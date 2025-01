फॉर्म में लौटे शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल की टीम के खिलाफ ठोका शतक, फिर भी नहीं मिली जीत

Shubman Gill Century: भारत के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल लगातार असफलताओं के बाद आखिरकार फॉर्म में लौट आए हैं. उन्होंने रणजी ट्रॉफी में पंजाब की कप्तानी करते हुए कर्नाटक के खिलाफ मैच की दूसरी पारी में शानदार शतक लगाया. हालांकि, इस कप्तानी पारी के बावजूद उनकी टीम को जीत नहीं मिली. मयंक अग्रवाल की कप्तानी वाली कर्नाटक की टीम ने ग्रुप सी के मैच में पारी और 202 रन से जीत हासिल की.

शुभमन गिल की शानदार पारी

शुभमन गिल ने 171 गेंद की पारी में 102 रन बनाए. इस दौरान 14 चौके और 3 छक्के लगाए. उन्होंने अपना पअर्धशतक 119 गेंदों पर बनाया और अगले 50 रन सिर्फ 40 गेंदों में बनाए. पहली पारी में 420 रन से पिछड़ने वाली पंजाब की टीम के लिए वह आउट होने वाले आठवें बल्लेबाज रहे. पहली पारी में पंजाब के 55 रन के जवाब में कर्नाटक ने रविचंद्रन स्मरण (203) के दोहरे शतक की मदद से 475 रन बनाए थे. दिन की शुरुआत दूसरी पारी में दो विकेट पर 24 रन करने वाले पंजाब की दूसरी पारी 63.4 आवर में 213 रन पर सिमट गई.कर्नाटक के लिए तेज गेंदबाज यशोवर्धन परंतप और लेग स्पिनर श्रेयस गोपाल ने तीन-तीन विकेट लेकर टीम के लिए बोनस सहित सात अंक सुनिश्चित किए.

आउट होने के बाद गिल ने पटका बल्ला

शुभमन गिल हाल ही में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया में पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके थे. इस 25 वर्षीय दाएं हाथ का खिलाड़ी ने तीन टेस्ट मैचों की पांच पारियों में 18.60 की औसत से 31 के उच्चतम स्कोर के साथ सिर्फ 93 रन बनाए थे. गिल हालांकि आउट होने के बाद बहुत गुस्से में दिखाई दिए. फैंस ने सोशल मीडिया पर यह दावा किया कि गिल नॉटआउट थे, लेकिन अंपायर ने उन्हें आउट दिया. हालांकि, अंपायर का निर्णय आखिरी होता है और गिल को पवेलियन लौटना पड़ा. उन्होंने गुस्से में अपना बल्ला जमीन पर पटक दिया. बाद में उन्होंने बल्ले को उठाया और पवेलियन लौट गए.

Shubman Gill was not out but umpire give him LBW and there was no DRS Gill was looking frustrated as his team lose the match pic.twitter.com/aE0b0gYQc3

— Ahmed Says (@AhmedGT_) January 25, 2025