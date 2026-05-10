जीत के बाद ललकार... गिल-राशिद ने RR के जख्म पर ठोकी कील, पोस्ट देख यशस्वी के सीने पर लोट जाएगा सांप

GT vs RR: आईपीएल 2026 में प्लेऑफ की रेस दिलचस्प हो चुकी है. गुजरात ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से माद देकर प्लेऑफ की तरफ एक और कदम बढ़ाया. इसके बाद हर मैच राजस्थान के लिए 'डू और डाई' जैसा हो चुका है. जीत के बाद गुजरात की टीम के कप्तान शुभमन गिल ने राशिद खान के साथ मिलकर राजस्थान रॉयल्स के जख्मों पर कील ठोक दी है. दोनों ने मिलकर एक ऐसा इंस्टाग्राम पोस्ट किया कि राजस्थान के सीने पर सांप लोट जाएगा. जीत के जश्न के बाद ऑनलाइन जश्न भी गुजरात की तरफ से देखने को मिला है.

यूं RR के जख्म किए हरे

कप्तान गिल ने स्टार स्पिनर राशिद खान के साथ एक तस्वीर शेयर की, जिसमें दोनों खिलाड़ी 'कानों में उंगलियां' वाला जश्न मनाते दिख रहे थे. कैप्शन में लिखा है, "पिंक सिटी, ब्लू नतीजा. खम्मा घणी." ये पोस्ट सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गया है. हालांकि, अभी राजस्थान के पास बदला लेने का मौका भी बन सकता है, जसिके लिए ये किसी ललकार से कम नहीं.

गुजरात की दमदार बैटिंग

गुजरात टाइटन्स ने 20 ओवरों में 229/4 का विशाल स्कोर बनाकर मैच की शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाए रखा. गिल ने 84 रनों की शानदार पारी खेलकर टीम को आगे से लीड किया, जबकि ओपनर साई सुदर्शन ने 55 रनों की संयमित पारी खेलकर अपनी बेहतरीन फॉर्म जारी रखी. इस जोड़ी ने मिलकर 118 रनों की एक मजबूत ओपनिंग साझेदारी की, जिसने गुजरात के इस सीजन के सबसे बड़े स्कोर की नींव रखी.

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राशिद ने झटके 4 विकेट

राजस्थान की रनों का पीछा करने की शुरुआत काफी तेज की. इसका श्रेय वैभव सूर्यवंशी को जाता है, जिन्होंने 16 गेंदों में 36 रन ठोक डाले. लेकिन वैभव के आते ही पासा पलट गया. राशिद खान ने 4/33 के शानदार स्पेल के साथ मैच का रुख पूरी तरह गुजरात की तरफ मोड़ दिया. रबाडा ने दो विकेट चटकाए, जबकि जेसन होल्डर ने आख़िरी ओवरों में तीन विकेट लेकर राजस्थान की पारी को समेट दिया. राजस्थान की पूरी टीम 152 रनों पर ऑल आउट हो गई.