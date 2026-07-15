क्या है BCCI की रोटेशन पॉलिसी... विराट-रोहित को दिया जाएगा आराम? मिशन वर्ल्ड कप

इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में भारतीय टीम ने 6 विकेट से जीत दर्ज की. सभी की नजरें रोहित शर्मा और विराट कोहली पर थीं, लेकिन दोनों ही फ्लॉप हो गए. वनडे वर्ल्ड कप के लिहाज से दोनों के लिए ये सीरीज बेहद जरूरी है. गिल ने मैच के बाद बताया कि वर्ल्ड कप को देखते हुए टीम में अलग-अलग कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहे हैं. उनके बयान से साफ है कि वर्ल्ड कप 2027 की प्लानिंग शुरू हो चुकी है. अब कई फैंस के जेहन में कन्फ्यूजन होगा कि कहीं रोहित-विराट को आराम देने की प्लानिंग तो नहीं चल रही है. गिल ने क्या कहा आईए जानते हैं.