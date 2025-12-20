शुभमन गिल OUT... टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को मिला नया उपकप्तान, हार्दिक पांड्या का टूटा दिल

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान शनिवार (20 दिसंबर) को मुंबई में किया गया. अजीत अगकरकर की अगुआई वाली चयन समिति ने सबको चौंकाते हुए उपकप्तान शुभमन गिल को ही स्क्वॉड से बाहर कर दिया. अगरकर ने बताया कि उन्हें फॉर्म के कारण नहीं बल्कि टीम के संयोजन को देखते हुए गिल को नहीं चुना गया है. उनके स्थान पर बाएं हाथ के बल्लेबाज रिंकू सिंह का सेलेक्शन हुआ है. वहीं, विकेटकीपर जितेश शर्मा की जगह ईशान किशन को मौका मिला है.

जितेश पर भारी पड़े ईशान

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार परफॉर्मेंस के कारण इशान किशन को बैकअप विकेटकीपर के तौर पर जितेश से आगे रखा गया. उन्होंने झारखंड को पहली बार इस टूर्नामेंट में चैंपियन भी बनाया. ईशान ने 10 मैचों में 517 रन बनाए. इस दौरान उनक औसत 57.44 और स्ट्राइक रेट 197.33 का रहा. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 51 चौके और 33 छक्के लगाए. उनका यह शानदार प्रदर्शन जितेश शर्मा पर भारी पड़ गया.

बेरहमी से फैसले लेते हैं अगरकर

किसी को उम्मीद नहीं थी कि सिलेक्टर इतने चौंकाने वाले और हैरान करने वाले सेलेक्शन फैसले लेंगे, लेकिन एक बार फिर अगरकर और समिति के बाकी लोगों ने साबित कर दिया कि उनमें बेरहम होने और मौजूदा फॉर्म को प्रायोरिटी देने की काबिलियत है. गिल पिछले कुछ समय से टी20 में खराब फॉर्म से जूझ रहे थे. उन्होंने 2025 में एक भी अर्धशतक नहीं लगाया है. गिल के टीम से बाहर होने के बाद अब यह कहना सही होगा कि संजू सैमसन ही अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे.

हार्दिक के नाम की हुई चर्चा

अक्षर पटेल बीमारी की वजह से पिछले तीन टी20 से बाहर थे. वह ठीक हो गए हैं और इसलिए उन्हें वर्ल्ड कप के लिए टीम में शामिल किया गया है. अब उन पर और भी जिम्मेदारियां होंगी क्योंकि उन्हें उपकप्तान के तौर पर काम करना होगा. चयन समिति में गिल को हटाने के बाद उपकप्तानी को लेकर लंबी बहस हुई. हार्दिक पांड्या का नाम भी सामने आया. उनके नाम पर काफी देर तक चर्चा हुई और अंत में सभी ने अक्षर के नाम पर मुहर लगाई. हार्दिक पहले टीम की कप्तानी कर चुके हैं, लेकिन अब वह लीडरशीप के लिए नहीं देखे जा रहे हैं. एक बार फिर से उनका इस मामले में दिल टूट गया.

अगरकर ने किया बड़ा खुलासा

शुभमन को उपकप्तानी से हटाने पर अजीत अगरकर ने कहा, "शुभमन गिल उपकप्तान थे, लेकिन जब वह टीम में नहीं होते हैं, तो किसी और को उप-कप्तान बनना पड़ता है. जब शुभमन टेस्ट और ODI मैचों के कारण T20 क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो अक्षर उपकप्तान थे.'' गिल को बाहर करने पर अगरकर ने कहा, ''यह कॉम्बिनेशन के बारे में ज्यादा है. हम चाहते थे कि अगर कुछ गलत हो जाए तो दो विकेटकीपर हों. टॉप पर दो कीपर हैं. शुभमन एक क्वालिटी प्लेयर हैं, लेकिन वह अभी रन नहीं बना पा रहे हैं. बदकिस्मती से वह पिछला टी20 वर्ल्ड कप भी नहीं खेल पाए थे. जब आप 15 चुनते हैं तो किसी को बाहर होना ही पड़ता है और अभी गिल हैं.''

टी20 वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए भारत टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ईशान किशन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह.