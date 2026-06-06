Test Records: टेस्ट में बतौर कप्तान कौन है सबसे बड़ा 'शतकवीर'? खतरे में सचिन का रिकॉर्ड, किसके सिर पर है ताज?

Shubman Gill: भारत-अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मैच का पहला दिन ही फैंस के लिए पैसा वसूल रहा. पूरे दिन टीम इंडिया का दबदबा देखने को मिला. टीम इंडिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी और शानदार शुरुआत की. शुभमन गिल ने शतक ठोका और सचिन के एक रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंच चुके हैं. बतौर टेस्ट कप्तान उन्होंने पिछली 15 पारियों में 9 शतक ठोक दिए हैं. बतौर कप्तान सबसे ज्यादा शतक ठोकने के मामले में शुभमन गिल तेजी से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं.
टीम इंडिया ने पहले दिन अफगानिस्तान के खिलाफ 368 रन बोर्ड पर टांग दिए. साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली लेकिन अपने शतक से चूक गए. लेकिन दूसरे छोर पर खड़े केएल राहुल ने 100 रन की शानदार पारी खेलकर बड़े टोटल की नींव रखी. इसके बाद आए शुभमन गिल उनके ही ढर्रे पर चले और शानदार शतक ठोका. इसी के साथ वह बतौर कप्तान टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक ठोकने के मामले में टॉप-5 में पहुंच चुके हैं.
बतौर कप्तान भारत के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक ठोकने की बात करें तो विराट कोहली का नाम टॉप पर आता है. उन्होंने अपनी कप्तानी में 113 पारियों में 20 शतकीय पारियां खेली थीं. विराट ने दिग्गज सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड ध्वस्त किया था, जिन्होंने 74 पारियों में 11 शतक लगाए थ. तीसरा नाम मोहम्मद अजहरुद्दीन का है, जिन्होंने 78 पारियों में 9 सेंचुरी जमाई थी. शुभमन गिल इस मामले में 5वें स्थान पर हैं.
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शुभमन गिल ने अपने शतक के साथ एक और उपलब्धि हासिल की है. वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक ठोकने वाले भारतीय बल्लेबाज साबित हुए हैं. उन्होंने अपना 10वां शतक ठोका. गिल ने ये उपलब्धि 40 मैच की 73 पारियों में हासिल की है. इस दौरान उन्होंने 8 अर्धशतक भी ठोके. इस मामले में गिल ने रोहित शर्मा को पछाड़ा है, जिनके नाम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 9 शतकीय पारियां दर्ज हैं.