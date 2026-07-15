क्या है BCCI की रोटेशन पॉलिसी... विराट-रोहित को दिया जाएगा आराम? मिशन वर्ल्ड कप

इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में भारतीय टीम ने 6 विकेट से जीत दर्ज की. सभी की नजरें रोहित शर्मा और विराट कोहली पर थीं, लेकिन दोनों ही फ्लॉप हो गए. वनडे वर्ल्ड कप के लिहाज से दोनों के लिए ये सीरीज बेहद जरूरी है. गिल ने मैच के बाद बताया कि वर्ल्ड कप को देखते हुए टीम में अलग-अलग कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहे हैं. उनके बयान से साफ है कि वर्ल्ड कप 2027 की प्लानिंग शुरू हो चुकी है. अब कई फैंस के जेहन में कन्फ्यूजन होगा कि कहीं रोहित-विराट को आराम देने की प्लानिंग तो नहीं चल रही है. गिल ने क्या कहा आईए जानते हैं.
भारत ने मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. इस फैसले पर गिल ने समझाया कि उन्हें अनुभवी बैटिंग लाइनअप पर भरोसा था, जो बड़े लक्ष्य को भी चेज कर सकती है. जबकि बॉलिंग में अधिकतर युवा प्लेयर्स हैं. उन्होंने पिच को देखते हुए नहीं बल्कि कॉम्बिनेशन को देखते हुए गेंदबाजी करने का फैसला किया था.
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, BCCI स्क्वाड के सभी खिलाड़ियों को परखने के लिए रोटेशन पॉलिसी लागू करने की भी योजना बना रही है. गिल ने कहा, "हम वास्तव में अलग-अलग कॉम्बिनेशन आजमा रहे हैं ताकि यह देख सकें कि किस तरह का कॉम्बिनेशन हमें गेंदबाजी और बल्लेबाजी, दोनों विभागों में सबसे अच्छी गहराई देता है."
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उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि विकेट और हालात कुछ हद तक दक्षिण अफ्रीका जैसे ही थे. नई गेंद से बल्लेबाजों के लिए खेलना आसान नहीं था क्योंकि गेंद थोड़ी हरकत कर रही थी, लेकिन बाद में विकेट अच्छा हो गया. अगर हम इस तरह के विकेटों पर अलग-अलग कॉम्बिनेशन आजमा सकें, तो यह हमारे लिए बहुत अच्छा होगा."