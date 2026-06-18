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IND vs AFG: शतक के बाद भी खुश नहीं थे शुभमन गिल! कप्तान को सता रहा इस बात का मलाल, मैच के बाद किया खुलासा

India vs Afghanistan: लखनऊ में कप्तान शुभमन गिल के शानदार 154 और ईशान किशन के 125 रनों की बदौलत भारत ने अफगानिस्तान को 170 रनों से हराकर वनडे सीरीज पर कब्जा कर लिया है. गिल इस मैच में दोहरे शतक चूक गए और उन्होंने इसे लेकर बड़ा बयान दिया.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 18, 2026, 06:08 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 06:08 AM IST
IND vs AFG: शतक के बाद भी खुश नहीं थे शुभमन गिल! कप्तान को सता रहा इस बात का मलाल, मैच के बाद किया खुलासा
Image Credit: भारतीय कप्तान शुभमन गिल. Picture Credit: BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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