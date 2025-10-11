अजूबा: शुभमन गिल ने ऋषभ पंत को पछाड़ा, अपने नाम दर्ज किया ये महारिकॉर्ड, बन गए भारत के नंबर-1 बल्लेबाज

India vs West Indies 2nd Test: भारत के स्टार बल्लेबाज और धाकड़ कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट मैच के दौरान एक ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम की है. शुभमन गिल ने अपने हमवतन विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को पछाड़ते हुए एक महारिकॉर्ड बना दिया है. बता दें कि वेस्टइंडीज के खिलाफ शनिवार को दिल्ली टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने शानदार अर्धशतक ठोका. शुभमन गिल फिलहाल 135 गेंद पर 75 रन बनाकर खेल रहे हैं.

शुभमन गिल ने बनाया महारिकॉर्ड

शुभमन गिल अब अपने हमवतन ऋषभ पंत और रोहित शर्मा को पीछे छोड़ते हुए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं. दिल्ली टेस्ट के पहले दिन स्टंप्स तक 20 रन बनाकर नाबाद रहने के बाद दूसरे दिन शुभमन गिल को यह रिकॉर्ड बनाने के लिए सिर्फ 15 रनों की जरूरत थी. पहले सेशन में शुभमन गिल को ज्यादा समय नहीं लगा और उन्होंने जरूरी रन आसानी से बना लिए. हालांकि इस दौरान यशस्वी जायसवाल के साथ रन चुनने के दौरान उनके थोड़े तालमेल में गड़बड़ी हो गई, जिसके कारण जायसवाल 175 रन बनाकर रन आउट हो गए.

बन गए भारत के नंबर-1 बल्लेबाज

शुभमन गिल ने अभी तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा 2771 रन बना लिए हैं. शुभमन गिल ने 39 टेस्ट मैचों की 71 पारियों में 42.63 की औसत से यह मुकाम हासिल किया है. शुभमन गिल ने इस दौरान एक दोहरे शतक समेत 9 शतक और इतने ही अर्धशतक जमाए हैं. शुभमन गिल का बेस्ट स्कोर 269 रन रहा है. शुभमन गिल इन दिनों अपने करियर की बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं.

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन

1. शुभमन गिल - 2771*

2. ऋषभ पंत - 2731

3. रोहित शर्मा - 2716

4. विराट कोहली - 2617

5. रवींद्र जडेजा - 2505

जडेजा और जायसवाल के पास भी बड़ा मौका

इसके अलावा रवींद्र जडेजा और यशस्वी जायसवाल भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में रोहित शर्मा को पीछे छोड़ने की कतार में हैं. रोहित शर्मा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 2716 रनों के साथ पहले ही इस प्रारूप से संन्यास ले चुके हैं, जबकि रवींद्र जडेजा ने पिछले कुछ सालों में शानदार फॉर्म दिखाते हुए 69 पारियों में 2505 रन बनाए हैं. वहीं, यशस्वी जायसवाल ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सिर्फ 48 पारियों में 52.60 की औसत से 7 शतकों और 12 अर्धशतकों के साथ 2420 रन बनाए हैं.