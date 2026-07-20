Add Zee Business As A Preferred Source
App

'रोहित भाई ने संन्यास के बारे में...' कप्तान गिल ने खत्म किया सस्पेंस, रिटायरमेंट पर क्या टीम के अंदर हुई बात?

India vs England: इंग्लैंड के खिलाफ टी20 में क्लीन स्वीप के बाद वनडे में भी भारत को 1-2 से करारी हार का सामना करना पड़ा. सीरीज में रोहित शर्मा के संन्यास का मुद्दा तूल पकड़ता नजर आ रहा था. मैच के के बाद कप्तान शुभमन गिल ने भी उनकी संन्यास की अफवाहों का जवाब दिया.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 20, 2026, 01:19 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 01:19 PM IST
'रोहित भाई ने संन्यास के बारे में...' कप्तान गिल ने खत्म किया सस्पेंस, रिटायरमेंट पर क्या टीम के अंदर हुई बात?

About the Author

Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
CJP का 'चलो संसद' मार्च, प्रवक्ता सौरभ दास का दावा-सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया
CJP43 min ago
2
FIFA World Cup 202646 min ago
3
lifestyle50 min ago
4
Science57 min ago
5
DU Admission 20261 hr ago