Advertisement
trendingNow13004675
Hindi Newsक्रिकेट

कोलकाता से आई बुरी खबर, स्टार बल्लेबाज ने चोटिल होकर छोड़ा मैदान, भारतीय फैंस को लगा जोर का झटका

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ ईडन गार्डन्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में भारतीय कप्तान शुभमन गिल रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन वापस लौटे. एक शॉट के दौरान कप्तान गिल को गर्दन के पास खिंचाव महसूस हुआ, जिसके बाद उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा है. यह घटना भारतीय पारी के 34.5 ओवर की है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 15, 2025, 12:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कोलकाता से आई बुरी खबर, स्टार बल्लेबाज ने चोटिल होकर छोड़ा मैदान, भारतीय फैंस को लगा जोर का झटका

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ ईडन गार्डन्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में भारतीय कप्तान शुभमन गिल रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन वापस लौटे. एक शॉट के दौरान कप्तान गिल को गर्दन के पास खिंचाव महसूस हुआ, जिसके बाद उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा है. यह घटना भारतीय पारी के 34.5 ओवर की है.

कोलकाता से आई बुरी खबर 

वॉशिंगटन सुंदर के आउट होने के बाद कप्तान शुभमन गिल क्रीज पर आए. साइमन हार्मर के दूसरे ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने कोई रन नहीं लिया. पांचवीं गेंद पर शुभमन गिल ने बैकवर्ड स्क्वेयर पर स्लॉग स्वीप लगाया. गेंद बाउंड्री पार पहुंची और अंपायर ने चौके का इशारा किया, लेकिन इस बीच गिल परेशानी में नजर आए. शॉट लगाते ही शुभमन गिल को गर्दन के पास झटका महसूस हुआ. दर्द उनके चेहरे पर नजर आ रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

स्टार बल्लेबाज ने चोटिल होकर छोड़ा मैदान

इस बीच फिजियो मैदान पर आए और कुछ देर चर्चा के बाद गिल को वापस मैदान से बाहर ले गए. गिल को वापस लौटता देखकर फैंस काफी चिंतित नजर आए. इसके बाद ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए उतरे, जो इंग्लैंड दौरे के बाद पहली बार भारतीय टीम में नजर आ रहे हैं. पंत इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान चोटिल हुए थे, जिसके चलते उन्हें सीरीज बीच में ही छोड़नी पड़ी थी.लंबे वक्त बाद जब पंत मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरे, तो कोलकाता के फैंस ने तालियों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया. पंत इससे पहले अक्टूबर में वेस्टइंडीज के विरुद्ध टेस्ट सीरीज भी नहीं खेल सके थे.

पहली पारी में भारत का कैसा है हाल?

मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, लेकिन ये फैसला मेहमान टीम पर भारी पड़ गया. साउथ अफ्रीका पहली पारी में सिर्फ 159 रन ही बना सका. इस पारी में एडेन मार्करम ने सर्वाधिक 31 रन बनाए, जबकि वियान मुल्डर और टोनी डी जोरजी ने 24-24 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने सर्वाधिक 5 विकेट हासिल किए, जबकि मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव को 2-2 सफलताएं हाथ लगीं. अक्षर पटेल ने एक विकेट अपने नाम किया. इसके जवाब में भारत ने 43 ओवरों के खेल तक 3 विकेट खोकर 131 रन बना लिए हैं. इससे पहले यशस्वी जायसवाल 12 रन, वॉशिंगटन सुंदर 29 रन और केएल राहुल 39 रन बनाकर आउट हुए. साउथ अफ्रीका की तरफ से अभी तक मार्को यानसेन, साइमन हार्मर और केशव महाराज ने 1-1 विकेट झटके हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Shubman Gill

Trending news

Bihar Elections 2025: कांग्रेस की हार के बाद फिर क्यों याद आया गांधी जी का यह बयान?
bihar elections 2025
Bihar Elections 2025: कांग्रेस की हार के बाद फिर क्यों याद आया गांधी जी का यह बयान?
बिहार चुनाव में 128 विधानसभा सीटों पर धांधली... कांग्रेस का चुनाव आयोग पर गंभीर हमला
Bihar elections
बिहार चुनाव में 128 विधानसभा सीटों पर धांधली... कांग्रेस का चुनाव आयोग पर गंभीर हमला
आज शाम कश्मीर दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री शाह, नौगाम में हुआ था भयानक धमाका
Nowgam Blast
आज शाम कश्मीर दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री शाह, नौगाम में हुआ था भयानक धमाका
बिहार के नतीजों ने साफ कर दिया BJP अध्यक्ष का रास्ता, इस नेता की दावेदारी हुई मजबूत
Dharmendra Pradhan
बिहार के नतीजों ने साफ कर दिया BJP अध्यक्ष का रास्ता, इस नेता की दावेदारी हुई मजबूत
दिल्ली धमाका: 'आतंकी' डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द, अल-फलाह से 15 फरार! 200 अन्य रडार पर
Delhi car blast Nowgam blast
दिल्ली धमाका: 'आतंकी' डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द, अल-फलाह से 15 फरार! 200 अन्य रडार पर
सीमांचल में AIMIM का धमाकेदार 'कमबैक', पंजा खोलकर ओवैसी ने तेजस्वी से यूं लिया बदला
Asaduddin Owaisi
सीमांचल में AIMIM का धमाकेदार 'कमबैक', पंजा खोलकर ओवैसी ने तेजस्वी से यूं लिया बदला
करारी हार के बावजूद जख्मों पर मरहम लगा रहे ये दो आंकड़े, तेजस्वी का दर्द करेंगे कम?
bihar chunav 2025
करारी हार के बावजूद जख्मों पर मरहम लगा रहे ये दो आंकड़े, तेजस्वी का दर्द करेंगे कम?
क्या बिहार में दोहराया जाएगा महाराष्ट्र मॉडल? जीतकर भी क्या किसी टेंशन में है भाजपा
Bihar election results 2025
क्या बिहार में दोहराया जाएगा महाराष्ट्र मॉडल? जीतकर भी क्या किसी टेंशन में है भाजपा
गंगा बिहार से बंगाल जाती है... टीएमसी ने BJP को वायरल मीम से दिया जवाब
Indian politics
गंगा बिहार से बंगाल जाती है... टीएमसी ने BJP को वायरल मीम से दिया जवाब
1 से 19 तक के लिए खुद को कितना बदला? क्या बिहार को मिल गया नया 'पोस्ट-कास्ट' नेता?
Chirag Paswan
1 से 19 तक के लिए खुद को कितना बदला? क्या बिहार को मिल गया नया 'पोस्ट-कास्ट' नेता?