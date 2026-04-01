ऐसे कैसे टीम इंडिया में मिलेगी जगह? जबरदस्त शुरुआत के बाद फेंका विकेट, इस सुपरस्टार ने मारी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी

IPL 2026: भारत की टी20 टीम से ड्रॉप होकर भी टीम इंडिया का एक सुपरस्टार नहीं सुधरा है. पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ मंगलवार को न्यू चडीगढ़ में खेले गए IPL मैच में इस सुपरस्टार खिलाड़ी ने एक बार फिर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है. जबरदस्त शुरुआत के बाद यह बल्लेबाज अपना विकेट फेंककर चलता बना और अपनी टीम को मुश्किल हालात में जूझने के लिए छोड़ दिया. जी हां, हम बात कर रहे हैं गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल की.

ऐसे कैसे टीम इंडिया में मिलेगी जगह?

IPL में शुभमन गिल गुजरात टाइटंस (GT) की कप्तानी करते हैं, लेकिन वह टी20 फॉर्मेट के बहुत कमजोर खिलाड़ी हैं. इसी वजह से शुभमन गिल को इस साल टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम से ड्रॉप कर दिया गया था. भारत ने टी20 वर्ल्ड कप का यह खिताब जीता भी था. टी20 फॉर्मेट में शुभमन गिल की बैटिंग अप्रोच को देखकर लगता है कि अब शायद ही उन्हें कभी भारत की टी20 टीम में जगह मिले. हालांकि शुभमन गिल भारत के वनडे और टेस्ट कप्तान बने हुए हैं.

जबरदस्त शुरुआत के बाद फेंका विकेट

शुभमन गिल ने मंगलवार को पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ मैच में जबरदस्त शुरुआत के बाद अपना विकेट फेंक दिया. शुभमन गिल इस मैच में 27 गेंद पर 39 रन बनाकर आउट हुए. युजवेंद्र चहल ने 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल को 39 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया. शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट इस दौरान 144.44 का रहा और उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके लगाए. आज के समय में जब अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन जैसे बल्लेबाज टी20 क्रिकेट में 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसे देखते हुए 26 साल के शुभमन गिल को भी खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में अपना बैटिंग अप्रोच बदलना चाहिए.

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शुभमन गिल का रिकॉर्ड

शुभमन गिल ने भारत के लिए अभी तक 36 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलते हुए 138.60 की स्ट्राइक रेट से 869 रन बनाए हैं. टी20 इंटरनेशनल में शुभमन गिल ने भारत के लिए अभी तक एक शतक और तीन अर्धशतक जमाए हैं. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने इसके अलावा अभी तक 119 IPL मैचों में 138.78 की स्ट्राइक रेट से 3905 रन बनाए हैं. IPL में शुभमन गिल ने अभी तक 4 शतक और 26 अर्धशतक जमाए हैं. टी20 फॉर्मेट में शुभमन गिल स्ट्राइक रेट के मामले में अभिषेक शर्मा और ईशान किशन जैसे विस्फोटक बल्लेबाजों के सामने मार खा जाते हैं. ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि शुभमन गिल भारत की टी20 टीम में जगह डिजर्व नहीं करते हैं.