धोनी, रोहित, कोहली... भारतीय क्रिकेट में अमर होगा गिल का नाम! सिर्फ 6 खिलाड़ी ही कर पाए ऐसा

Shubman Gill Indian Cricket Team: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज 19 अक्टूबर को शुरू हो रही है. रविवार को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में पहला मुकाबला खेला जाएगा. यहां से वनडे क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट में नए युग की शुरुआत होगी. महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा की तिकड़ी आखिरकार क्रिकेट के इस फॉर्मेट में कप्तान के तौर पर नजर नहीं आएगी. युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को टीम की कमान मिली है. वह पहली बार वनडे में नेतृ्त्व करेंगे.

गिल की कप्तानी का रिकॉर्ड

गिल इससे पहले टी20 और टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी कर चुके हैं. उन्हें इस साल इंग्लैंड दौरे पर पहली बार क्रिकेट के सबसे बड़े फॉर्मेट में कमान मिली थी. उन्होंने अब तक 7 टेस्ट मैचों में कप्तानी की है और 4 जीते हैं. 2 मैचों में शिकस्त मिली और एक मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ. टी20 इंटरनेशनल की बात करें तो शुभमन ने पिछले साल जिम्बाब्वे दौरे पर 5 मैचों में कप्तानी की थी और 4 जीते थे. एक में हार का सामना करना पड़ा था.

खास उपलब्धि हासिल करेंगे गिल

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वह पर्थ में एक खास उपलब्धि हासिल कर लेंगे. भारत के लिए अब तक सिर्फ 6 खिलाड़ियों ने तीनों फॉर्मेट में टीम की कमान संभाली है. अब गिल ऐसा करने वाले सातवें प्लेयर होंगे. धोनी, कोहली और रोहित उन छह भारतीय खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने तीनों प्रारूपों में देश की कप्तानी की है.

तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करने वाले भारतीय खिलाड़ी

वीरेंद्र सहवाग

वीरेंद्र सहवाग 2006 में तीनों प्रारूपों में देश का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने. उन्होंने क्रमशः 2003 और 2005 में टेस्ट और वनडे कप्तानी की शुरुआत की. सहवाग ने 2006 में भारत के पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में कप्तानी की. सहवाग कई सालों तक धोनी के उप-कप्तान रहे.

महेंद्र सिंह धोनी

धोनी तीनों प्रारूपों में भारत के पहले पूर्णकालिक कप्तान थे. भारत के इस दिग्गज ने 2007 टी20 विश्व कप, 2011 वनडे विश्व कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में देश को खिताबी जीत दिलाई. उन्होंने 2009 में पहली बार भारत को टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर भी पहुंचाया.

विराट कोहली

धोनी ने अपने करियर की शुरुआत में ही विराट कोहली को अपने संरक्षण में ले लिया था और जब धोनी ने कप्तानी छोड़ी, तब तक वह कप्तान बनने के लिए तैयार थे. विराट की अगुवाई में भारत ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतने वाली पहली एशियाई टीम बनकर इतिहास रच दिया. हालांकि, भारत ने उनके नेतृत्व में कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती.

रोहित शर्मा

रोहित शर्मा ने 2021/22 सीजन में विराट कोहली की जगह भारत के सभी प्रारूपों के कप्तान के रूप में कार्यभार संभाला. विराट ने टेस्ट और टी20I की कप्तानी छोड़ दी, जबकि उन्हें वनडे कप्तान के पद से हटा दिया गया. रोहित की अगुवाई में भारत ने 2024 टी20 विश्व कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीती. अब उनके बाद शुभमन गिल को कमान सौंपी दी गई है.

अजिंक्य रहाणे

अजिंक्य रहाणे पांच साल से ज्यादा समय तक टेस्ट क्रिकेट में भारत के उप-कप्तान रहे. वह सफेद गेंद वाले क्रिकेट में कार्यवाहक उप-कप्तान थे. रहाणे ने छह टेस्ट, 3 वनडे और 2 टी20I में भारत की कप्तानी की. रहाणे की अगुवाई में भारत ने 2020/21 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में जीती. रहाणे की कप्तानी में भारत ने तीनों वनडे जीते.

केएल राहुल

केएल राहुल कभी टीम इंडिया के सभी प्रारूपों के उप-कप्तान थे और रोहित शर्मा के बाद कमान संभालने के लिए तैयार दिख रहे थे, लेकिन अपनी खराब फॉर्म के कारण उन्हें कप्तानी से हाथ धोना पड़ा. उन्होंने प्लेइंग इलेवन में भी अपनी जगह खो दी. राहुल टेस्ट और वनडे टीम में वापसी कर चुके हैं, लेकिन 2022 टी20 विश्व कप के बाद से उन्होंने कोई टी20 मैच नहीं खेला है.