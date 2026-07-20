'रोहित भाई ने संन्यास के बारे में...' कप्तान गिल ने खत्म किया सस्पेंस, रिटायरमेंट पर क्या टीम के अंदर हुई बात?

India vs England: इंग्लैंड के खिलाफ टी20 में क्लीन स्वीप के बाद वनडे में भी भारत को 1-2 से करारी हार का सामना करना पड़ा. सीरीज में रोहित शर्मा के संन्यास का मुद्दा तूल पकड़ता नजर आ रहा था. मैच के के बाद कप्तान शुभमन गिल ने भी उनकी संन्यास की अफवाहों का जवाब दिया. लॉर्ड्स में रोहित पुराने अंदाज में दिखे और 138 रन की धुआंधार पारी देखने को मिली. हालांकि, टीम को 27 रन की करारी हार का सामना करना पड़ा था.
लॉर्ड्स वनडे से पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स सामने आईं थीं, जिनमें कहा गया था कि लॉर्ड्स हिटमैन का आखिरी वनडे होगा. रिपोर्ट्स में ये तक बताया गया था कि रोहित को सेलेक्टर्स ने आगे का प्लान बता दिया है कि वह उनके रडार से बाहर हैं. लेकिन शुभमन गिल ने रोहित शर्मा के संन्यास पर चल रहे सस्पेंस को पूरी तरह से खत्म कर दिया है.
कप्तान गिल ने मैच के बाद कहा, 'रोहित भाई ने हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया. हमें इस बारे में बात करने का मौका भी नहीं मिला. मुझे लगता है कि यह सब बातें सिर्फ मीडिया में हैं. टीम के अंदर ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई.' गिल के इस बयान के बाद रोहित शर्मा का भी एक इंटरव्यू बीसीसीआई ने शेयर किया. इस वीडियो में हिटमैन ने भी संन्यास की अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी है.
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रोहित शर्मा ने संन्यास को लेकर उड़ रही अफवाहों पर कहा, 'मेरा काम बल्ले से खेलना और देश के लिए योगदान देना है. जब से मैंने डेब्यू किया है, तब से ही शोर-शराबा होता रहा है और जब तक मैं यहां हूं, यह होता रहेगा. इससे फर्क नहीं पड़ता. मायने यह रखता है कि मैं मैदान पर क्या करता हूं. मेरा ध्यान टीम के लिए योगदान देने पर है. शोर होने दें, अगर शोर नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा. मेरा ड्यूटी मैदान के अंदर है और उनका काम बाहर है.'