शुभमन गिल नहीं राशिद खान को कमान... राजस्थान के खिलाफ आखिर क्यों बदला गुजरात का कप्तान?

IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच अहमदाबाद स्टेडियम में 9वां मुकाबला खेला जा रहा है.RR ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की बदौलत RR ने शानदार शुरुआत की है. हालांकि,आज के मुकाबले में गुजरात टाइटंस के निमयित कप्तान शुभमन गिल की जगह राशिद खान को टीम की कमान सौंपी गई है.बता दें किशनिवार, 4 अप्रैल को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ गुजरात टाइटन्स के मुकाबले में शुभमन गिल मांसपेशियों में खिंचाव के कारण खेलने से चूक गए, जिससे टाइटन्स की शुरुआत में थोड़ी चिंता देखने को मिली. कप्तान राशिद खान ने टॉस के समय इस बात की पुष्टि की और बाद में गिल के ना खेलने की वजह भी बताई.

ये है असली वजह

“गिल को हल्की मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या हुई है.उम्मीद है कि वह जल्द ही टीम में वापसी करेंगे.केके (कुमार कुशाग्रा) अपना डेब्यू मैच खेल रहे हैं और हम उन्हें मैदान पर देखने के लिए उत्साहित हैं. इससे पहले दिन में, नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए डबल-हेडर के पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस को भी झटका लगा, जब हार्दिक पंड्या दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में नहीं खेल पाए.वह बीमारी की वजह से उपलब्ध नहीं थे, जिसके चलते सूर्यकुमार यादव ने टीम की कमान संभाली.

गिल का आईपीएल करियर

शुभमन गिल ने अपने अभी तक के आईपीएल करियर में खेले 119 मैचों में 39.80 की औसत और 138.90 के स्ट्राइक रेट से 3905 रन बनाए हैं. इस दौरान गिल ने 4 शतक और 26 अर्धशतक ठोके हैं. वहीं, गिल का उच्चतम स्कोर 129 रनों का रहा है. इसके अलावा उन्होंने अपने करियर में ओवरऑल 378 चौके और 119 छक्के ठोके हैं.

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गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स: प्लेइंग इलेवन

गुजरात टाइटंस:

कुमार कुशाग्रा, साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, वाशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, राशिद खान (कप्तान), कैगिसो रबाडा, अशोक शर्मा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.

इम्पैक्ट प्लेयर विकल्प:

शाहरुख खान, जेसन होल्डर, मानव सुथार, अनुज रावत, जयंत यादव

राजस्थान रॉयल्स:

यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा.

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