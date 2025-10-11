Advertisement
'I love you...', LIVE मैच में शुभमन गिल को मिला लव प्रपोजल, वायरल हुई मिस्ट्री गर्ल

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शानदार शतक ठोका. मैच के दूसरे दिन शानदार बैटिंग के अलावा गिल एक फैन के चलते भी सुर्खियों में आ गए. दरअसल, LIVE मैच में इस फैन से गिल को लव प्रपोजल मिला. 

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 11, 2025, 04:22 PM IST
दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट खोकर 518 रन बनाए और पारी घोषित कर दी. यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने शानदार शतक बनाए. मैच के दूसरे दिन शतक ठोककर गिल चर्चा में तो रहे ही, साथ ही उन्हें एक फैन का लव प्रपोजल भी मिला, जिसने सबका ध्यान खींचा. देखते ही देखते गिल की यह फैन सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई.

गिल को मिला लव प्रपोजल, वायरल हुई मिस्ट्री गर्ल

भारत की पहली पारी के दौरान, जब शुभमन गिल यशस्वी जायसवाल के साथ एक अच्छी साझेदारी निभा रहे थे, तभी टेलीविजन कैमरों का ध्यान फैंस की तरफ गया. वहां एक महिला फैन एक प्लेकार्ड पकड़े हुए थी, जिस पर लिखा था, 'I love you Shubman' यानी 'शुभमन, मैं आपसे प्यार करती हूं.' यह देखते ही फैंस की भीड़ खुशी से झूम उठी और सब जोर-जोर से हंसने लगे. इस फैन की फोटो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर #ILoveYouShubman हैशटैग के साथ ढेरों पोस्ट, मीम्स की बाढ़ आ गई.

गिल ने तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड

शुभमन गिल के लिए दूसरा दिन शानदार रहा. उन्होंने भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया और एम.एस. धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. 26 साल के गिल का बल्ले से बेहतरीन प्रदर्शन जारी रहा. उन्होंने कप्तान के रूप में अपना 5वां शतक लगाया.

विराट कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी

इतना ही नहीं, गिल ने एक कैलेंडर ईयर में भारतीय कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने के मामले में विराट कोहली के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली. कोहली ने यह कमाल 2017 और 2018 में 5-5 शतक लगाकर किया था. गिल 196 गेंदों पर 129 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें उन्होंने 16 चौके और दो छक्के लगाए. इसके बाद भारत ने अपनी पारी 518 रन पर 5 विकेट के नुकसान पर घोषित कर दी.

