India vs Afghanistan: भारत ने बुधवार (17 जून) को लखनऊ में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में अपनी टीम की 170 रनों की शानदार जीत हासिल की. इसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने अपनी फिटनेस पर अपडेट देते हुए कि वह काफी अच्छी स्थिति में हैं. इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें दोहरा शतक नहीं लगाने का मलाल है. पहले बल्लेबाजी का निमंत्रण मिलने पर भारत ने 402 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. जवाब में अफगान टीम 44.3 ओवर में 232 रनों पर ही सिमट गई.
मैच गिल ने 154 रनों की जादुई पारी खेली और ईशान किशन (125) के साथ तीसरे विकेट के लिए 224 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी की. अफगानिस्तान के खिलाफ पिछली तीन पारियों में गिल का यह दूसरा शतक था. इससे पहले उन्होंने चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट में 126 रन और धर्मशाला में पहले वनडे में नाबाद 84 रन बनाए थे. 26 वर्षीय गिल अपनी आईपीएल की शानदार फॉर्म को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी जारी रखे हुए हैं.
A clinical performance to seal the series! #TeamIndia register a massive 170-run victory in the 2nd ODI to take an unassailable 2-0 lead
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— BCCI (@BCCI) June 17, 2026
मैच के बाद 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुने गए गिल ने कहा, ''ईमानदारी से कहूं तो मैं बहुत अच्छी स्थिति में हूं और पहली ही गेंद से आत्मविश्वास महसूस कर रहा हूं. मेरा लक्ष्य 40-45 ओवरों तक बल्लेबाजी करने की आदत डालना है ताकि शुरुआत मिलने पर उसे बड़े स्कोर में बदल सकूं.'' जब उनसे दोहरे शतक के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने स्वीकार किया कि वह इसके बारे में सोच रहे थे, लेकिन टीम के लिए 450 के करीब का स्कोर उनके दिमाग में था.
विशाल लक्ष्य के जवाब में अफगानिस्तान की टीम 232 रनों पर ही सिमट गई. भारत की ओर से अर्शदीप सिंह (3/45) और गुरनूर बरार (3/60) ने तीन-तीन विकेट लिए. अंतरराष्ट्रीय डेब्यू कर रहे प्रिंस यादव ने भी अपने घरेलू मैदान पर 2/56 का योगदान दिया. अफगानिस्तान के लिए रहमत शाह ने सर्वाधिक 79 रन बनाए, जबकि दरवेश रसूली डेब्यू पर 6 रन बनाकर चोट के कारण रिटायर हर्ट हो गए.
गिल ने लखनऊ की भीषण गर्मी और उमस भरे हालात में शानदार प्रदर्शन के लिए अपने गेंदबाजों की जमकर तारीफ की. इस जीत के साथ भारत ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. रोहित शर्मा के बाद पिछले साल अक्टूबर में कमान संभालने के बाद गिल की कप्तान के तौर पर यह पहली वनडे सीरीज जीत है. अब दोनों टीमें शनिवार को चेन्नई में आखिरी वनडे में भिड़ेंगी.