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वर्ल्ड कप 2027 में कौन खेलेगा कौन नहीं? शुभमन गिल ने बना लिया प्लान! कोहली-रोहित के फ्यूचर पर दिया बड़ा बयान

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली ODI सीरीज से पहले कई अहम सवालों का जवाब दिया. उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा के फ्यूचर पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और अगले साल होने वाले 50-ओवर वर्ल्ड कप को लेकर काफी कुछ साफ किया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 13, 2026, 09:41 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 09:41 PM IST
वर्ल्ड कप 2027 में कौन खेलेगा कौन नहीं? शुभमन गिल ने बना लिया प्लान! कोहली-रोहित के फ्यूचर पर दिया बड़ा बयान
Image Credit: वर्ल्ड कप 2027 में कौन खेलेगा कौन नहीं? शुभमन गिल ने बना लिया प्लान! (BCCI/X)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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