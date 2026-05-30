IPL 2026 Final: शुभमन गिल या विराट कोहली... आईपीएल फाइनल में दोनों में से किसका रिकॉर्ड बेहतर?

IPL 2026 Final: इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है. अब से कुछ घंटों बाद दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग के 19वें सीजन का फाइनल मैच खेला जाएगा. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा. दोनों टीमों की नजर अपने दूसरे खिताब पर होगी. RCB ने 17 सालों का सूखा खत्म कर पिछले साल (2025) ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था, जबकि GT की टीम आईपीएल में अपने डेब्यू सीजन (2022) में चैंपियन बनी थी. 31 मई को कोई एक टीम दूसरी बार खिताब जीतने में सफल होगी, वहीं किसी का ख्वाब टूट जाएगा. करोड़ों फैंस की नजर 'किंग' विराट कोहली और 'प्रिंस' शुभमन गिल पर रहेंगी.

आईपीएल फाइनल में कोहली और शुभमन के आंकड़े

विराट कोहली और शुभमन गिल अपनी-अपनी टीम के सबसे अहम हथियार हैं. आईपीएल 2026 में दोनों शानदार फॉर्म से गुजर रहे हैं. दोनों ने इस सीजन 1-1 शतक भी जड़ा है. रनों के मामले में शुभमन गिल आगे हैं, लेकिन विराट कोहली भी ज्यादा पीछे नहीं. फाइनल में दोनों में से जिसका बल्ला ज्यादा बोलेगा, उस टीम के जीतने का चांस ज्यादा होगा.

विराट कोहली आईपीएल की शुरुआत से ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का हिस्सा हैं. 18 साल के विशाल सफर में उन्होंने 4 फाइनल (2009,2011,2016 और 2025) खेले हैं. इन चार अहम मुकाबलों में उन्होंने 139 रन बनाए हैं. 2009 में डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ हुए फाइनल में कोहली ने 7 गेंदों पर 7 रन बनाए थे. RCB ये मैच 6 रन से हार गई थी. 2011 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ फाइनल में विराट ने 32 गेंद पर 35 रन बनाए थे. CSK ने ये मुकाबला 58 रन से जीता था. इसके बाद 2016 में पूरे सीजन विराट कोहली ने बल्ले से तबाही मचाई थी. SRH के खिलाफ फाइनल मैच में उन्होंने 35 गेंदों पर 54 रनों की अच्छी पारी खेली थी, लेकिन फिर भी आरसीबी को जीत नहीं दिला सके थे. 2025 में पंजाब किंग्स के खिलाफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में स्टार बल्लेबाज ने 35 गेंद पर 43 रन बनाए. RCB ने 17 सालों का सूखा खत्म कर खिताब अपने नाम किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

फाइनल में कैसे हैं शुभमन गिल के आंकड़े?

शुभमन गिल ने अभी तक आईपीएल में दो फाइनल मैच खेला है. 2022 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ फाइनल मुकाबले में वो सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए थे. हालांकि इसके बावजूद गुजरात टाइटंस चैंपियन बनी थी. अगले सीजन (2023) में जीटी फिर फाइनल में पहुंची. चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हुए उस मुकाबले में शुभमन ने 20 गेंदों पर 39 रन बनाए और उसके बाद एमएस धोनी ने शानदार स्टंपिंग कर उन्हें पवेलियन की राह दिखा दी. CSK ने ये बेहद रोमांचक मुकाबला 5 विकेट से जीतकर 5वीं बार खिताब पर कब्जा किया था.

यह भी पढ़ें: सूर्या का कटा पत्ता, शुभमन भी बाहर... एशियन गेम्स 2026 के लिए BCCI ने सौंपी 30 खिलाड़ियों की लिस्ट, कप्तान कौन?