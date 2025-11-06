गिल डुबो रहे लुटिया..., 10 मैचों में 20 की औसत, रन मशीन क्यों हुई फीकी?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज में भारतीय टीम ने आज के मुकाबले में जीत हासिल कर 2-1 से बढ़ते ले ली है. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 168 रन बनाए थे. जवाब में ऑस्ट्रेलिया 119 रनों पर ढेर हो गई. इसी के साथ भारत ये मुकाबला जीत गई. गौरतलब है भारतीय उप कप्तान शुभमन गिल पिछले कुछ मैचों से लगातार आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं. एशिया कप 2025 की शुरुआत के पहले शुभमन गिल को टीम इंडिया की कप्तानी सौंपी गई थी, लेकिन उनका बल्ला पूरी तरह से खामोश रहा है. गिल एशिया कप के दौरान भी फ्लॉप रहे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वह कुछ खास नहीं कर सके हैं.

गिल का फ्लॉप शो

गिल एशिया कप से अभी तक लगातार फ्लॉप रहे हैं. बता दें कि पिछले 10 मैचों गिल 200 रन का आंकड़ा भी नहीं छू पाए हैं. एशिया कप के दौरान गिल ने 7 मैच खेले 21.16 की औसत से 127 रन ही बनाए हैं. गिल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहद ही खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं. अब उनके पास आखिरी मौका बचा है खुद को साबित करने का एक आखिरी मौका है. आज के मैच के वह अपनी फिफ्टी पूरी करते-करते रह गए थे और वह 47 रन बनाकर आउट हो गए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

गिल के नाम खराब रिकॉर्ड

गिल को एशिया कप 2025 में टीम इंडिया की उप कप्तानी का जिम्मा सौंपा गया था. उसके पहले उन्हें टेस्ट टीम की बागडोर मिली थी और वहां उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन वह टी20 में कप्तानी पाने के बाद एक भी पचासा नहीं बना पाए हैं. लगातार फ्लॉप रहे हैं. साथ ही गिल ने एक और अनोखा कीर्तिमान कायम किया था. वह बतौर कप्तान सभी फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले कप्तानों के लिस्ट में भी शामिल हो गए हैं, विराट के बाद ऐसा करने वाले वह दूसरे कप्तान बने हैं.

गिल का टी20I करियर

गिल ने अपने टी20 करियर की शुरुआत साल 2019 में की थी. हालांकि वह ज्यादा मैच नहीं खेल पाए. बता दें कि गिल ने अपने करियर में ओवरऑल खेले 32 मैचों की 32 पारियों में 139.89 के स्ट्राइक रेट से 808 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 3 अर्धशतक लगाए हैं. वहीं, उनका उच्चतम स्कोर 126 रनों का रहा है.