वर्ल्ड कप 2027 में कौन खेलेगा कौन नहीं? शुभमन गिल ने बना लिया प्लान! कोहली-रोहित के फ्यूचर पर दिया बड़ा बयान

Shubman Gill Press Conference: भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एकदिवसीय सीरीज का आगाज होने जा रहा है. पहला ODI मंगलवार (14 जुलाई) को बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा. टीम इंडिया इंग्लैंड से टी20 सीरीज में हुई बेइज्जती का बदला लेने के इरादे से ग्राउंड पर उतरेगी. भारतीय वनडे कप्तान शुभमन गिल ने मैच से पहले हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम सवालों का जवाब दिया. उन्होंने टीम इंडिया के दो अनुभवी खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा के फ्यूचर पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और अगले साल होने वाले 50-ओवर वर्ल्ड कप को लेकर काफी कुछ साफ किया.