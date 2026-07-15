T20I नहीं ODI है बॉस... '320 भी चेज कर जाते', गिल ने इंग्लैंड को दिखा दिया आईना, जीत के बाद यूं ललकारा

India vs England: टी20 सीरीज में 0-4 से भले ही टीम इंडिया को हार मिली हो, लेकिन वनडे में तस्वीर अलग है. भारतीय टीम ने इंग्लैंड को घर में पहले वनडे में 6 विकेट से मात दे दी है. भले ही इस मुकाबले में रोहित-कोहली जैसे बड़े नाम फ्लॉप दिखे, लेकिन उनकी टीम में क्या अहमियत है वो गिल के बयान में छिपा है. शुभमन गिल ने टीम इंडिया की जीत के बाद साफतौर पर इंग्लैंड को इस सीरीज के लिए चेतावनी दी. उन्होंने डंके की चोट पर टीम की बल्लेबाजी में गहराई को लेकर अलर्ट दे दिया है.
शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. इंग्लैंड की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया के सामने 259 रन का लक्ष्य रखा. जवाब में भारतीय टीम की तरफ से रोहित-कोहली का बल्ला नहीं चला, लेकिन गिल ने 80 रन की शानदार पारी खेली. इसके बाद वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल के अर्धशतकों की बदौलत टीम इंडिया ने आसानी से जीत दर्ज की.
शुभमन गिल ने मैच के बाद कहा, "हां, जब आप अपने मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर को इस तरह रन बनाते और टीम के लिए मैच खत्म करते हुए देखते हैं, तो एक कप्तान और टॉप ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर आपको बहुत आत्मविश्वास मिलता है. पहले बॉलिंग करना हमारे कॉम्बिनेशन के बारे में ज्यादा था. हमारा गेंदबाजी अटैक थोड़ा युवा है."
ये भी पढ़ें...
उन्होंने आगे कहा, "हमारी बल्लेबाजी हमारी गेंदबाजी की तुलना में थोड़ी ज्याद अनुभवी है. इसलिए, सीरीज़ के पहले मैच में हम पहले गेंदबाजी करना चाहते थे, ताकि अगर 320 का भी लक्ष्य हो तो हम अपने बल्लेबाजी क्रम पर भरोसा कर सकें और उसे चेज करने का आत्मविश्वास रख सकें. मुझे लगता है कि मिडिल ओवर्स में हमने जिस तरह से गेंदबाजी की, वह शानदार था."