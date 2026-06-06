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Test Records: टेस्ट में बतौर कप्तान कौन है सबसे बड़ा 'शतकवीर'? खतरे में सचिन का रिकॉर्ड, किसके सिर पर है ताज?

Shubman Gill: भारत-अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मैच का पहला दिन ही फैंस के लिए पैसा वसूल रहा. पूरे दिन टीम इंडिया का दबदबा देखने को मिला. टीम इंडिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी और शानदार शुरुआत की. शुभमन गिल ने शतक ठोका और सचिन के एक रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंच चुके हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 06, 2026, 11:41 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 05:34 AM IST
Test Records: टेस्ट में बतौर कप्तान कौन है सबसे बड़ा 'शतकवीर'? खतरे में सचिन का रिकॉर्ड, किसके सिर पर है ताज?
Image Credit: Shubman Gill

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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