'रोहित भाई ने संन्यास के बारे में...' कप्तान गिल ने खत्म किया सस्पेंस, रिटायरमेंट पर क्या टीम के अंदर हुई बात?

रोहित शर्मा ने संन्यास को लेकर उड़ रही अफवाहों पर कहा, 'मेरा काम बल्ले से खेलना और देश के लिए योगदान देना है. जब से मैंने डेब्यू किया है, तब से ही शोर-शराबा होता रहा है और जब तक मैं यहां हूं, यह होता रहेगा. इससे फर्क नहीं पड़ता. मायने यह रखता है कि मैं मैदान पर क्या करता हूं. मेरा ध्यान टीम के लिए योगदान देने पर है. शोर होने दें, अगर शोर नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा. मेरा ड्यूटी मैदान के अंदर है और उनका काम बाहर है.'