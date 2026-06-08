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डॉन ब्रैडमैन के महारिकॉर्ड पर गिल का 'ग्रहण', 100+ औसत छूकर शुभमन कर पाएंगे राज? देखें पूरी लिस्ट

Shubman Gill Record: टीम इंडिया के प्रिंस शुभमन गिल का नाम भले ही टी20 स्क्वॉड में नहीं है, लेकिन टेस्ट में वह अपने रिकॉर्ड्स का साम्राज्य फैलाते नजर आ रहे हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट शतक से ही उन्होंने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी. बतौर कप्तान शुभमन गिल ने डॉन ब्रैडमैन के भी रिकॉर्ड पर ग्रहण लगा दिया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 08, 2026, 06:00 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:00 AM IST
डॉन ब्रैडमैन के महारिकॉर्ड पर गिल का 'ग्रहण', 100+ औसत छूकर शुभमन कर पाएंगे राज? देखें पूरी लिस्ट
Image Credit: Shubman Gill

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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