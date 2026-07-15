T20I नहीं ODI है बॉस... '320 भी चेज कर जाते', गिल ने इंग्लैंड को दिखा दिया आईना, जीत के बाद यूं ललकारा

India vs England: टी20 सीरीज में 0-4 से भले ही टीम इंडिया को हार मिली हो, लेकिन वनडे में तस्वीर अलग है. भारतीय टीम ने इंग्लैंड को घर में पहले वनडे में 6 विकेट से मात दे दी है. भले ही इस मुकाबले में रोहित-कोहली जैसे बड़े नाम फ्लॉप दिखे, लेकिन उनकी टीम में क्या अहमियत है वो गिल के बयान में छिपा है. शुभमन गिल ने टीम इंडिया की जीत के बाद साफतौर पर इंग्लैंड को इस सीरीज के लिए चेतावनी दी. उन्होंने डंके की चोट पर टीम की बल्लेबाजी में गहराई को लेकर अलर्ट दे दिया है.