वर्ल्ड कप 2027 में कौन खेलेगा कौन नहीं? शुभमन गिल ने बना लिया प्लान! कोहली-रोहित के फ्यूचर पर दिया बड़ा बयान

Shubman Gill Press Conference: भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एकदिवसीय सीरीज का आगाज होने जा रहा है. पहला ODI मंगलवार (14 जुलाई) को बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा. टीम इंडिया इंग्लैंड से टी20 सीरीज में हुई बेइज्जती का बदला लेने के इरादे से ग्राउंड पर उतरेगी. भारतीय वनडे कप्तान शुभमन गिल ने मैच से पहले हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम सवालों का जवाब दिया. उन्होंने टीम इंडिया के दो अनुभवी खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा के फ्यूचर पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और अगले साल होने वाले 50-ओवर वर्ल्ड कप को लेकर काफी कुछ साफ किया.
करोड़ों भारतीय फैंस विराट कोहली और रोहित शर्मा को एक्शन में देखने के लिए बेताब हैं. ये बेताबी इसलिए भी ज्यादा है, क्योंकि RO-KO अब सिर्फ ODI फॉर्मेट में ही एक्टिव हैं. हालांकि, दोनों उम्र के उस पड़ाव पर खड़े हैं, जहां अक्सर ये सवाल उठता है कि वो और कितना खेलेंगे?
इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज से पहले ट्रेनिंग सेशन में कप्तान शुभमन गिल स्टार बल्लेबाज विराट कोहली से लंबी बातचीत करते दिखे थे. प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि कोहली से क्या बातचीत हो रही थी तो गिल ने ऐसा जवाब दिया, जिससे ये साफ हो गया कि विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं.
शुभमन गिल ने कहा, ''हम उन कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे थे जो अगले साल साउथ अफ्रीका में काम आ सकते हैं और उन खिलाड़ियों के बारे में जो अभी टीम में नहीं हैं लेकिन जिन्हें आज़माया जा सकता है.''
भारतीय कप्तान ने आगे कहा कि पिछले एक दशक से रोहित शर्मा और विराट कोहली भारतीय बैटिंग लाइन-अप की रीढ़ रहे हैं और वे टीम का अहम हिस्सा बने हुए हैं. उनका अनुभव और हुनर वाकई बहुत कीमती है. हमने देखा है कि पिछले दस सालों में अलग-अलग हालात में, कई मैचों और टूर्नामेंट्स में उन्होंने लगातार कैसा प्रदर्शन किया है.
शुभमन गिल के इस बयान से विराट कोहली और रोहित शर्मा के तमाम फैंस को राहत की सांस मिली होगी. ऐसी अफवाहें उड़ती है कि RO-KO के फ्यूचर पर हेड कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर अड़चन लगा सकते हैं, लेकिन कप्तान शुभमन गिल के नजरिए से देखें तो ये दोनों स्टार खिलाड़ी 2027 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के अहम हथियार साबित हो सकते हैं.
पहला वनडे- 14 जुलाई, एजबेस्टन, बर्मिंघम (दोपर 3:30 बजे IST)
दूसरा वनडे- 16 जुलाई, सोफिया गार्डन्स, कार्डिफ, शाम 5:30 बजे IST)
तीसरा वनडे- 19 जुलाई, लॉर्ड्स, लंदन ( दोपहर 3:30 बजे IST)
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़
रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर, जेम्स कोल्स, सैम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, साकिब महमूद, आदिल राशिद, जो रूट, जोश टंग