डॉन ब्रैडमैन के महारिकॉर्ड पर गिल का 'ग्रहण', 100+ औसत छूकर शुभमन कर पाएंगे राज? देखें पूरी लिस्ट

Shubman Gill Record: टीम इंडिया के प्रिंस शुभमन गिल का नाम भले ही टी20 स्क्वॉड में नहीं है, लेकिन टेस्ट में वह अपने रिकॉर्ड्स का साम्राज्य फैलाते नजर आ रहे हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट शतक से ही उन्होंने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी. बतौर कप्तान शुभमन गिल ने क्रिकेट के 'डॉन' कहे जाने वाले डॉन ब्रैडमैन के भी रिकॉर्ड पर ग्रहण लगा दिया है. इस मामले में विराट कोहली का भी नाम आस-पास नहीं नजर आता है, लेकिन महज 15 पारियों में ही गिल उनके करीब पहुंच चुके हैं.
अफगानिस्तान के खिलाफ पहली पारी में टीम इंडिया के कप्तान ने 126 रन की पारी खेली. इस पारी के साथ ही उन्होंने बतौर कप्तान 1000 रन भी पूरे कर लिए हैं. उन्होंने बतौर कप्तान 15 पारियों में 9 शतक ठोके हैं. इतना ही नहीं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में शुभमन गिल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय भी बन चुके हैं. उन्होंने रोहित शर्मा को इस मामले में पछाड़ दिया है. अब बतौर कप्तान कम से कम एक हजार रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में औसत के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं.
शुभमन गिल ने बतौर कप्तान टीम इंडिया के लिए 1076 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनका औसत 82.8 का रहा है. नंबर-1 पर डॉन ब्रैडमैन हैं जिनका औसत 101.5 का है. गिल ने कुमार संगाकारा (69.6) और स्टीव स्मिथ (68.1) को पहले ही काफी पीछे छोड़ चुके हैं. अब डॉन ब्रैडमैन को भी पछाड़ने में गिल ज्यादा दूर नहीं हैं. अभी उनके लंबे समय तक टीम इंडिया के कप्तान बने रहने की उम्मीद है. आने वाली कुछ पारियों में ही ब्रैडमैन का रिकॉर्ड टूट सकता है.
शतकों के मामले में भी गिल ने टॉप-5 में एंट्री कर ली है. हालांकि, नंबर-1 पर विराट कोहली हैं, जिन्होंने 113 पारियों में सबसे ज्यादा 20 शतक ठोके हैं. दूसरे नंबर पर गावस्कर हैं जो विराट से काफी पीछे हैं. उन्होंने 74 पारियों में कप्तानी में 11 शतक ठोके थे. इसके अलावा मोहम्मद अजहरुद्दीन 9 शतक (78 पारियां) और सचिन तेंदुलकर 7 शतक (43 पारियां) हैं. 15 पारियों में गिल 9 शतक ठोक चुके हैं, देखना दिलचस्प होगा कि वह विराट के आंकड़े तक पहुंचने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं.
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डॉन ब्रैडमैन (ऑस्ट्रेलिया)- 101.5 (3147 रन)
शुभमन गिल (भारत)- 82.8 (1076 रन*)
कुमार संगकारा (श्रीलंका)- 69.6 (1601 रन)
स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया) - 68.1 (4425 रन)
माहेला जयवर्धने (श्रीलंका)- 59.1 (3665 रन)