-क्या मिला?
DNA
54 साल बाद क्यों खुला बांके बिहारी का खजाना? जानिए खजाने में क्या-क्या मिला?
DNA: Zee News पर सनातन क्रिकेट लीग की शुरुआत, बाढ़ पीड़ितों के लिए जुटाएंगे धन
DNA
DNA: Zee News पर सनातन क्रिकेट लीग की शुरुआत, बाढ़ पीड़ितों के लिए जुटाएंगे धन