डॉन ब्रैडमैन के महारिकॉर्ड पर गिल का 'ग्रहण', 100+ औसत छूकर शुभमन कर पाएंगे राज? देखें पूरी लिस्ट

अफगानिस्तान के खिलाफ पहली पारी में टीम इंडिया के कप्तान ने 126 रन की पारी खेली. इस पारी के साथ ही उन्होंने बतौर कप्तान 1000 रन भी पूरे कर लिए हैं. उन्होंने बतौर कप्तान 15 पारियों में 9 शतक ठोके हैं. इतना ही नहीं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में शुभमन गिल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय भी बन चुके हैं. उन्होंने रोहित शर्मा को इस मामले में पछाड़ दिया है. अब बतौर कप्तान कम से कम एक हजार रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में औसत के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं.