टीम इंडिया की भलाई के लिए इस क्रिकेटर का एशिया कप से बाहर रहना जरूरी, टी20 टीम में नहीं बनती जगह

Asia Cup 2025: टीम इंडिया की भलाई के लिए एक क्रिकेटर का एशिया कप 2025 टूर्नामेंट से बाहर रहना जरूरी है. भारत की टी20 टीम में इस क्रिकेटर की जगह नहीं बनती है. एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का सेलेक्शन 19 अगस्त को मुंबई में किया जाएगा. एशिया कप 2025 टूर्नामेंट की शुरुआत 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में हो रही है. चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर 19 अगस्त को मुंबई में सेलेक्शन कमिटी की मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे.

टीम इंडिया की भलाई के लिए इस क्रिकेटर का बाहर रहना जरूरी

एशिया कप 2025 के लिए भारत की टी20 टीम चुनते वक्त सेलेक्टर्स को बहुत माथापच्ची करनी होगी. एशिया कप 2025 के लिए भारत की टी20 टीम में सेलेक्टर्स के पास अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या जैसे विस्फोटक बल्लेबाजों को चुनने का ऑप्शन होगा. भारत के ये सभी 6 बल्लेबाज टी20 क्रिकेट में 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं. ऐसे में टेस्ट कप्तान शुभमन गिल की एशिया कप 2025 के लिए भारत की टी20 टीम में जगह नहीं बनती है.

इस क्रिकेटर की टी20 टीम में नहीं बनती जगह

शुभमन गिल को अगर टी20 टीम में चुना जाता है तो इससे एशिया कप 2025 के दौरान भारत के बैटिंग ऑर्डर में उथल-पुथल की स्थिति बन जाएगी. शुभमन गिल को अगर एशिया कप 2025 के स्क्वाड में शामिल किया गया तो उन्हें भारत की प्लेइंग इलेवन में भी मौका देना कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए जरूरी हो जाएगा. ऐसे में प्लेइंग इलेवन से एक ऐसे बल्लेबाज की कुर्बानी देनी होगी तो टी20 फॉर्मेट में शुभमन गिल से भी तेज बल्लेबाजी करता है. वह तिलक वर्मा, रिंकू सिंह या अभिषेक शर्मा में से कोई एक बल्लेबाज भी हो सकता है. टीम इंडिया इस स्थिति में शुभमन गिल को मौका देने के चक्कर में 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने वाले एक बल्लेबाज की बलि चढ़ा बैठेगी, जो उसके लिए इस बड़े टूर्नामेंट में घातक साबित हो सकता है.

टी20 फॉर्मेट में स्ट्राइक रेट की समस्या

शुभमन गिल ने भारत के लिए अभी तक 21 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलते हुए 139.27 की स्ट्राइक रेट से 578 रन बनाए हैं. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने इसके अलावा अभी तक 118 IPL मैचों में 138.72 की स्ट्राइक रेट से 3866 रन बनाए हैं. टी20 फॉर्मेट में शुभमन गिल स्ट्राइक रेट के मामले में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या जैसे विस्फोटक बल्लेबाजों के सामने मार खा जाते हैं. ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि शुभमन गिल एशिया कप 2025 टूर्नामेंट के लिए भारत की टी20 टीम में जगह डिजर्व नहीं करते हैं.

इंग्लैंड की धरती पर किया था ऐतिहासिक प्रदर्शन

बता दें कि हाल ही में भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने इंग्लैंड की धरती पर इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई पांच मैचों की टेस्ट सीरीज (2025) में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की 10 पारियों में 75.40 की औसत से 754 रन बनाए हैं. शुभमन गिल ने इस दौरान 4 शतक ठोके, जिसमें उनका हाईएस्ट टेस्ट स्कोर 269 रन भी शामिल था. शुभमन गिल चार बार ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड जीतने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर हैं. दुनिया में कोई भी दूसरा पुरुष क्रिकेटर ये महारिकॉर्ड नहीं बना पाया है.