शुभमन गिल आउट ऑफ फॉर्म... 2025 में रिकॉर्ड शर्मनाक, रिप्लेस करने को तैयार ये खूंखार बल्लेबाज

Shubman Gill T20I Record: भारतीय टी20 टीम के उपकप्तान शुभमन गिल का खराब फॉर्म धर्मशाला में जारी रहा. साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज के तीसरे मुकाबले में वह 28 गेंद पर 28 रन बनाकर आउट हो गए. इससे उनके ऊपर इस फॉर्मेट में अब सवाल उठने लगे हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 15, 2025, 05:50 AM IST
Shubman Gill T20I Record: भारतीय टी20 टीम के उपकप्तान शुभमन गिल का खराब फॉर्म धर्मशाला में जारी रहा. साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज के तीसरे मुकाबले में वह 28 गेंद पर 28 रन बनाकर आउट हो गए. इससे उनके ऊपर इस फॉर्मेट में अब सवाल उठने लगे हैं. यहां तक कि कहा जा रहा है कि वह उपकप्तान हैं तो टीम में जगह पा रहे हैं. गिल के लिए संजू सैमसन को बाहर बैठना पड़ रहा है. यहां तक कि कई युवा खिलाड़ी उनकी जगह लेने के लिए तैयार हैं.

2025 में फेल गिल

गिल इस साल 15 मैचों में एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं. उनका रिकॉर्ड 2025 में शर्मनाक है. गिल ने 24.25 की औसत से 291 रन बनाए हैं. उनका उच्चतम स्कोर 47 रन है. यह उनके टी20 करियर में सबसे खराब साल रहा है. यहां तक कि वह अपने करियर में अब तक 35 मैचों में 30 का औसत हासिल नहीं कर पाए हैं. गिल ने 28.03 की औसत से 841 रन बनाए हैं. उनके नाम एक शतक और 3 अर्धशतक हैं.

गिल की जगह पर यशस्वी की नजर

लगातार खराब फॉर्म के कारण गिल की जगह खतरे में है. उनका स्थान लेने के लिए अभी सबसे आगे यशस्वी जायसवाल है. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हरियाणा के खिलाफ खेले गए मुकाबले में मुंबई की तरफ से खेलते हुए यशस्वी जायसवाल ने तूफानी शतक लगाते हुए गिल की मुश्किल बढ़ा दी है. यशस्वी का शतक गिल की भारतीय टी20 टीम में जगह को खतरे में डाल सकता है.

 

 

ये भी पढ़ें: धर्मशाला में टीम इंडिया की धूम... साउथ अफ्रीका को तीसरे टी20 में हराया, सीरीज में मिली बढ़त

यशस्वी ने ठोके 101 रन

पुणे के डीवाई पाटिल एकेडमी में खेले गए मुकाबले में हरियाणा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 234 रन बनाए थे. मुंबई को जीत के लिए 235 रन का विशाल लक्ष्य मिला था. जायसवाल ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से न सिर्फ इस लक्ष्य को बौना साबित किया बल्कि अपनी टीम को 15 गेंद पहले 4 विकेट से जीत दिला दी. यशस्वी ने इस मैच में 50 गेंद पर 101 रन बनाए. उन्होंने 16 चौके और एक चौका लगाया.

 

 

ये भी पढ़ें: धर्मशाला में वरुण चक्रवर्ती का कमाल, 1 विकेट के साथ रचा इतिहास, अर्शदीप सिंह-जसप्रीत बुमराह छूटे पीछे

यशस्वी के शतक से गिल पर बढ़ा दबाव

यशस्वी के इस शतक से सबसे ज्यादा परेशानी गिल की बढ़ी है. यशस्वी एक समय टी20 टीम का हिस्सा थे और बतौर ओपनर खेला करते थे. उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा है. गिल की बतौर ओपनर टी20 टीम में एंट्री के बाद से ही यशस्व अच्छे रिकॉर्ड के बाद भी इस फॉर्मेट से बाहर हैं. वहीं गिल इस साल टी20 मैचों में एक भी अर्धशतक नहीं लगा सके हैं. ऐसे में जायसवाल के शतक ने उन पर बेहतर प्रदर्शन का दबाव बढ़ा दिया है.

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

Shubman Gill

