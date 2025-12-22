Advertisement
शुभमन गिल OUT, सूर्यकुमार यादव IN... खराब फॉर्म पर दोहरा रवैया क्यों? कप्तान की कुर्सी बचने की इनसाइड स्टोरी

शुभमन गिल OUT, सूर्यकुमार यादव IN... खराब फॉर्म पर दोहरा रवैया क्यों? कप्तान की कुर्सी बचने की इनसाइड स्टोरी

Shubman Gill Suryakumar Yadav: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान हो चुका है. उपकप्तान शुभमन गिल को हटाए जाने से सभी हैरान हैं. उनका फॉर्म खराब था. वह 2025 में एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए और इस कारण उनकी छुट्टी हो गई. गिल की तरह कप्तान सूर्यकुमार यादव भी इस साल बुरी तरह नाकाम रहे हैं. वह एक भी अर्धशतक नहीं ठोक पाए. इसके बावजूद उनकी कुर्सी बच गई.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 22, 2025, 08:54 AM IST
शुभमन गिल OUT, सूर्यकुमार यादव IN... खराब फॉर्म पर दोहरा रवैया क्यों? कप्तान की कुर्सी बचने की इनसाइड स्टोरी

Shubman Gill Suryakumar Yadav: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान हो चुका है. उपकप्तान शुभमन गिल को हटाए जाने से सभी हैरान हैं. उनका फॉर्म खराब था. वह 2025 में एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए और इस कारण उनकी छुट्टी हो गई. गिल की तरह कप्तान सूर्यकुमार यादव भी इस साल बुरी तरह नाकाम रहे हैं. वह एक भी अर्धशतक नहीं ठोक पाए. इसके बावजूद उनकी कुर्सी बच गई. गिल की जगह अक्षर पटेल को उपकप्तान बनाया गया है. अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि खराब फॉर्म के कारण अगर गिल को बाहर किया गया तो सूर्या कैसे बच गए? क्या वह सिर्फ कप्तान होने के कारण टीम में बने रह गए?

जगह पक्की थी, लेकिन हो गए बाहर

गिल के बाहर होने से कई हफ्तों से चल रही अटकलों पर विराम लग गया कि क्या उनकी वापसी से अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जानी-मानी ओपनिंग जोड़ी को कोई फर्क पड़ेगा. इस साल 15 पारियों में 24.25 के औसत और 137.26 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 291 रन बनाने के बावजूद कई लोगों को लगा कि गिल की टीम में जगह लगभग पक्की थी, लेकिन शनिवार देर रात यह ट्विस्ट आया.

क्यों टीम से निकाले गए गिल?

समाचार एजेंसी आईएएनएस को सूत्र ने बताया कि गिल को बाहर करने का फैसला, जिन्हें भारत का सभी प्रारूपों का कप्तान बनाया जा रहा था, प्रतियोगिता जीतने के लिए टीम के हित में ‘कठिन, लेकिन आवश्यक’ था. सूत्रों ने आगे कहा, ''गिल को बाहर रखना एक मुश्किल लेकिन जरूरी फैसला था. यह टीम के फायदे में लिया गया. टी20 टीम के इंचार्ज लोगों को कुछ समय पहले ही एहसास हो गया था कि गिल के होने से उनका प्लान काम नहीं कर रहा है. बात यह थी कि वे कब बदलाव करते हैं और यह बदलाव टीम के सेलेक्शन वाले दिन किया गया.''

ये भी पढ़ें: धोनी-कोहली-रोहित का चहेता... ICC टूर्नामेंट में साबित हुआ 'तुरुप का इक्का', गंभीर-अगरकर ने कर दिया साइडलाइन

लखनऊ में क्या हुआ था?

रिपोर्ट के मुताबिक, सैमसन को ओपनिंग स्लॉट में वापस लाने और रिंकू सिंह को वापस लाने की थिंक-टैंक में जोरदार भावना तब आई जब लखनऊ में साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोहरे के कारण T20I मैच रद्द हो गया था. उससे एक दिन पहले गिल को प्रैक्टिस सेशन में बैटिंग करते समय पैर के अंगूठे में चोट लग गई थी. गिल को बाहर करने के प्रैक्टिकल फैसले पर ज्यादातर पॉजिटिव रिएक्शन मिला है, लेकिन इसका एक और भी तीखा मैसेज है- कोई भी खिलाड़ी खराब रिटर्न से बचा नहीं है.

सूर्यकुमार यादव की बच गई कुर्सी

गिल की तरह ही कप्तान सूर्यकुमार यादव भी खराब फॉर्म में हैं. पिछली 22 पारियों में सिर्फ 244 रन बनाए हैं और एक भी फिफ्टी नहीं लगाई है. आईएएनएस को सूत्रों ने बताया कि बड़े इवेंट के इतने करीब कप्तान बदलना कभी सोचा भी नहीं था. सूत्रों ने कहा, ''वर्ल्ड कप सेलेक्शन मीटिंग में कोई भी कप्तान को नहीं हटाने वाला था. ऐसा करना बेवकूफी भरा लगता.''

ये भी पढ़ें: Shocking: 'पूरी तरह टूट गया था...', इस हार के बाद संन्यास लेने वाले थे रोहित शर्मा? हिटमैन का सनसनीखेज खुलासा

लगातार तीसरे आईसीसी टूर्नामेंट को जीतने पर लक्ष्य

एक दिन से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी अक्षर को वाइस-कैप्टन बनाने और गिल को बाहर करने की घोषणा की चर्चा जारी है. यह याद रखने वाली बात है कि पिछले तीन आईसीसी मेन्स इवेंट्स में भारत सिर्फ एक मैच हारा है. उसने 2024 टी20 वर्ल्ड कप और 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को जीता है. अब 2026 में सभी की नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि सूर्यकुमार और उनकी टीम भारत के टी20 वर्ल्ड कप टाइटल को बचाने के लिए अपने प्लान कैसे बनाते हैं.

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स

Indian national cricket teamShubman GillSuryakumar Yadav

