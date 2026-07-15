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क्या है BCCI की रोटेशन पॉलिसी... विराट-रोहित को दिया जाएगा आराम? मिशन वर्ल्ड कप

इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में भारतीय टीम ने 6 विकेट से जीत दर्ज की. सभी की नजरें रोहित शर्मा और विराट कोहली पर थीं, लेकिन दोनों ही फ्लॉप हो गए. वनडे वर्ल्ड कप के लिहाज से दोनों के लिए ये सीरीज बेहद जरूरी है. गिल ने मैच के बाद बताया कि वर्ल्ड कप को देखते हुए टीम में अलग-अलग कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहे हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 15, 2026, 01:01 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 01:01 PM IST
क्या है BCCI की रोटेशन पॉलिसी... विराट-रोहित को दिया जाएगा आराम? मिशन वर्ल्ड कप
Image Credit: BCCI

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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