Test Records: टेस्ट में बतौर कप्तान कौन है सबसे बड़ा 'शतकवीर'? खतरे में सचिन का रिकॉर्ड, किसके सिर पर है ताज?

Shubman Gill: भारत-अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मैच का पहला दिन ही फैंस के लिए पैसा वसूल रहा. पूरे दिन टीम इंडिया का दबदबा देखने को मिला. टीम इंडिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी और शानदार शुरुआत की. शुभमन गिल ने शतक ठोका और सचिन के एक रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंच चुके हैं. बतौर टेस्ट कप्तान उन्होंने पिछली 15 पारियों में 9 शतक ठोक दिए हैं. बतौर कप्तान सबसे ज्यादा शतक ठोकने के मामले में शुभमन गिल तेजी से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं.