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T20I नहीं ODI है बॉस... '320 भी चेज कर जाते', गिल ने इंग्लैंड को दिखा दिया आईना, जीत के बाद यूं ललकारा

India vs England: टी20 सीरीज में 0-4 से भले ही टीम इंडिया को हार मिली हो, लेकिन वनडे में तस्वीर अलग है. भारतीय टीम ने इंग्लैंड को घर में पहले वनडे में 6 विकेट से मात दे दी है. भले ही इस मुकाबले में रोहित-कोहली जैसे बड़े नाम फ्लॉप दिखे, लेकिन उनकी टीम में क्या अहमियत है वो गिल के बयान में छिपा है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 15, 2026, 07:02 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 07:02 AM IST
T20I नहीं ODI है बॉस... '320 भी चेज कर जाते', गिल ने इंग्लैंड को दिखा दिया आईना, जीत के बाद यूं ललकारा
Image Credit: BCCI

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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