शुभमन गिल या श्रेयस अय्यर, वनडे में कौन है बेस्ट? आंकड़ों पर नहीं कर पाएंगे यकीन
शुभमन गिल या श्रेयस अय्यर, वनडे में कौन है बेस्ट? आंकड़ों पर नहीं कर पाएंगे यकीन

टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर अपनी शानदर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. जहां गिल को भारतीय टीम की उपकप्तानी मिली. वहीं अय्यर को भारतीय टीम में जगह तक नहीं मिल पाई.  ऐसे में आज हम दोनों ही खिलाड़ियों के बारे में जानेंगे की टीम इंडिया के लिए वनडे क्रिकेट में कौन ज्यादा बेहतर रहा है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 23, 2025, 12:13 PM IST
भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज पूरे विश्व क्रिकेट में अपना जलवा कायम किए हुए हैं. भारतीय खिलाड़ी अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर क्रिकेट जगत में खूब नाम कमा रहे हैं. टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर अपनी शानदर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. जहां गिल को भारतीय टीम की उपकप्तानी मिली. वहीं अय्यर को भारतीय टीम में जगह तक नहीं मिल पाई.  ऐसे में आज हम दोनों ही खिलाड़ियों के बारे में जानेंगे की टीम इंडिया के लिए वनडे क्रिकेट में कौन ज्यादा बेहतर रहा है.

 दोनों बल्लेबाजों के बैटिंग रिकॉर्ड्स

अय्यर की बात करें तो उन्होंने अपने वनडे करियर में 70 मैचों की 65 पारियों में 48.92 की औसत से 2845 रन बनाए हैं. इस दौरान अय्यर ने 5 शतक और 22 अर्धशतक जड़े हैं. और  उनका स्ट्राइक रेट 100.89 का रहा है. बात करें उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की तो 125 रन रहा है.

वहीं भारत के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने अपने करियर में 55 खेले 55 मैचों की 55 पारियों में 59.89 की बेहतरीन औसत से 2787 रन बनाए हैं. गिल ने 8 शतक और 15 अर्धशतक जमाए हैं. गिल ने अपने वनडे करियर में एक दोहरा शतक भी जड़ा है. इसके साथ ही उनका स्ट्राइक रेट भी 99.56 का रहा है.

चौके और छक्के 

बा करें अगर चौके-छक्के की तो गिल श्रेयस से काफी आगे हैं. गिल ने अपने इंटरनेशनल करियर में 313 चौके और 59 छक्के जड़े हैं, जबकि अय्यर ने 262 चौके और 72 छक्के लगाए हैं.  इस मामले में गिल अय्यर से आगे हैं. गिल जहां सूझबूझ कर अपनी पारी खेलते हैं तो अय्यर मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए हवाई फायर करने में विश्वास रखते हैं.

आंकड़े में कौन आगे?

वैसे तो अय्यर काफी भरोसेमंद और मैच विनर बल्लेबाज रहे हैं. लेकिन गिल रिकॉर्ड्स में अय्यर से थोड़े बेहतर हैं. गिल जहां अपने करियर की शुरुआत में भारतीय टीम के कप्तानी के कगार पर खड़े हैं. वहीं अय्यर भी अपने बेहतरीन खेल से खुद को लगातार प्रूफ कर टीम का एक खास हिस्सा बनने की ओर में हैं. आगे चलकर शुभमन गिल भारतीय टीम के कप्तान बन सकते हैं.

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

Shubman GillShreyas Iyer

