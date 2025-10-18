Advertisement
trendingNow12966780
Hindi Newsक्रिकेट

वनडे कप्तान बनते ही गिल ने विराट-रोहित को लेकर दिया ऐसा बयान, कभी नहीं भूल पाएंगे भारतीय फैंस

Shubman Gill Big Statement: भारत के नए वनडे कप्तान शुभमन गिल ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कल यानी 19 अक्टूबर से शुरू हो रही तीन मैचों की सीरीज से अपनी वनडे कप्तानी का आगाज करेंगे. हाल ही में रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को भारत का नया वनडे कप्तान बनाया गया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 18, 2025, 12:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वनडे कप्तान बनते ही गिल ने विराट-रोहित को लेकर दिया ऐसा बयान, कभी नहीं भूल पाएंगे भारतीय फैंस

Shubman Gill Big Statement: भारत के नए वनडे कप्तान शुभमन गिल ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कल यानी 19 अक्टूबर से शुरू हो रही तीन मैचों की सीरीज से अपनी वनडे कप्तानी का आगाज करेंगे. हाल ही में रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को भारत का नया वनडे कप्तान बनाया गया है. शुभमन गिल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ वनडे मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर एक बड़ा बयान दिया है.

गिल ने विराट-रोहित को लेकर दिया ऐसा बयान

शुभमन गिल की यह बात भारतीय फैंस के दिल को छू लेगी और वह इसे कभी नहीं भूल पाएंगे. शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'रोहित शर्मा और विराट कोहली, दोनों ही दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्हाइट बॉल क्रिकेटरों में शुमार हैं. वे टीम में जिस तरह का अनुभव और टैलेंट लेकर आते हैं, वह अद्भुत है. बचपन से ही मैं विराट कोहली और रोहित शर्मा, दोनों को अपना आदर्श मानता था. वे जिस तरह का क्रिकेट खेलते हैं, उनमें जो भूख है, उससे मुझे प्रेरणा मिलती है. क्रिकेट के ऐसे दिग्गजों का नेतृत्व करना और उनसे सीखना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है.'

Add Zee News as a Preferred Source

कई मैच, सीरीज और ट्रॉफियां जीतीं

शुभमन गिल ने कहा, 'विराट भाई और रोहित भाई ने 15-20 सालों तक भारतीय क्रिकेट की सेवा की है. वे दुनिया भर में सफल रहे हैं और हर जगह उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है. भारत के लिए उन्होंने कई मैच, सीरीज और ट्रॉफियां जीती हैं. उनका अनुभव, टैलेंट और मानसिकता हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और उसे दोहराना बहुत मुश्किल है. मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है.'

विराट कोहली के बेहतरीन उत्तराधिकारी

शुभमन गिल ने कहा, 'यह मेरे लिए बहुत रोमांचक है. मेरे लिए, यह माही भाई, विराट भाई और रोहित भाई द्वारा छोड़ी गई विरासत को आगे बढ़ाने और उनकी जगह लेने का एक बड़ा अवसर है. विराट भाई और रोहित भाई से मुझे बहुत सारी बातें, अनुभव और सीख मिली है.' शुभमन गिल ने भारतीय क्रिकेट में विराट कोहली के बेहतरीन उत्तराधिकारी हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में शुभमन गिल 19 शतक जड़ चुके हैं. शुभमन गिल के नाम टेस्ट क्रिकेट में 10 शतक, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 8 शतक और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1 शतक हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Shubman Gill

Trending news

'इससे अच्छा तो मेरा...', इंडिगो के लजीज खाने में नहीं मिला 'स्वाद', क्यों छिड़ी बहस?
Indigo flight
'इससे अच्छा तो मेरा...', इंडिगो के लजीज खाने में नहीं मिला 'स्वाद', क्यों छिड़ी बहस?
27 महीने से नहीं मिली सैलरी, दफ्तर के आगे किया सुसाइड; BJP बोली- यही कर्नाटक मॉडल है
Bengaluru
27 महीने से नहीं मिली सैलरी, दफ्तर के आगे किया सुसाइड; BJP बोली- यही कर्नाटक मॉडल है
हमले में मारे गए क्रिकेटर तो अफगानिस्तान ने रद्द की पाकिस्तान के साथ सीरीज
pakistan afghanistan
हमले में मारे गए क्रिकेटर तो अफगानिस्तान ने रद्द की पाकिस्तान के साथ सीरीज
OPINION: जेंटलमैन गेम तक पहुंचे खून के छींटे... खेल सिर्फ पिच तक नहीं रह गया
Pakistan
OPINION: जेंटलमैन गेम तक पहुंचे खून के छींटे... खेल सिर्फ पिच तक नहीं रह गया
बिहार के पास क्या बचा? आलू ,बालू और लालू... हरिवंश ने बताया नीतीश कुमार ने क्या दिया
nitish kumar
बिहार के पास क्या बचा? आलू ,बालू और लालू... हरिवंश ने बताया नीतीश कुमार ने क्या दिया
कहीं पर खनकन, तो कहीं पर चीखने की आवाजें; इन दरवाजों के अंधेरे में दफ्न हैं कई राज
Mysterious Doors
कहीं पर खनकन, तो कहीं पर चीखने की आवाजें; इन दरवाजों के अंधेरे में दफ्न हैं कई राज
हम सभी सुसाइड करना चाहते हैं... 100 गांववालों ने पीएम से क्यों मांगी ऐसी परमिशन?
Maharastra News
हम सभी सुसाइड करना चाहते हैं... 100 गांववालों ने पीएम से क्यों मांगी ऐसी परमिशन?
हर शब्द, हर कॉमा का मतलब है...ट्रांसलेशन का कबाड़ा देख गुस्सा गए सुप्रीम कोर्ट के जज
Supreme Court News
हर शब्द, हर कॉमा का मतलब है...ट्रांसलेशन का कबाड़ा देख गुस्सा गए सुप्रीम कोर्ट के जज
PAK की मानसिकता सैन्‍य समाज वाली, मजहब का चढ़ा मुलम्‍मा; टोनी एबॉट का विस्फोटक बयान
Tony abott
PAK की मानसिकता सैन्‍य समाज वाली, मजहब का चढ़ा मुलम्‍मा; टोनी एबॉट का विस्फोटक बयान
पूर्व ब्रिटिश PM ऋषि ने दिवाली शॉपिंग में ऐसा क्या खरीदा, नारायणमूर्ति मुस्कुरा दिए
rishi sunak news
पूर्व ब्रिटिश PM ऋषि ने दिवाली शॉपिंग में ऐसा क्या खरीदा, नारायणमूर्ति मुस्कुरा दिए