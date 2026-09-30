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भारत में लगातार तीसरे वनडे में शतक, रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुआ शुभमन गिल का नाम

India vs West Indies: शुभमन गिल ने भारतीय सरजमीं पर लगातार तीसरे वनडे मैच में शतक लगाया है. इसी के साथ वह भारत में लगातार सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 30, 2026, 09:34 PM IST|Updated: Sep 30, 2026, 09:34 PM IST
भारत में लगातार तीसरे वनडे में शतक, रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुआ शुभमन गिल का नाम

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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